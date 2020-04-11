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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский ознакомился с планом развития базы "Восток" ВМС Украины в Бердянске. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Запорожскую область. Глава государства ознакомился с оперативной обстановкой в ​​Азовском море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

Как отметили в ОП, президент осмотрел территорию Бердянского морского торгового порта. Здесь запланировано создание объектов инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМС Вооруженных сил Украины, которая сейчас дислоцируется в Николаеве.

"Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике", - отметил Зеленский.

Зеленский ознакомился с планом развития базы Восток ВМС Украины в Бердянске 01

Президенту доложили, что все работы по строительству запланированы на 2020-2021 гг.

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В этом году, в частности, разработают документацию о передаче объектов инфраструктуры порта в управление Министерства обороны от Министерства инфраструктуры, демонтируют отдельные объекты на этих территориях, проведут экспертную оценку и разработают проектную документацию гидротехнического сооружения, где будет дислоцироваться будущий состав дивизионов.

Зеленский ознакомился с планом развития базы Восток ВМС Украины в Бердянске 02

В следующем году, помимо прочего, построят причалы, а также восстановят жилищно-хозяйственные и административные объекты.

Зеленский ознакомился с планом развития базы Восток ВМС Украины в Бердянске 03
Фото: ОП

Источник: https://censor.net.ua/p3188413
 
 
 Топ комментарии
 
Не показывайте этой кацапской шлюхе наши расположения войск. Он не украинский Президент
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Кто это недорвзумение допустил к гостайне?
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Да забросьте его в море, в конце концов!!!
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Не показывайте этой кацапской шлюхе наши расположения войск. Он не украинский Президент
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Ніякої бази ВМСУ в Бердянську бути не може бо Бердянськ може бути знищений масованим обстрілом РСЗВ Смерч, бо Бердянськ всього лише в 75 км від російського берега, тобто в зоні ураження російських РСЗВ Смерч-Торнадо які мають дальність ураження 100км! Базу потрібно зміщувати далі від російського берега, щоб росіяни не могли бомбардувати її звичайними реактивними снарядами, бо інакше в цій базі не буде ніякого змісту, її знищать за півгодини масованим ударом реактивних снарядів Смерч!
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Он украинский Президент
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Вот это чмо с руками в карманах на могиле защитников страны?

Зеленський ознайомився із планом розвитку бази "Схід" ВМС України в Бердянську - Цензор.НЕТ 9869
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Ещё хорошо бы НАТО помогло.. Но это не при зеленой плесени.
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Да забросьте его в море, в конце концов!!!
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Шо оно понимает. Ознакомился. Думал журнал Мурзилка посмотрит а показали какие- то стрелочки))))
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не, ну клован же о будущем думает. Не вечно ж презом... еще месяц-другой, а потом шо? Вот и будет о чем ножками в дебильном квартале подрыгать, военных облицедеять... четырежды уклонист, фуле... мне бы, если б был в строю, было бы унизительно отдавать честь и докладывать этому шуту... шо ж, в дембеле есть свои прелести...
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Идет 6-й год войны и наконец только "знакомятся с планами"! А потом еще удивляются почему Крым фактически подарили (просрали, если писать прямо) и Донбасс в оккупации!
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Особенно когда "величайший" слушает доклад командующего ВМФ с руками в карманах. Люмпен-совок есть люмпен-совок, как его не называй.
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то такэ...
украинский флаг там не к месту...
белый должен быть...
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Причем реально есть за что. Только из сегодняшнего

".... Фінансування зупинено, ми були змушені звільнити 687 осіб, - директор заводу, що виробляє ракетне паливо, Шиман

http://censor.net.ua/ua/n3188391

Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет "Вільха"
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Огорчил маму Римму. С моря дует, а Бубочка без шапки. Хоть бы шарфик повязал.
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так он же голодный, ему кушунькать пора...
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отсель грозить мы будем щведам Зеленский ознакомился с планом развития базы "Восток" ВМС Украины в Бердянске - Цензор.НЕТ 6056
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База в несколько катеров это хорошо. Но только в мирное время.
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В закрытой луже. простреливаемой насквозь. под названием Азов Некуда деньги деввать. Один залп Смерча из-за поребрика и от нее ничего не останется
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по моему Зеля не правильно ермолку носит . нужно на затылке

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Считайте, что вся инфа по развитию базы уже в смартфоне у какого-нибудь Козака...
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кто этого потенциального агента ФСБ/ГРУ туда впустил???
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Два катерка на фото это и есть военно-морская база? Это стеб такой?
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Точно «Восток»? Па рюсськє написано?
А може таки назва бази «Схід»?
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1.Бердянск - вообще какбы чисто место -там не стреляют и не страшно. Флот - в Одессе,Очакове. А тут как вроде фронт. Видосик можно забацать с командующим ВМФ.
2.Тошнит от босоногих диванных стратегов с их российскими смерчами- ураганами. Они думают , что стрелять за 100км очень просто. Или лучше катера перегнать в Полтаву - там русские не достанут. Я бы запретил рядовым уклонистам на эти темы высказваться.
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