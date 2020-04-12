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Все про:карантин (2871) Китай (1328) Укроборонпром (891) Мрия (19) ГП Антонов (5) COVID-19 (3650) коронавирус (2329)

 Украинская "Мрия" после модернизации отправилась в Китай за гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19. ФОТОрепортаж

Самый большой самолет в мире, украинский Ан-225 "Мрия", вечером 11 апреля совершил посадку в аэропорту Алматы (Казахстан) на пути в Китай, куда отправился за гуманитарным грузом для европейских стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер-аккаунт Aeronews.

Украинская Мрия после модернизации отправилась в Китай за гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19 01

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Украинская Мрия после модернизации отправилась в Китай за гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19 02
Украинская Мрия после модернизации отправилась в Китай за гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19 03
Украинская Мрия после модернизации отправилась в Китай за гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19 04
Украинская Мрия после модернизации отправилась в Китай за гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19 05

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Украинская Мрия после модернизации отправилась в Китай за гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19 06
Фото: facebook.com/groups/kazaviation

11 апреля 2020 года крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия вылетел из международного аэродрома "Киев-Антонов-2" в первый рейс после модернизации. "Мрия" присоединится к "Русланам" и станет шестым самолетом авиакомпании "Авиалинии Антонова", задействованных в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19. Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС", - говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

Украинская Мрия после модернизации отправилась в Китай за гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19 07

Также читайте: В Украину прибыли еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусом, - ОП

Украинская Мрия после модернизации отправилась в Китай за гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19 08
Украинская Мрия после модернизации отправилась в Китай за гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19 09
Украинская Мрия после модернизации отправилась в Китай за гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19 10
Фото: facebook.com/ukroboronprom

Также читайте: Стоимость рейса за медсредствами в Китай составляет до $180 тыс., - замглавы ОП Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/p3188442
 
   
 Топ комментарии
 
а совсем неплохая такая тачанка получилась - без работы сидеть не будет!
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Добре що Мрія в Україні залишилась в 1991, кацапи б її угробили як угробили Буран.
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а совсем неплохая такая тачанка получилась - без работы сидеть не будет!
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А для кого груз? Кстати можно почитать истории болевших КОВИД19 и выздоровевших тт него. https://www.bbc.com/russian/amp/features-52246916?__twitter_impression=true
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"Казалось, у меня кусок мяса, а не горло". Пять историй людей, вылечившихся от коронавируса на русской службе BBC.
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Для кого?
Для еврозоны, для тех у кого валюта есть
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а, а то я уже было переживать начал за руслана... Украинская "Мрия" после модернизации отправилась в Китай за гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9711
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Успокойтесь, ни один Руслан не пострадал.
Всё закончилось хорошо и все были счастливы. Украинская "Мрия" после модернизации отправилась в Китай за гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8295
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Добре що Мрія в Україні залишилась в 1991, кацапи б її угробили як угробили Буран.
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Так Мрия для перевозки Бурана и подобных вещей и была создана.
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Де той Буран. І вся ркк Енергія. Всією УРСР будували, а кацапи все угрохали за півтора роки.
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Московіти возили б на ній "дипломатичну пошту" від наркобаронів.
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У кацапов все стає металобрухтом. Бо вони нічого не вміють крім пилити та пропити.
А так надійшла машина до дбайливих рук київських авіаторів та ще літає.
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Компания Антонов-авиалинии заробляе соби гроши, литак остался от совка, повторить его не могут от слова никак, чему радоваться то?
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Для начала тому, что самолёт сохранили рабочим.
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Повторить его могут. Вопрос - зачем ? Со всеми заказами наличный парк справляется.
Но если ты заплатишь 170 миллионов долларов - легко повторят.
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Кацапам від совка залишився Буран.
Якщо б Мрія попала до кацапів - була б там де й Буран...
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самолет уникальный по своим качествам, другого такого нет.
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Красуня.Граціозна,як пір'їнка.Просто-waw!
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Франция получила средства защиты из Китая.

Medical clothing sent from China has just arrived in France

https://www.youtube.com/watch?v=BB5dcOhRNHo


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китайское качество всем давно известно,
пусть еще радуются шо оттуда летучиe мыши не выползли...
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З приходом на посаду голови Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйка у цій державній установі розпочалися процеси нав'язування російської мови у систему державного управління, - йдеться у заяві. - Новий очільник обласної адміністрації, призначений президентом Володимиром Зеленським, привіз із собою чиновників, які публічно нехтують офіційним використанням української мови та застосовують російську мову під час виконання посадових повноважень. Манера поведінки нових управлінців під час прийомів громадян та робочих нарад відображає низький рівень ділових якостей та межує з відвертим хамством. Усе це відбувається на тлі паралічу органів виконавчої влади та їх нездатності ефективно реагувати на виклики часу. У Волинській ОДА російська мова востаннє публічно лунала з вуст представників виконавчої влади на офіційних заходах ще наприкінці 80-х років минулого століття, на зорі проголошення незалежності України.
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