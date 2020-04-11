EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Фоторепортаж
  5078  14
Все про:Запорожье (1612) обрушение (140) ГСЧС (2582)

 Обрушение в многоквартирном жилом доме произошло в Запорожье: спасатели эвакуировали 15 человек, еще 40 вышли самостоятельно. ФОТО

В субботу, 11 апреля, в Запорожье обрушился первый этаж многоквартирного жилого 3-этажного дома на улице Павлокичкаская.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, 11 апреля в 12:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в 3-этажном жилом доме на вул.Павлокичкаская в Заводском районе Запорожья.

"Прибыв на место происшествия спасатели установили, что произошло разрушение конструкции дома на первом этаже в нежилом помещении с последующим обрушением в подвал. Под угрозой оказались жители 2 и 3 этажей. Спасатели эвакуировали из очага опасности 15 человек, остальные, около 40 человек - вышли самостоятельно. Бойцы ГСЧС огородили центр опасности и контролируют место чрезвычайного происшествия", - сказано в сообщении.

Обрушение в многоквартирном жилом доме произошло в Запорожье: спасатели эвакуировали 15 человек, еще 40 вышли самостоятельно 01

На месте работают сотрудники полиции и представители органов местной власти. Сотрудники газовой службы перекрыли газоснабжение для предотвращения взрыва. Причина разрушения устанавливается. Ситуация контролируется.

Обрушение в многоквартирном жилом доме произошло в Запорожье: спасатели эвакуировали 15 человек, еще 40 вышли самостоятельно 02

Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас органами местной власти решается вопрос по обеспечению жителей дома временным местом проживания на время проведения аварийных работ.

Обрушение в многоквартирном жилом доме произошло в Запорожье: спасатели эвакуировали 15 человек, еще 40 вышли самостоятельно 03

От ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 16 человек личного состава.

Обрушение в многоквартирном жилом доме произошло в Запорожье: спасатели эвакуировали 15 человек, еще 40 вышли самостоятельно 04
Обрушение в многоквартирном жилом доме произошло в Запорожье: спасатели эвакуировали 15 человек, еще 40 вышли самостоятельно 05
Обрушение в многоквартирном жилом доме произошло в Запорожье: спасатели эвакуировали 15 человек, еще 40 вышли самостоятельно 06
Обрушение в многоквартирном жилом доме произошло в Запорожье: спасатели эвакуировали 15 человек, еще 40 вышли самостоятельно 07
Фото: пресс-служба ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3188387
 
 
 Топ комментарии
 


Пэт Люра сын печенега@Pet_lyra 5 ч

Страной управляют клоуны. Законы пишут клоуны. Даже уроки для детей, сидящих на карантине, готовят клоуны.
Если у кого и был какой-то дьявольский план довести страну до абсурда, то лучше не придумать.
 показать весь комментарий
 
хтось намагався у підвалі обладнати велике за площею приміщення і зруйнував стінку, яка виявилась несучою...таке буває часто...
або підвал затоплений і підмило ту ж таки стінку
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 


Пэт Люра сын печенега@Pet_lyra 5 ч

Страной управляют клоуны. Законы пишут клоуны. Даже уроки для детей, сидящих на карантине, готовят клоуны.
Если у кого и был какой-то дьявольский план довести страну до абсурда, то лучше не придумать.
 показать весь комментарий
 
 
Они враги. Враги, а не клоуны, понимаете, идиоты?
 показать весь комментарий
 
это всё коммунисты виноваты -построили дом 70 дет назад вкак времянку но народ его использовал по принципу нет ничего постоянней времянки.. вот он и рухнул
 показать весь комментарий
 
Вот только не кизди - комуняки никогда ничего не строили! Только крали, врали и убивали! Обвалення в багатоквартирному житловому будинку Запоріжжя: рятувальники евакуювали 15 осіб, ще 40 вийшли самі - Цензор.НЕТ 2797 ДнепроГЭС построен американцами и немцами.
 показать весь комментарий
 
Был там пару раз проездом. Райончик там тот еще, в окружении промышленных заводов с видами на трубы и дымом самых разных цветов. Все вокруг уже давно надежно закапчено. Прикинь в таком жить?. А люди живут, кто деться никуда не может, кто свыкся обустроился привык под этот депресняк. И дом такой под стать всему.
 показать весь комментарий
 
Будівля нагадує залізничні бараки часів імперії Миколи ІІ
 показать весь комментарий
 
будивля нагадуе про 30 рокив незалежного зубожиння.
 показать весь комментарий
 
 
В нього погані порівняльні якості, зате гарний розвиток речового апарату. Схоже це папуга))
 показать весь комментарий
 
по сравнению с 1913 годом, дом хорошо выглядит.
 показать весь комментарий
 
 
хтось намагався у підвалі обладнати велике за площею приміщення і зруйнував стінку, яка виявилась *******...таке буває часто...
або підвал затоплений і підмило ту ж таки стінку
 показать весь комментарий
 
 
Соседи на первом этаже включили 95 квартал и так смеялись шо аж стены поломались)))))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх