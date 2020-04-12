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 Общество, Фоторепортаж
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 Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан. ФОТОрепортаж

По последним данным МОЗ, Черновицкая область существенно опережает другие регионы по количеству больных Covid-19 (432 случая), однако 12 апреля в Вербное воскресенье возле храмов в Черновцах достаточно людно.

Об этом сообщает местное издание АСС, передает Цензор.НЕТ.

"Вербное воскресенье в Украине отмечают 12 апреля. Православные христиане отмечают в этот день Вход Господень в Иерусалим. Главной традицией этого праздника является освящение веточек вербы. Для этого прихожане идут на утреннюю службу в церковь, а потом приносят эти веточки в дом, чтобы защитить его от бед, нищеты и сохранить благосостояние в семье. В 2020 году вся Украина на карантине из коронавируса. Однако не все прихожане соблюдают карантина и все же решили освятить вербу в храмах", - отмечает издание.

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Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 01
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 02
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 03
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 04
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 05
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 06
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 07
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 08
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 09
Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан 10

Источник: https://censor.net.ua/p3188491
 
 
 Топ комментарии
 
а пoчему пoлиция бездейсвует, пoчему не сoставляет прoтoкoлы за нарушение карантина?
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Ось і підтвердження, що релігія не тільки опіум для народа, але і смерть.
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50 человек-,, толпы народу,, для областного центра причем сильно религиозного...
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Нацгвардию и по горбу дубинкой

через пять минут что бы и духу не было.
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В прошлом году они также приходили освятить веточки вербы, чтобы положить их в доме от несчастий.
Ну, и сильно они, эти веточки, их уберегли?
Сколько помню, все беды человечества от этих церквей: практически все войны были на почве религии. И все массовые болезни тоже зарождались в церквях, потому что там не придерживаются элементарной гигиены: целуют иконы, причащаются из одной ложки, стоят лицом к лицу- никакого карантина не соблюдают.
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В нас все бутафорське: держава,поліція,влада,громадяни яким на всіх н...ть.А потрібно було б так як вІзраїлі.
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В Израиле тоже ортодоксов много. И Президент у нас - еврей. Так что пример неудачный . Ни о чем.
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Не такой страшной вирус, как последствие карантинов
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Вся надія на природу . Лише вона одна може різко скоротити популяцію дибілів в країні , щоб нормальним ,здоровим людям жилося легше й безпечніше . Це єдине , про що зараз треба просити в Бога в своїх домашніх молитвах . Миру і здоров'я нормальним людям .
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Умом и сообразительностью наш народ никогда не отличался а это просто зомби .попов нужно к ответственности привлекать
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Там губернатор в області дуже шустрий...Він ту епідемію так повернув,що його просто бояться рухати...Всі винні,лишень не він...
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Если они из УПЦ(МП) почему их еще не запретили? Порошенко 5 лет рассказывал про победу украинской церкви.
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Область-лідер із коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях зібралися натовпи прихожан - Цензор.НЕТ 8926

Оооо а церковь таки костел)))) похоже православнутые или грекокатолики тупо отжали в 40-х годах ))))
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Естественный отбор никто не отменял.. Премия Дарвина ищет своих героев
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