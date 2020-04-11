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 В Нью-Йорке роют братские могилы для жертв коронавируса. ФОТО

Случаев заболевания COVID-19 в одном только штате Нью-Йорк больше, чем в любой другой стране. За последние сутки там выявлено еще 10 тысяч заболевших, и общее число составляет теперь 159 937.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Би-би-си".

В Испании, которая до недавних пор была лидером в этом печальном рейтинге, COVID-19 диагностирован у 153 тысяч человек, в Италии - у 143 тысяч.

При этом смертей в штате Нью-Йорк меньше, чем в этих странах - 7 тысяч против 15 500 в Испании и 18 000 в Италии.

Китай, ставший эпицентром вспышки и распространения эпидемии, заявляет о 82 тысячах подтвержденных случаев на своей территории, умерло 3 300 человек.

Всего на территории США зарегистрировано 462 тыс. случаев и 16 500 летальных исходов.

Общемировая статистика по миру - более полутора миллионов заболевших, 95 тысяч умерших.

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В интернете появились снимки, сделанные с дрона в Нью-Йорке, на которых люди в защитной одежде опускают гробы в братскую могилу. Видно, как они спускаются по лестнице на дно огромной ямы.

В Нью-Йорке роют братские могилы для жертв коронавируса 01

Эта часть Нью-Йорка - остров Харт - более 150 лет используется властями города для массовых захоронений тех, у кого нет родных или чьи семьи не могут оплатить похороны.

Только в четверг в этой братской могиле было захоронено около 40 гробов с телами умерших.

По данным мэрии Нью-Йорка, похороны на острове Харт раньше проводились не чаще раза в неделю, теперь работа там останавливается только в выходные.

Обычно для этого привлекали заключенных тюрьмы на острове Райкерс, также расположенного в акватории Нью-Йорка. Но в разгар эпидемии похоронами занимаются компании-подрядчики.

В Нью-Йорке роют братские могилы для жертв коронавируса 02

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В Нью-Йорке третий день подряд умирает рекордное количество пациентов с коронавирусом. В минувшую среду там скончалось 799 человек, и с тех пор ежедневное число жертв растет.

При этом губернатор штата Эндрю Куомо сообщил, что количество пациентов с COVID-19, доставляемых в больницы, снижается второй день подряд. По его мнению, это происходит благодаря введенным карантинным мерам и социальному дистанцированию.

"Эта эпидемия - бесшумный взрыв, который накрыл общество и выбирает своих случайных жертв с особой жестокостью, все это похоже на то, что мы уже видели 11 сентября", - сравнил губернатор нынешнюю ситуацию с терактами в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

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В интервью телеканалу Эн-би-си глава экстренной комиссии по борьбе с коронавирусом при Белом доме Энтони Фаучи сказал, что в США от COVID-19 погибнет около 60 тысяч человек. В конце марта Фаучи полагал, что число жертв составит 100-200 тыс. человек.

По составленным ранее прогнозам правительства США, примерно столько же - до 60 тысяч человек - могут умереть от простого гриппа в период с октября 2019 по март 2020 года.

В Нью-Йорке роют братские могилы для жертв коронавируса 03

Источник: https://censor.net.ua/p3188397
 
 
 Топ комментарии
 
Простые гробы - необтёсаная доска, даже не обитые драпировкой. Это бездомных, бомжей, неизвестных... хоронят, а не от корововируса. А то, шо ритуальщики в костюмах - так карантин. Короче очередная туфта.
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Кстати, эта тема усиленно ольгинскими в рашке разгоняется. Мол, пиндосы сжигают и зарывают в братских могилах, а у нас всё ровно... Похоже на очередной кацапесдальский фейк, как военные грузовики в Италии.
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у раши и мацквы есть реальный шанс "догнать и перегнать" и омерику, и нью-йорк. как дидыхотели.
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Нет.
Просто, не хочу посягать на твой ареал обитания.
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Кацапские ухи сторчат шо капец.
"Родина" - сезон 2ой.
Кстати годный сериальчик.
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Абідно за москалів, що вчергове всрались? Час вже звикати.
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дебил кацапский, все уже видели что для вас, полудохлых, в мацкве уже даже в больницах мест нет, а оно пытается тут высраться)))
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Москальська звичка, кричати "держи вора".
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не постите фейки. это происходит десятелетиями на определенном острове где хоронят бездомных
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Прозрели почитатели цензора.
Почитывайте и дальше. В Нью-Йорке роют братские могилы для жертв коронавируса - Цензор.НЕТ 8549
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Мда. "Наддержава" по всьому світу стреляє маски, риє "братські могили". Схоже бульбашка лрпнула, друкарський верстат ще працює, а виробництво все в Китаї.
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Угу, США купило в рашки маски, що американці направили на допомогу Китаю.
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Мда. що жертимуть наші грантожери, ботоферми якщо Америка повернеться туди де вона віками й була до початку ХХ ст.
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Та пофіг що вони будуть жерти, а от хто буде годувати московитів як американці їх годували в кінці 19 ст? До речі, хто купив шматок Росії в середині 19 ст, чи ви маєте на увазі повернення США в 19 ст це покупка нових шматків росії?
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Кацапи стануть провінцією КНР. Тут без варіантів. Імх якщо Корона лабораторна робота китайців, Захід швидко не вирулить, в світі буде зовсім скоро одна наддержава. Уже й де-юре.
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Не стануть, можливо шматок Сибіру і ДС, китайці історично не лізуть так далеко на північ.
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Пішов нахер півень москальский.Взрыв в российской лаборатории «Вектора» в Кольцово, прогремевший 16 сентября 2019 года, также находится в фокусе внимания - как разведки США, так и китайских товарищей, кровно заинтересованных в поисках первых шагов вырвавшейся на свободу инфекции. Уже сейчас понятно, что человечество столкнулось с рукотворным модифицированным вирусом, способным к мутациям. И теперь заинтересованные стороны должны ответить на вопрос: с чьим конкретно «биологическим Чернобылем» мы имеем дело? Кому предъявлять итоговый счет: китайцам или русским?
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если будет доказано «Векторное» происхождение вируса - тотчас признают Россию биологически опасной для всего мира территорией. И закроют её навсегда. И заморозят счета, и недвижимость заморозят. А уж что будет с испанским общаком - и подумать страшно. И если тушку пахана братва сегодня бережет - то исключительно для того, чтобы предъявить потом разъяренной мировой общественности: на вертеле и в хорошо прожаренном виде. Вот и посылает он военных вирусологов в Италию, чтобы подсматривали, подслушивали и принюхивались.
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а разве при эпидемиях хоронят. а не кремируют?
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Удивляют комментарии, что это фейк. Понятно что так хоронят бомжей. Но дело в том, что раньше захоронения проводили раз в неделю, а теперь каждый рабочий день. И всё это написано в статье.
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Нічого дивного, це найменш захищена верства населення, ну і відповідно карантин вони не тримають.
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Таке просто не можливо! Вже не зрозуміло що тут так не ховають і жодна місцева газета і телебачення про це не писали!
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Это не фейк. Там действительно хоронят бездомных или чьи тела не забирают родственники, но также правда в том, что там хоронят, в том числе умерших от коронавируса бездомных и тех, чьи тела родственники не забрали, и то, что резко возросло количество захоронений: если до вспышки коронавируса на острове хоронили около 25 умерших за неделю, сейчас столько хоронят каждые сутки. Информация совсем не с российского сайта, а с крупного британского медийного ресурса sky
com

