 Зеленский почтил память пассажиров обстрелянного террористами в январе 2015 года под Волновахой автобуса. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

В ОП напомнили, что этот автобус боевики обстреляли из реактивных артсистем БМ-21 "Град" 13 января 2015 года. В результате трагедии 12 пассажиров погибли, еще 19 получили ранения различной степени тяжести. Президент почтил память погибших и возложил к мемориалу цветы.

Кроме того, Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку Герою Украины, майору ВСУ Андрею Жуку – командиру 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Андрей Жук героически погиб в Волновахском районе Донецкой области в мае 2016 года, защищая побратимов от вражеской диверсионной группы, которая проникла на контролируемую украинскими военными территорию.

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Фото: ОП