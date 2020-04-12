EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Общество
  2370  16
Материалы по теме:
Все про:карантин (2911) Нацполиция (11222) COVID-19 (3691) коронавирус (2329)

 Полиция Киева использует дроны и катера для контроля режима карантина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве для контроля карантина полиция решила применить беспилотники. Первый подобный рейд провели 12 апреля на столичной Оболони и Гидропарке.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники полиции патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха "Гидропарк". С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители запустили летательные аппараты над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане.

Читайте также: Микрокапли с коронавирусом после кашля и чихания остаются в воздухе более 5 минут, - финские ученые. ВИДЕО

Полиция Киева использует дроны и катера для контроля режима карантина 01
Полиция Киева использует дроны и катера для контроля режима карантина 02
Полиция Киева использует дроны и катера для контроля режима карантина 03
Полиция Киева использует дроны и катера для контроля режима карантина 04
Полиция Киева использует дроны и катера для контроля режима карантина 05

Источник: https://censor.net.ua/p3188487
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В церквях искать пробовали?
Или туда дроны не долетают?
Олени винторогие!

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Испольуйте Клячка на велосипеде
 показать весь комментарий
 
коли собаці нема чого робити вона...
 показать весь комментарий
 
 
А в генделиках в закрытых помещениях?
 показать весь комментарий
 
Мені цікаво, кого вони шукають?
Все це на камеру.
Мусорами були, такими в лишились.
 показать весь комментарий
 
Ну если есть распоряжение Президента и санитарного врача, то надо выполнять. Они ж блин, проффесионалы! Хотя, как говорил Зеленский, отсутствие опыта, это плюс. Вот теперь сидите дома. Потому что есть распоряжение: "Запрещено посещать парки, скверы,лесопарковые и прибрежные зоны." Карантин нужен конечно, но пределы этого карантина должны быть: В лесопарке безопаснее, чем в многоэтажном доме.
 показать весь комментарий
 
какие же мрази....
больное ************ общество...
 показать весь комментарий
 
 
думаю что московский патрархат специально предпринимает всё возможное...

А оккупационная власть, естественно, ищет способы преследовать граждан оккупированных территорий - а московский патриархат - их подельники.
 показать весь комментарий
 
 
А с каких пор у них дроны ? При Выте небыло 100% при Зеле тоже ничего не того
 показать весь комментарий
 
"самолетики" запускать и на лодочках кататься....это служба и опасна и трудна Поліція Києва використовує дрони та катери для контролю режиму карантину - Цензор.НЕТ 6750
 показать весь комментарий
 
я б тоже на лодочке покатался, за казённый счёт
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх