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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Пасха (119) помощь (3261) Порошенко Марина (54) Европейская Солидарность (352)

 5 тысяч пасхальных наборов для малоимущих собрали в офисе "Европейской Солидарности". ФОТОрепортаж

По выходным в офисе партии "Европейская Солидарность" для пожилых людей, малообеспеченных семей, ветеранов АТО/ООС и людей с инвалидностью собирают продуктовые наборы. В этот раз в них кладут паски, которые получат 5000 адресатов.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

Средства на продукты для наборов собирали через волонтерскую платформу "Солидарность". Каждый желающий может внести денежное пожертвование и приобщиться к этой инициативе, которую первым поддержал Фонд Порошенко.

Марина Порошенко, которая вместе с детьми и в эту субботу присоединилась к волонтерам, рассказала, что уже третий раз за месяц общегосударственного карантина активисты ОО "Справа громад", "Солідарна молодь", народные депутаты и партийцы, и просто неравнодушные люди собираются в офисе "Европейской Солидарности" для подготовки продуктовых наборов.

"Мы понимаем, в каких тяжелых условиях оказались многие семьи, которые не имеют доходов. Когда пенсионеры, люди с инвалидностью находятся дома и даже не могут приобрести необходимое", - сказала она.

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По ее словам, в Фонд Порошенко ежедневно приходят десятки заявлений о помощи. Всего на сайте акции уже зарегистрировались более 30 000 человек, нуждающихся в поддержке.

"Мы приобщаемся к этой акции, и уже 8000 продовольственных наборов, которые были собраны за прошедшие недели, уехали и были розданы адресатам", - рассказала Марина Порошенко.

"Сегодня мы пришли, чтобы собрать следующую партию - 5000 продовольственных наборов, в каждый из которых накануне светлого Воскресения мы положим паску для праздничного стола. И очень надеемся, что на каждом столе будет присутствовать часть этих искренних, положительных эмоций большого количества волонтеров, которые присоединились к акции", - сказала супруга пятого президента Украины.

5 тысяч пасхальных наборов для малоимущих собрали в офисе Европейской Солидарности 01
5 тысяч пасхальных наборов для малоимущих собрали в офисе Европейской Солидарности 02
5 тысяч пасхальных наборов для малоимущих собрали в офисе Европейской Солидарности 03
5 тысяч пасхальных наборов для малоимущих собрали в офисе Европейской Солидарности 04

Источник: https://censor.net.ua/p3188468
 
   
 Топ комментарии
 
Щя 73% малоросов набегут которых Порох целых 5 лет обворовывал
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Слиною не похлинись, лахтинский трудяга.
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Сначало Петя за 5 лет сделал их малоимущими, а теперь покупает их голоса за коробку с гречкой и макаронами.
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Так сейчас идёт прибыль без Роттердам+ и вся от ОПы на пасхи? :D
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СЕГОДНЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ ПАСХА
ШМЫГАЛЬ И ЗЕ ПОЗДРАВИЛИ УКРАИНЦЕВ, а голова ВР - нет
Позорище!!!!
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Я бы на месте Пороха вам бы дал леденец пососать 73 % долбодятлов... 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 9643
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Может, просто, из-за снижения спроса у конфет вышел срок годности?
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Про конфеты не известно,но твое снижение интеллекта на лицо !
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А,понятно.Участник секты 73% зебаранов .
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і олії, і муки, і круп, і медичних масок, все просрочка зєбільониш.
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Просто Порошенко, по привычке, из своего фонда ворует, когда был президентом - докладывал в бюджет из своего фонда, а сейчас такой возможности у него нет, вот и приходится на всё это воровать...
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Ещё 48 нулей допиши
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Вифсёврёти . Каждый зрадофил знает шо Порошенко под видом продуктовых наборов , пакует в коробки пакраденные миллиарды ,, наличку и другие несметные багацтва . 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 8508 . И прямо "под носом" у Венедиктовой готовит их к вывозу на Мальдивы .

5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 528.
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как это не написали в офисе петеньки
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В Украине работает 9 религиозных Конфессий,даже есть Иудаизм и Буддизм.На РАБссии есть только один Шаман Якутский идущий на Мацковию-Мокшандию Путлера грохнуть... 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 3468Остальные Гундяйцы убийцы....
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артист-пианист наворованным делиться не торопится -Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019 15:10
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Свату кгбэшному в ********* пусть шлёт, мразина.
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Угу Пэтя ,,верни награбленное в трудовые руки, тебе же ещё с них кушать,, @хф Ликвидация
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Кто тебе разрешил с горшка вставать?
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Украина может прокормить всех нуждающихся в Украине- земля кормит слава Богу

А ВОТ КОГДА ДЕПУТАТЫ ПОТРЕБУЮТ ОТЧЁТ КРУ о состоянии дел в ГОСРЕЗЕРВЕ?
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Чтобы украинцы были спокойны за свои налоги
И не думали что в закромах МЫШЬ ПОВЕСИЛАСЬ 😀😀😀


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Коломойша в Мире никто,это знают даже дети Британии и США,где Беня пустой кошелек,не сможет снять со своих счетов и 10 000 долларов,это тут ему Лафа необъятная...с помощью подставных фигур строит из Себя Императора.. 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 8443
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Все олигархи смогли сделать деньги за счёт глупости украинцев, которые не контролировали власть
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При Порошенку шукали хоч якусь зраду При Зеленському шукаємо хоч якусь перемогу
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Ну да, Порошенко каждый день трубил о перемогах ! Как он пуйла победил, Донбасс и Крым освободил ! После его выступлений, лапшу с ушей можно было вместо макарон варить.
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Петя усерается как может, только бы пропиариться. А рейтинг - ну вырос, с 8% до 10%
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Вы еще долго боты, со сменным прокси, будете срать коментариями и лайкать друг друга, надоело))
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То не рейтинг вырос, то круговорот г@вна в природе
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Оо чудным образом уже прокси появился, да Кацап, мне бы модерство, я бы вас очень быстро подчистил хD
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Как это мило! Ободрать свой народ до нитки а потом собирать им подачки!
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Бидломасі подобається
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Долбодятлы Зели воюют только с бабами успешно,Маруся Зверобой,Чорновол и Федина подтвердят, 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 707473 % плин позорный...
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Зеле и Бене пора в РОСТОВ,лучше не не самолетом,Путлер взрывает этот транспорт... 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 2249
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До мурашек: DZIDZIO впечатлил чувственным исполнением «Молитвы за Украину» (видео)

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https://youtu.be/9ICZ_LCkKDY

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5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 7380

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И напоминаем: осенью выборы и все гречкосеи должны уже начать свою "деятельность", а не только пэсыки!😂
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Список Форбс публикуется каждый год о доходах уходах Стадо плин 73 %миллиардеров долларовых,не поленитесь просмотрите его начиная с 2013 года и по сегодня...вы очень удивитесь что Пороха там давно НЕТ... 5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1537 блин 73 % идиотов
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Петро Олексійович Порошенко особисто керує укладанням великодніх наборів для малозабезпечених: «Побільше накладайте цукерок "Рошен", але уважно пильнуйте, шоб не сплутати - за кругленькі по 5, за квадратні по 7».
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