 Морская пехота провела учения на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью 36-й ОБМП, занятия проводились в два этапа - перемещение из района сосредоточения к исходному рубежу с последующим переходом в наступление и наступление роты с ходу с боевой стрельбой, с привлечением расчета ЗУ-23-2. Учения проводились и в вечернее время, чтобы "максимально приблизить к реальности и предусмотреть все опасные условия".
Согласно легенде, в районе сосредоточения вражеский БПЛА сбросил ВОГ-17, один военнослужащий получил ранения. Таким образом, личный состав подразделения морской пехоты мог вспомнить принципы предоставления домедицинской помощи в условиях боевых действий.
"Мы получили боевое распоряжение - уничтожить взводный опорный пункт противника, занять выгодное положение для роты и быть готовыми к выполнению дальнейших задач, - рассказал командир роты морской пехоты лейтенант Андрей Каменев. - По итогам тактических учений личный состав показал четкую организацию, согласованные, оперативные действия и высокий профессионализм. С поставленными задачами справились в полном объеме".
знову волонтьорів чекаєте ?
Рюсскій.
https://www.youtube.com/watch?v=gDLwPPbTzvk