news.sky.com/story/coronavirus-new-york-victims-without-family-buried-in-mass-grave-on-hart-island-11971679

Есть разница между 25 захоронений в неделю и в день?
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Моя версия. Настоятель Ионинского монастыря заболел короновирусом после богослужения возле храма, на открытом воздухе. Поскольку сейчас погода достаточно прохладная , а богослужение длится несколько часов -настоятель переохладился, у него снизился иммунитет, и вирус активировался.
Бомжи тоже переохлаждаются, поскольку зачастую живут на улице, их иммунитет ослабляется и вирус быстро идет в рост. Да, они умирают от короновируса, и их хоронят теперь больше на том острове.
Скорее всего , мы все, или большинство из нас, уже инфицированы, поскольку за всем не уследишь и все не дезинфицируешь, и мы не в пустыне живем. Потому избегайте ситуаций, в которых ваш иммунитет может быть снижен. А снижен он может быть от сквозняка, переохлаждения, недостаточного питания , хронического стресса, а так же таких вот публикаций, которые вызывают ощущение безнадежности. Да , мы сделали что смогли, раздобыли маски , накупили дезрастворов, держим социальную дистанцию...но нас заставляют сидеть в четырех стенах уже почти без еды. Об этом должно подумать правительство. У голодающего человека обнуляется иммунитет. И вирус идет в рост.
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Ну вот это вот неплохо. Очень очень неплохо.....и даже местами супер....
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"Модифікації масок для пірнання зараз використовують в усьому світі як засіб індивідуальної безпеки. У Дніпрі цей проєкт також втілився у реальність. Компанії-виробники масок для пірнання відгукнулися на потреби медичної спільноти і безкоштовно виклали файли з 3D-моделями конекторів для вірусно-бактеріальних фільтрів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що система адаптації пірнальної маски дуже проста - спершу прибирається дихальна трубка, на її місце монтується надрукований пластиковий конектор, до нього приєднується дихальний вірусно-бактеріальний фільтр.
Переваги такої системи в тому, що пацієнт має вільне дихання, забезпечена герметичність та ергономічність, а також можна уникнути пролежнів обличчя при тривалому використанні.
За особливої потреби така система може бути підключена до апарату ШВЛ у режимі самостійного дихання під постійним позитивним тиском. Такий підхід у лікуванні ускладнень COVID-19 вказаний у проміжній інструкції ВООЗ.
Оскільки місія виключно волонтерська, кожна виготовлена система безкоштовно потрапить до лікарів-анестезіологів, середнього медперсоналу, які працюють в лікарнях першої хвилі м. Дніпра та Дніпропетровської області, що контактують з хворими COVID-19.
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The Guardian.
https://www.theguardian.com/global/video/2020/apr/10/aerial-video-shows-mass-grave-on-new-york-citys-hart-island-amid-coronavirus-surge-video

"Поскольку Нью-Йорк имеет дело с растущим числом погибших от коронавируса и сокращением мест в моргах, городские власти сократили время, в течение которого будут хранить невостребованные останки, прежде чем они будут похоронены на общественном кладбище на острове Харт."


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Заголовок в духе кацапских инфо-помоек. Вполне достойно.
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Это фейк, уже разбирали. Там хоронят неопознанных и невостребованных. И это было еще задолго до коронавируса.
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