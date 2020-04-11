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 Фоторепортаж
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 Зеленский почтил память пассажиров обстрелянного террористами в январе 2015 года под Волновахой автобуса. ФОТОрепортаж

Находясь с рабочей поездкой в зоне проведения Операции объединенных сил, Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак посетили мемориал погибшим пассажирам автобуса Златоустовка–Донецк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

В ОП напомнили, что этот автобус боевики обстреляли из реактивных артсистем БМ-21 "Град" 13 января 2015 года. В результате трагедии 12 пассажиров погибли, еще 19 получили ранения различной степени тяжести. Президент почтил память погибших и возложил к мемориалу цветы.

Зеленский почтил память пассажиров обстрелянного террористами в январе 2015 года под Волновахой автобуса 01

Кроме того, Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку Герою Украины, майору ВСУ Андрею Жуку – командиру 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Зеленский почтил память пассажиров обстрелянного террористами в январе 2015 года под Волновахой автобуса 02

Андрей Жук героически погиб в Волновахском районе Донецкой области в мае 2016 года, защищая побратимов от вражеской диверсионной группы, которая проникла на контролируемую украинскими военными территорию.

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Зеленский почтил память пассажиров обстрелянного террористами в январе 2015 года под Волновахой автобуса 03
Зеленский почтил память пассажиров обстрелянного террористами в январе 2015 года под Волновахой автобуса 04
Фото: ОП

Источник: https://censor.net.ua/p3188390
 
 
 Топ комментарии
 
Не надо Зеленского пускать к таким памятникам - это сплошное лицемерие.
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Вовік нап'ялив форму. І де він встиг відслужити?
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Можна подумати, що йому на них не по х*й. Лицемірство, піар та брехня.
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Не надо Зеленского пускать к таким памятникам - это сплошное лицемерие.
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І вистачає нето совісті, не то наглості у портянки путєна. маскуєтиься корєш.
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Його не треба до них пускати, бо воно їх оскверняє.
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На днях вандалом було зруйновано памятник айдарівцям, на відио руйнівник неопізнана особа, реально зеленський
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Вовік нап'ялив форму. І де він встиг відслужити?
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Шлем Зеленского@shlemofondo33





В семье Зеленских сегодня ночью был грандиозный скандал.
Сценарии для онлайн школы писала Елена Зеленская.
Все ошибки были прописаны в сценарии.
Зеленский сорвался и обматерил Зеленскую.
Елена Зеленская все время плакала.
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она до слез стремится вернуться на родину предков, в таёжную швецию?...
кияшко, есть, чтой-то скандинавское в этом
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Вчительку готували у Трускавецькому університеті
Зеленський вшанував пам'ять пасажирів обстріляного терористами автобуса в січні 2015 року під Волновахою - Цензор.НЕТ 1076
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Можна подумати, що йому на них не по х*й. Лицемірство, піар та брехня.
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Та всі це знають, але ж можна ці пам'ятники не оскверняти соєю присутністю.
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Говорят что его жена нюхает наперегтнки ))))))
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Хай нюхає в кого хоче, аби це на країну не впливало.
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свого часу предметом гордощів і заздрощі був рюкзак єрмак
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Цинизм этого лживого до мозга костей недоразумения зашкаливает, и чем дальше, тем больше. Оно целенаправленно превращает ВСУ в недееспособную, фанерную структуру, и, тут же, глядя своими бесстыжими зенками в глаза тех, кто жизни и здоровье кладет на алтарь Отечества, начинает свои старые российские песни (речи) о главном. Черного кобеля-Иуду не отмоешь до бела, и имя Предателя навсегда останется покрытым позором в памяти украинцев.
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какие вокруг бубочки богатыри...
(и даже кепи не дали... ибо позора с каской хватило на полгода для мемов))))
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Фуфел пиарится в то время как ватные "коллеги" этих самых террористов вовсю поднимают головы в Украине при полном попустительстве и поощрении клована.
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