EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости, Общество
  3062  20
Все про:Киев (18934) память (1011) фото (1313)

 "Біля цієї стіни не соромно": мужчина в маске плачет у Стены памяти в Киеве. ФОТО ДНЯ

Журналист "Радіо Свобода" Андрей Дубчак сделал душераздирающее фото, на котором перед Стеной памяти с именами погибших украинских воинов плачет мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Дубчака в фейсбуке.

Біля цієї стіни не соромно: мужчина в маске плачет у Стены памяти в Киеве 01

"Сидел парень и плакал.
Но у этой стены можно. У этой не стыдно.
И людей не было. Карантин.
Может потому и пришел.

Я был лишним", - написал журналист в комментарии к снимку.

Читайте также: В Киеве не будут вводить на выходных комендантский час, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/p3188385
 
   
 Топ комментарии
 
А тварям зеленым стало "соромно"!! За героев Майдана, за войну с рашей!! Выбрали себе своего кумира!! При чем, 73% решило ВМЕСТЕ, что он лучший среди них!! Как можно быть такими ублюдками?!?!
 показать весь комментарий
 
Герої помирають за демократію а виродки нею зловживають !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зелена влада незабаром заборонить і плакати за загиблими майданівцями...
 показать весь комментарий
 
 
То отримає физди. Якщо не вірить, най спитає в овоча.
 показать весь комментарий
 
 
Герої помирають за демократію а виродки нею зловживають !
 показать весь комментарий
 
 
А тварям зеленым стало "соромно"!! За героев Майдана, за войну с рашей!! Выбрали себе своего кумира!! При чем, 73% решило ВМЕСТЕ, что он лучший среди них!! Как можно быть такими ублюдками?!?!
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський поклав квіти до пам'ятника жертвам німецького(!) нацизму.
 показать весь комментарий
 
А ти думаєш за п'ять років десь зникли оті самі, що кричали ;нам майданіть нєкагда, ми работаєм!; та чекали російські війська з квітами?
Вони просто перестраждали, переничкарились і вибрали свого презедента.
 показать весь комментарий
 
73% стало невыносимо больно за Героев Майдана( Они погибали за Гідність а корумпована та жадна влада котру привели Майданивци пересела на корупц.схемы и потоки преступной влады беглого Януковича и вывела страну на "почетное" Первое место в Эвропе по коррупции (мародерству) и бедности.
Как можно быть такими ублюдками?!?!
 показать весь комментарий
 
для многих эмоционально сильное место....
 показать весь комментарий
 
 
Це плаче честь, або совість. Безчестя не плаче - воно сміються, грає на балалайці і запкюускає св'яткові салюти. Можливо, люд на голосувала за це зелене неподобство і ткюепер плаче перед фото тих, кого підвела своїм голосуванням. У будь-якому разі людина зберегла честь.
 показать весь комментарий
 
 
побратимів мабудь побачив... гарних, усміхнених на фото... як живих
 показать весь комментарий
 
 
Нас окружила мгла могильными стенами...
Но бледная любовь стояла между нами...

(Тэффи)
 показать весь комментарий
 
Банда зеленого наркомана скоро будет бежать, а под ногами будет гореть земля, если успеет убежать!
 показать весь комментарий
 
 
У портнова , шария, зеленского и подобной шушеры нет никаких шансов перед памятью вменяемой части народа... Никаких.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх