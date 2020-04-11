 "Біля цієї стіни не соромно": мужчина в маске плачет у Стены памяти в Киеве. ФОТО ДНЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Дубчака в фейсбуке.

"Сидел парень и плакал.

Но у этой стены можно. У этой не стыдно.

И людей не было. Карантин.

Может потому и пришел.

Я был лишним", - написал журналист в комментарии к снимку.

Читайте также: В Киеве не будут вводить на выходных комендантский час, - Кличко