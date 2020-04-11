 МиГ-29 совершил аварийную посадку в Мелитополе, обстоятельства расследует ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Мелитополе, осуществляют досудебное расследование по факту нарушения правил полетов, повлекшее тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, 10 апреля 2020 года около 21:00 пилот одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Мелитополе, во время плановой посадки самолета "МиГ-29" нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. В результате происшествия ни один человек не пострадал.

Следователи ГБР проводят осмотр места посадки самолета и выясняют причины происшествия.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном осуществляет Военная прокуратура Запорожского гарнизона Южного региона Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет









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