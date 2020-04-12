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Все про:монастырь (47) пожар (4003) Ривне (339) УПЦ МП (1037) ГСЧС (2584)

 Мужской монастырь УПЦ МП горит на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Пламенем охвачены три хозяйственных постройки на территории мужского монастыря УПЦ МП в с. Липки Гощанского района Ривненской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области.

Информация о пожаре поступила на спецлинию "101". Сейчас на месте пожара работают 40 спасателей и 5 пожарных автоцистерн.

Площадь пожара — 400 квадратных метров.

"Пожар находится под контролем. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет. Проводятся работы по окончательной ликвидации пожара", — сообщили в ГСЧС.

Что стало причиной возгорания и какой ущерб нанес пожар, пока неизвестно.

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Мужской монастырь УПЦ МП горит на Ривненщине 04
Мужской монастырь УПЦ МП горит на Ривненщине 05
Мужской монастырь УПЦ МП горит на Ривненщине 06

Источник: https://censor.net.ua/p3188475
 
   
 Топ комментарии
 
в Вербное воскресение монастыри просто так не горят.
только по воле Боженьки Мужской монастырь УПЦ МП горит на Ривненщине - Цензор.НЕТ 1717
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Он сказал - паєхалі!...і відразу кудись зник...кажуть, що через 108 хвилин його потім побачили на полі...
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Наверно бадяжили ацитонку на праздники.
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горила хата палала , а в Кремли падла плакала -- ла ла ла
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ну зійшов вогонь на братву мп, то чого зразу гасити? Самі розберуться з святим дійством. То їхні цяцьки, а не пожежники, фотографи. Будьте толерантними, не заважайте!
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Надеюсь, что за порчу госимущества (в аренде) и за тушение пожара с них вычтут, не важно было это неосторожным обращением с огнем или от трения полового органа монаха об очко "собрата"!
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Це не пожежа. Це самоспалення, не перешкоджайте.
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Ох и Хорошее предзнаменование. Хунта ставит лайк
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Это Божий подарок на Пасху , чтоб дальше так сильно не грешили не смердели и успокоились
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Ну дуже кликали паству на богослужіння, а Бог і розгнівався
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молитва била услишана..
на рузьке православие "благодатний огонь снизошел"..

видать МОЛИТВА БИЛА СИЛЬНА !!
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а пожарники тут при чем ?
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