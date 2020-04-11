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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:учения (2268) Херсонщина (888) 36 отдельная бригада морской пехоты (65)

 Морская пехота провела учения на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Ротные тактические учения подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского ВМС ВС Украины на Херсонщине проводились с участием 1-го отдельного батальона морпехов, который неоднократно привлекался к выполнению задач в зоне АТО/ООС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью 36-й ОБМП, занятия проводились в два этапа - перемещение из района сосредоточения к исходному рубежу с последующим переходом в наступление и наступление роты с ходу с боевой стрельбой, с привлечением расчета ЗУ-23-2. Учения проводились и в вечернее время, чтобы "максимально приблизить к реальности и предусмотреть все опасные условия".

Согласно легенде, в районе сосредоточения вражеский БПЛА сбросил ВОГ-17, один военнослужащий получил ранения. Таким образом, личный состав подразделения морской пехоты мог вспомнить принципы предоставления домедицинской помощи в условиях боевых действий.

"Мы получили боевое распоряжение - уничтожить взводный опорный пункт противника, занять выгодное положение для роты и быть готовыми к выполнению дальнейших задач, - рассказал командир роты морской пехоты лейтенант Андрей Каменев. - По итогам тактических учений личный состав показал четкую организацию, согласованные, оперативные действия и высокий профессионализм. С поставленными задачами справились в полном объеме".

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Морская пехота провела учения на Херсонщине 12
Морская пехота провела учения на Херсонщине 13
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Морская пехота провела учения на Херсонщине 15

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Морская пехота провела учения на Херсонщине 16
Морская пехота провела учения на Херсонщине 17
Морская пехота провела учения на Херсонщине 18
Морская пехота провела учения на Херсонщине 19
Морская пехота провела учения на Херсонщине 20

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Морская пехота провела учения на Херсонщине 22
Морская пехота провела учения на Херсонщине 23
Морская пехота провела учения на Херсонщине 24
Фото: facebook.com/36obrmp

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Источник: https://censor.net.ua/p3188418
 
   
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Молодцы ребятки. Так держать! Зеленая пошесть пройдет, а Украина останется.
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настоящие мужики, которые способны здорова дать под зад русне и их приспешникам-предателям
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поставили б хоча противокулятивні решьотки на цю ср..нь БТР-80 ! Морская пехота провела учения на Херсонщине - Цензор.НЕТ 8781

знову волонтьорів чекаєте ?
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А нащо решітки? Бо ж мір скоро.
Рюсскій.
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не хвилюйся, ЗЕлю закопаємо і знову станемо на тропу войны під проводом Гетьмана
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Зараз хоч у хлопців пристойнa снаряга , в 14 році ще голімий совок був
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