 Полиция Киева использует дроны и катера для контроля режима карантина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники полиции патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха "Гидропарк". С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители запустили летательные аппараты над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане.

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