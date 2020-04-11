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 МиГ-29 совершил аварийную посадку в Мелитополе, обстоятельства расследует ГБР. ФОТОрепортаж

Пилот воинской части в Мелитополе нарушил правила полетов, что привело к аварийной посадке МиГ-29. Обстоятельства расследует ГБР.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Мелитополе, осуществляют досудебное расследование по факту нарушения правил полетов, повлекшее тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, 10 апреля 2020 года около 21:00 пилот одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Мелитополе, во время плановой посадки самолета "МиГ-29" нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. В результате происшествия ни один человек не пострадал.

Следователи ГБР проводят осмотр места посадки самолета и выясняют причины происшествия.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном осуществляет Военная прокуратура Запорожского гарнизона Южного региона Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет

МиГ-29 совершил аварийную посадку в Мелитополе, обстоятельства расследует ГБР 01
МиГ-29 совершил аварийную посадку в Мелитополе, обстоятельства расследует ГБР 02
МиГ-29 совершил аварийную посадку в Мелитополе, обстоятельства расследует ГБР 03
МиГ-29 совершил аварийную посадку в Мелитополе, обстоятельства расследует ГБР 04

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МиГ-29 совершил аварийную посадку в Мелитополе, обстоятельства расследует ГБР 05
МиГ-29 совершил аварийную посадку в Мелитополе, обстоятельства расследует ГБР 06
МиГ-29 совершил аварийную посадку в Мелитополе, обстоятельства расследует ГБР 07

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Источник: https://censor.net.ua/p3188411
 
 
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Может это от того что мало военные летчики летают? Зачем спешить его судить?
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Летают ныне много. Просто человек - это не машина и от ошибок не застрахован. А тут скоростя...
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Лестор Нетописец - летают ныне мало...

раньше часто видел самолеты ВСУ над своим районом (днепропетровщина)...
За последний год - ни хрена....
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главное что пилот живой - это самое главное

истребитель жаль, конечно, может подрехтуют
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Я к тому что научить нового вместо этого, если его посадить, будет дольше и дороже для страны.
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Пора уже F-16 закупать, хотя бы подержанные. Сколько летать можно на совковых отбросах?
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для рашки підійде.
у вас же ефів немає.
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Украина -- не Россия!

PS: Вiтаю, милая Ксюша.
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что есть - тем и стреляем,

что есть - на том и летаем....
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Щоб не падати, потрібно просто перестати взлітати.
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и каким образом нарушил интересно
раз так уверенно сообщают
бухой чтоли летал?
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Могло быть хуже...легко отделался...оказался не готов к ночным полетам..
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Это рабочие моменты, главное - никто не погиб. Технику починят. Можно было и не ставить в новость. Лучше поставьте в топ новость о том как на россии/на параше бушует (внезапно) эпидемия коронавируса и как десятки скорых стоят в очереди в больницы. Пусть люди видят и знают, шо путин - черт и обрекает ватников на смерть.
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Еще выясняют причины происшествия но уже обвинили в нем пилота?
Логика слегка хромает...
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А це взагалі в компетенції портновських шавок? Вони вже і проти військових почнуть справи?
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Мабуть я не правий, але до чого тут ГБР? Льотчик щось зробив проти держави? Або в них нема чим займатися? Шахраї во владі більш ніж потрібно, а вони льотні події розслідують!
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