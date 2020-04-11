 Зеленский ознакомился с планом развития базы "Восток" ВМС Украины в Бердянске. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.
Как отметили в ОП, президент осмотрел территорию Бердянского морского торгового порта. Здесь запланировано создание объектов инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМС Вооруженных сил Украины, которая сейчас дислоцируется в Николаеве.
"Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике", - отметил Зеленский.
Президенту доложили, что все работы по строительству запланированы на 2020-2021 гг.
В этом году, в частности, разработают документацию о передаче объектов инфраструктуры порта в управление Министерства обороны от Министерства инфраструктуры, демонтируют отдельные объекты на этих территориях, проведут экспертную оценку и разработают проектную документацию гидротехнического сооружения, где будет дислоцироваться будущий состав дивизионов.
В следующем году, помимо прочего, построят причалы, а также восстановят жилищно-хозяйственные и административные объекты.
украинский флаг там не к месту...
белый должен быть...
".... Фінансування зупинено, ми були змушені звільнити 687 осіб, - директор заводу, що виробляє ракетне паливо, Шиман
http://censor.net.ua/ua/n3188391
Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет "Вільха"
А може таки назва бази «Схід»?
2.Тошнит от босоногих диванных стратегов с их российскими смерчами- ураганами. Они думают , что стрелять за 100км очень просто. Или лучше катера перегнать в Полтаву - там русские не достанут. Я бы запретил рядовым уклонистам на эти темы высказваться.