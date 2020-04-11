 Бунт в колонии РФ: сотни раненых и повешенный заключенный, - СМИ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщают российские средства массовой информации со ссылкой, в частности, на уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко.
Тело мужчины 1989 года рождения обнаружили при разборке завалов после пожара, вспыхнувшего во время бунта. Тело было обнаружено повешенным, есть версии как о самоубийстве, так и об убийстве другими заключенными.
"Одна из версий, он сотрудничал с администрацией", - сказал омбудсмен. По словам Игнатенко, других погибших после бунта в колонии нет.
Несколько независимых источников сообщают о значительном количестве раненых, по отдельным сообщениям, таких до 300.
Всего в колонии №15 есть более 1200 заключенных.
Сообщается, что 9-10 апреля несколько заключенных колонии строгого режима в городе Ангарск вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации и подожгли несколько рабочих зданий. В колонию вошли спецназовцы, которые применили силу. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.
Все пенитенциарные заведения в России на фоне распространения коронавирусной инфекции стали еще менее доступными для внешнего контроля, чем раньше. В большинстве колоний запрещены встречи с родственниками и адвокатами, заблокировано получение передач.
Зараз під слоганом АУЄ.
Іван Бунін знав, що породить криваве бидло...
ja, ja....
Хай бачуть її такою, як вона є.
А не як у кіно, для хахлов.
Голодоморы в угоду Патлеру кто не признает?
Беснуется с Петлером на дидобесии премьер - чей?
"друзей" нашел мля.
мы аравийские саУдовцы,
вам из пустыни шлем привет)
Гли́нские - угасший литовский княжеский род.
Традиционно считается, что род имеет ордынское происхождение, по другой версии - ветвь Ольговичей.Елена Глинская - Дочь князя Василия Львовича из литовского рода Глинских и его жены Анны Якшич, которая была родом из Сербии, дочери сербского воеводы.
Где тут половцы?
Работа учителя - для души, а закладки - ради денег! Всё как Дмитрий Медведев советовал!
Чарiвний край-Черемоша й Прута...
пУтлер на Валдаї- мАсквабад горить - доганяють НьюЙорк..
Черги швидких: в Росії не встигають приймати хворих на Covid-19
У Москві різко збільшилася кількість заражених коронавірусом - біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги.
Лікарні не встигають приймати хворих. Затори утворилися на під'їзді до Федерального клінічного центру високих медичних технологій у місті Хімки Московської області.
У порівнянні з даними минулого тижня, кількість госпіталізованих з коронавірусом збільшилась удвічі. У 85% пацієнтів виявили пневмонію.
Черги швидких: в Росії не встигають приймати хворих на Covid-19 / 4 фотографии
За даними оперативного штабу, за останню добу в Росії підтверджено 1 667 нових випадків коронавірусу в 49 регіонах, зафіксовано 12 летальних випадків. За добу у Росії повністю одужали 250 чоловік.
відеоhttps://fakty.com.ua/ua/svit/20200411-chergy-shvydkyh-v-rosiyi-ne-vstygayut-pryjmaty-hvoryh-na-covid-19/
https://charter97.org/ru/news/2020/4/11/372709/
Мол заложи всех, зачем ты воду мутишь?
Скажи кто в опера стрелял и ты сухой,
Иначе сам себе на полную раскрутишь.
А в синеве алели снегири
И зайчик солнечный на крыше серебрился.
Сегодня не увидеть мне зари.
Сегодня я последний раз побрился.
И зайчик солнечный согреет стены снова.
Ну а сегодня скрипнут сапоги.
И сталью лязгнут крепкие засовы.