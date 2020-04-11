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 СБУ перекрыла канал нелегальной миграции в Одесской области. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Одесской области канал нелегальной миграции через государственную границу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Двое жителей региона организовали механизм незаконной переправки украинских граждан и иностранцев в одну из европейских стран, а также в обратном направлении. Своим клиентам дельцы обеспечивали переход через госграницу вне установленных пунктов контроля", — сказано в сообщении.

СБУ перекрыла канал нелегальной миграции в Одесской области 01

За переход границы с каждого нелегала брали от 500 до 1000 долларов США.

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Организаторов переправки мигрантов задержали на горячем. Им собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.

СБУ перекрыла канал нелегальной миграции в Одесской области 02

Также СБУ проверяет, не были ли причастны к работе нелегального канала переправки мигрантов сотрудники Госпогранслужбы.

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СБУ перекрыла канал нелегальной миграции в Одесской области 03

Источник: https://censor.net.ua/p3188406
 
 
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А какой смысл нелегалом сейчас в ЕС? Где жить, работать? Или жить и трястись до первой проверки полицией.
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Ну отнєсітєсь с поніманієм: нє можєт Иван Баканов воєвать сам с собой!СБУ перекрыла канал нелегальной миграции в Одесской области - Цензор.НЕТ 3737
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если бы они прибывали в Украину тогда понятно беспокойство, а так как драпают, остается подозрение, что погранцы просто ловят конкурентов, видимо дешевле у тех прейскурант! СБУ перекрыла канал нелегальной миграции в Одесской области - Цензор.НЕТ 6339
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О Адіки, БМВ, лиса голова, щось це мені нагадує.....
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так в европу пущай тикают, а вот в землю обетованную -украину пущать никого не надобно
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