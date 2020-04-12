 Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: возле храмов в Черновцах собрались толпы прихожан. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает местное издание АСС, передает Цензор.НЕТ.
"Вербное воскресенье в Украине отмечают 12 апреля. Православные христиане отмечают в этот день Вход Господень в Иерусалим. Главной традицией этого праздника является освящение веточек вербы. Для этого прихожане идут на утреннюю службу в церковь, а потом приносят эти веточки в дом, чтобы защитить его от бед, нищеты и сохранить благосостояние в семье. В 2020 году вся Украина на карантине из коронавируса. Однако не все прихожане соблюдают карантина и все же решили освятить вербу в храмах", - отмечает издание.
через пять минут что бы и духу не было.
Ну, и сильно они, эти веточки, их уберегли?
Сколько помню, все беды человечества от этих церквей: практически все войны были на почве религии. И все массовые болезни тоже зарождались в церквях, потому что там не придерживаются элементарной гигиены: целуют иконы, причащаются из одной ложки, стоят лицом к лицу- никакого карантина не соблюдают.
Оооо а церковь таки костел)))) похоже православнутые или грекокатолики тупо отжали в 40-х годах ))))