 Бунт в колонии РФ: сотни раненых и повешенный заключенный, - СМИ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщают российские средства массовой информации со ссылкой, в частности, на уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко.

Тело мужчины 1989 года рождения обнаружили при разборке завалов после пожара, вспыхнувшего во время бунта. Тело было обнаружено повешенным, есть версии как о самоубийстве, так и об убийстве другими заключенными.

"Одна из версий, он сотрудничал с администрацией", - сказал омбудсмен. По словам Игнатенко, других погибших после бунта в колонии нет.

Несколько независимых источников сообщают о значительном количестве раненых, по отдельным сообщениям, таких до 300.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время бунта в колонии на Харьковщине правоохранители применили силу к 22 лицам

Всего в колонии №15 есть более 1200 заключенных.

Сообщается, что 9-10 апреля несколько заключенных колонии строгого режима в городе Ангарск вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации и подожгли несколько рабочих зданий. В колонию вошли спецназовцы, которые применили силу. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.

Все пенитенциарные заведения в России на фоне распространения коронавирусной инфекции стали еще менее доступными для внешнего контроля, чем раньше. В большинстве колоний запрещены встречи с родственниками и адвокатами, заблокировано получение передач.





Фото: росСМИ