 В Нью-Йорке роют братские могилы для жертв коронавируса. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Би-би-си".
В Испании, которая до недавних пор была лидером в этом печальном рейтинге, COVID-19 диагностирован у 153 тысяч человек, в Италии - у 143 тысяч.
При этом смертей в штате Нью-Йорк меньше, чем в этих странах - 7 тысяч против 15 500 в Испании и 18 000 в Италии.
Китай, ставший эпицентром вспышки и распространения эпидемии, заявляет о 82 тысячах подтвержденных случаев на своей территории, умерло 3 300 человек.
Всего на территории США зарегистрировано 462 тыс. случаев и 16 500 летальных исходов.
Общемировая статистика по миру - более полутора миллионов заболевших, 95 тысяч умерших.
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В интернете появились снимки, сделанные с дрона в Нью-Йорке, на которых люди в защитной одежде опускают гробы в братскую могилу. Видно, как они спускаются по лестнице на дно огромной ямы.
Эта часть Нью-Йорка - остров Харт - более 150 лет используется властями города для массовых захоронений тех, у кого нет родных или чьи семьи не могут оплатить похороны.
Только в четверг в этой братской могиле было захоронено около 40 гробов с телами умерших.
По данным мэрии Нью-Йорка, похороны на острове Харт раньше проводились не чаще раза в неделю, теперь работа там останавливается только в выходные.
Обычно для этого привлекали заключенных тюрьмы на острове Райкерс, также расположенного в акватории Нью-Йорка. Но в разгар эпидемии похоронами занимаются компании-подрядчики.
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В Нью-Йорке третий день подряд умирает рекордное количество пациентов с коронавирусом. В минувшую среду там скончалось 799 человек, и с тех пор ежедневное число жертв растет.
При этом губернатор штата Эндрю Куомо сообщил, что количество пациентов с COVID-19, доставляемых в больницы, снижается второй день подряд. По его мнению, это происходит благодаря введенным карантинным мерам и социальному дистанцированию.
"Эта эпидемия - бесшумный взрыв, который накрыл общество и выбирает своих случайных жертв с особой жестокостью, все это похоже на то, что мы уже видели 11 сентября", - сравнил губернатор нынешнюю ситуацию с терактами в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
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В интервью телеканалу Эн-би-си глава экстренной комиссии по борьбе с коронавирусом при Белом доме Энтони Фаучи сказал, что в США от COVID-19 погибнет около 60 тысяч человек. В конце марта Фаучи полагал, что число жертв составит 100-200 тыс. человек.
По составленным ранее прогнозам правительства США, примерно столько же - до 60 тысяч человек - могут умереть от простого гриппа в период с октября 2019 по март 2020 года.
Просто, не хочу посягать на твой ареал обитания.
"Родина" - сезон 2ой.
Кстати годный сериальчик.
Почитывайте и дальше.
com
news.sky.com/story/coronavirus-new-york-victims-without-family-buried-in-mass-grave-on-hart-island-11971679
Есть разница между 25 захоронений в неделю и в день?
Бомжи тоже переохлаждаются, поскольку зачастую живут на улице, их иммунитет ослабляется и вирус быстро идет в рост. Да, они умирают от короновируса, и их хоронят теперь больше на том острове.
Скорее всего , мы все, или большинство из нас, уже инфицированы, поскольку за всем не уследишь и все не дезинфицируешь, и мы не в пустыне живем. Потому избегайте ситуаций, в которых ваш иммунитет может быть снижен. А снижен он может быть от сквозняка, переохлаждения, недостаточного питания , хронического стресса, а так же таких вот публикаций, которые вызывают ощущение безнадежности. Да , мы сделали что смогли, раздобыли маски , накупили дезрастворов, держим социальную дистанцию...но нас заставляют сидеть в четырех стенах уже почти без еды. Об этом должно подумать правительство. У голодающего человека обнуляется иммунитет. И вирус идет в рост.
Зазначається, що система адаптації пірнальної маски дуже проста - спершу прибирається дихальна трубка, на її місце монтується надрукований пластиковий конектор, до нього приєднується дихальний вірусно-бактеріальний фільтр.
Переваги такої системи в тому, що пацієнт має вільне дихання, забезпечена герметичність та ергономічність, а також можна уникнути пролежнів обличчя при тривалому використанні.
За особливої потреби така система може бути підключена до апарату ШВЛ у режимі самостійного дихання під постійним позитивним тиском. Такий підхід у лікуванні ускладнень COVID-19 вказаний у проміжній інструкції ВООЗ.
Оскільки місія виключно волонтерська, кожна виготовлена система безкоштовно потрапить до лікарів-анестезіологів, середнього медперсоналу, які працюють в лікарнях першої хвилі м. Дніпра та Дніпропетровської області, що контактують з хворими COVID-19.
https://www.theguardian.com/global/video/2020/apr/10/aerial-video-shows-mass-grave-on-new-york-citys-hart-island-amid-coronavirus-surge-video
"Поскольку Нью-Йорк имеет дело с растущим числом погибших от коронавируса и сокращением мест в моргах, городские власти сократили время, в течение которого будут хранить невостребованные останки, прежде чем они будут похоронены на общественном кладбище на острове Харт."