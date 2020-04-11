 Зеленский ознакомился с планом развития базы "Восток" ВМС Украины в Бердянске. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

Как отметили в ОП, президент осмотрел территорию Бердянского морского торгового порта. Здесь запланировано создание объектов инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМС Вооруженных сил Украины, которая сейчас дислоцируется в Николаеве.

"Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике", - отметил Зеленский.

Президенту доложили, что все работы по строительству запланированы на 2020-2021 гг.

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В этом году, в частности, разработают документацию о передаче объектов инфраструктуры порта в управление Министерства обороны от Министерства инфраструктуры, демонтируют отдельные объекты на этих территориях, проведут экспертную оценку и разработают проектную документацию гидротехнического сооружения, где будет дислоцироваться будущий состав дивизионов.

В следующем году, помимо прочего, построят причалы, а также восстановят жилищно-хозяйственные и административные объекты.



Фото: ОП