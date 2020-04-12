 5 тысяч пасхальных наборов для малоимущих собрали в офисе "Европейской Солидарности". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

Средства на продукты для наборов собирали через волонтерскую платформу "Солидарность". Каждый желающий может внести денежное пожертвование и приобщиться к этой инициативе, которую первым поддержал Фонд Порошенко.

Марина Порошенко, которая вместе с детьми и в эту субботу присоединилась к волонтерам, рассказала, что уже третий раз за месяц общегосударственного карантина активисты ОО "Справа громад", "Солідарна молодь", народные депутаты и партийцы, и просто неравнодушные люди собираются в офисе "Европейской Солидарности" для подготовки продуктовых наборов.

"Мы понимаем, в каких тяжелых условиях оказались многие семьи, которые не имеют доходов. Когда пенсионеры, люди с инвалидностью находятся дома и даже не могут приобрести необходимое", - сказала она.

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По ее словам, в Фонд Порошенко ежедневно приходят десятки заявлений о помощи. Всего на сайте акции уже зарегистрировались более 30 000 человек, нуждающихся в поддержке.

"Мы приобщаемся к этой акции, и уже 8000 продовольственных наборов, которые были собраны за прошедшие недели, уехали и были розданы адресатам", - рассказала Марина Порошенко.

"Сегодня мы пришли, чтобы собрать следующую партию - 5000 продовольственных наборов, в каждый из которых накануне светлого Воскресения мы положим паску для праздничного стола. И очень надеемся, что на каждом столе будет присутствовать часть этих искренних, положительных эмоций большого количества волонтеров, которые присоединились к акции", - сказала супруга пятого президента Украины.







