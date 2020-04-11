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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:бунт (132) колония (354) Россия (75316)

 Бунт в колонии РФ: сотни раненых и повешенный заключенный, - СМИ. ФОТО

В России в исправительной колонии №15 (город Ангарск в Иркутской области, Сибирь) произошли бунт и пожар, после которых было обнаружено тело погибшего заключенного.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщают российские средства массовой информации со ссылкой, в частности, на уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко.

Тело мужчины 1989 года рождения обнаружили при разборке завалов после пожара, вспыхнувшего во время бунта. Тело было обнаружено повешенным, есть версии как о самоубийстве, так и об убийстве другими заключенными.

"Одна из версий, он сотрудничал с администрацией", - сказал омбудсмен. По словам Игнатенко, других погибших после бунта в колонии нет.

Бунт в колонии РФ: сотни раненых и повешенный заключенный, - СМИ 01

Несколько независимых источников сообщают о значительном количестве раненых, по отдельным сообщениям, таких до 300.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время бунта в колонии на Харьковщине правоохранители применили силу к 22 лицам

Всего в колонии №15 есть более 1200 заключенных.

Бунт в колонии РФ: сотни раненых и повешенный заключенный, - СМИ 02

Сообщается, что 9-10 апреля несколько заключенных колонии строгого режима в городе Ангарск вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации и подожгли несколько рабочих зданий. В колонию вошли спецназовцы, которые применили силу. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.

Бунт в колонии РФ: сотни раненых и повешенный заключенный, - СМИ 03

Все пенитенциарные заведения в России на фоне распространения коронавирусной инфекции стали еще менее доступными для внешнего контроля, чем раньше. В большинстве колоний запрещены встречи с родственниками и адвокатами, заблокировано получение передач.

Бунт в колонии РФ: сотни раненых и повешенный заключенный, - СМИ 04
Бунт в колонии РФ: сотни раненых и повешенный заключенный, - СМИ 05
Фото: росСМИ

Источник: https://censor.net.ua/p3188423
 
 
 Топ комментарии
 
рашка і є суцільна колонія.
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Етапи розвитку россіі.
Зараз під слоганом АУЄ.
Іван Бунін знав, що породить криваве бидло...
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Посмотрите Стерненко,как в Украине мусора с*ки авакова пакуют женщину,которая снимала их беспредел. Хуже чем нс россии. Наголосовали зеленожопые имбицилы
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А Стерненко доречі, теж за ціх проголосував.
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Та пох !Нехай хоч повбивають там один одного , менше на Донбас припреться
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Згадується Солженіцин, який в 51-му разом з іншими зеками чекав коли США почне кидати ядерні бомби на Союз, настільки ненависним їм було життя в ГУЛАЗІ
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Странный бунт у кацапов в 21веке-вскрыть себе вены и что то поджечь...
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это единственный способ сопротивления в зоне.
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Ну і до чого ця новина? Та хай на кацапії всі перевішаються, перестріляються, злопатиподавляться. Тут потрібна одна статистика. Населення кацапів зменшилось на ... одиниць. І так щодня. Все.
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Це для наших любітєлєй Россіі.
Хай бачуть її такою, як вона є.
А не як у кіно, для хахлов.
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Это все из-за того что Украина живет русскоязычном информационном поле. Все мало мальски значимые новости только из России(обычно плохие). И это учитывая что новостная лента Цензора чрезвычайно скудная. Как будто в редакции работает всего пара человек.
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а тебе из Мерки не понятно почему у нас все внимание приковано к Свинокацапии?! Нет?!
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Всі ці тюремні поняття до нас прийшли з Московії.Правда в них,ще жорсткіше.
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На премию Путлера строчишь чувак(ш). Украине Израиль дружественное государство.
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Ахаха, беспилотники Потлеру кто продает?
Голодоморы в угоду Патлеру кто не признает?
Беснуется с Петлером на дидобесии премьер - чей?
"друзей" нашел мля.
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путену приснился половец с от-таким печенегом!
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не печенеги мы не половцы, но сожалений горьких нет
мы аравийские саУдовцы,
вам из пустыни шлем привет)
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Іван ІV (Грозний) мав половецьку кров по матері. Вийшло, що на московщині вони самі на себе напали?
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Елена Глинская?

Гли́нские - угасший литовский княжеский род.
Традиционно считается, что род имеет ордынское происхождение, по другой версии - ветвь Ольговичей.Елена Глинская - Дочь князя Василия Львовича из литовского рода Глинских и его жены Анны Якшич, которая была родом из Сербии, дочери сербского воеводы.

Где тут половцы?
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Если такое случилось значит там был полный беспредел (свавілля) со стороны администрации.
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Прям как в доме профсоюзов.Наступят времена и эту гниду шо на банковой зажарим как колорада в собственном соку
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Зачем украинцам эти новости из стана врага?
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Да и пес с ними,интересует *пес с вами* ,когда начнутся голодные бунты на всей татаромордовии....
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Ну а какие тебе новости подавай, как в Китае мешок риса упал? Порадуйся, что у соседей всё полохо и спать.
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Их сожгут спецназовцы,кто выживет пристрелят,это Беслан - 2
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Разве это бунт? Это расправа (над стукачем) и попытка скрыть ее следы, а "бунт" это выдумка и предлог для "овчарок", чтоб применить бесконтрольно силу и показать, "кто в доме хозяин"!
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В Обнинске, в школе №16 на днях задержали учителя физкультуры, который по ночам делал закладки.
Работа учителя - для души, а закладки - ради денег! Всё как Дмитрий Медведев советовал!

Бунт в колонии РФ: сотни раненых и повешенный заключенный, - СМИ - Цензор.НЕТ 6943
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Современная молодежь. Учитель-наркодилер обычное явление.
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Гореть начинается с тюремь, может дойдёт и до Кремля.
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Так будет пылать вся РАБссия.....,дело времени...
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сколько ждать?
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Ты вроде уже старый пёс? Доживёшь хоть?
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Холодильник всегда побеждает тиливизир Бунт в колонии РФ: сотни раненых и повешенный заключенный, - СМИ - Цензор.НЕТ 9712
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А чьо,нормальная типа новость,Ангарск,Сибирь,россия, ...ь,география, ...й ,головне,щоб не в наш
Чарiвний край-Черемоша й Прута...
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кАцапія горить - в мАсквабаді швидкі не встигають доставляти хворих - черги ...жесть...
пУтлер на Валдаї- мАсквабад горить - доганяють НьюЙорк..

Черги швидких: в Росії не встигають приймати хворих на Covid-19

Бунт в колонии РФ: сотни раненых и повешенный заключенный, - СМИ - Цензор.НЕТ 9642

У Москві різко збільшилася кількість заражених коронавірусом - біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги.
Лікарні не встигають приймати хворих. Затори утворилися на під'їзді до Федерального клінічного центру високих медичних технологій у місті Хімки Московської області.
У порівнянні з даними минулого тижня, кількість госпіталізованих з коронавірусом збільшилась удвічі. У 85% пацієнтів виявили пневмонію.
Черги швидких: в Росії не встигають приймати хворих на Covid-19 / 4 фотографии
За даними оперативного штабу, за останню добу в Росії підтверджено 1 667 нових випадків коронавірусу в 49 регіонах, зафіксовано 12 летальних випадків. За добу у Росії повністю одужали 250 чоловік.
відеоhttps://fakty.com.ua/ua/svit/20200411-chergy-shvydkyh-v-rosiyi-ne-vstygayut-pryjmaty-hvoryh-na-covid-19/
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*** скорые в пробке ........ я думал только у нас дебилизм.ничего страшного , меньше ихтамнетов будет на Донбассе
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«Я еще такого не видел»: у больниц в Москве из-за коронавируса собираются огромные очереди из скорых

https://charter97.org/ru/news/2020/4/11/372709/
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Мне пел-нашёптывал начальник из сыскной,
Мол заложи всех, зачем ты воду мутишь?
Скажи кто в опера стрелял и ты сухой,
Иначе сам себе на полную раскрутишь.

А в синеве алели снегири
И зайчик солнечный на крыше серебрился.
Сегодня не увидеть мне зари.
Сегодня я последний раз побрился.
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И будет завтра ручеёк журчать другим.
И зайчик солнечный согреет стены снова.
Ну а сегодня скрипнут сапоги.
И сталью лязгнут крепкие засовы.
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Скажите, плять, на какой эта новость украинцам?
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ЗК надо оказать моральную поддержку.
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Нехило кацапы бунтуют,порезали сами себя,повесились,идьоты,кто так бунтует??
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навальный сообщил что уже 2 недели крутят ролики с пуйлом снятые в один день
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Новина дійсно не на часі - заважає соєвим накидати фекаліі)) Відволікає))
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