 "Біля цієї стіни не соромно": мужчина в маске плачет у Стены памяти в Киеве. ФОТО ДНЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Дубчака в фейсбуке.
"Сидел парень и плакал.
Но у этой стены можно. У этой не стыдно.
И людей не было. Карантин.
Может потому и пришел.
Я был лишним", - написал журналист в комментарии к снимку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Дубчака в фейсбуке.
"Сидел парень и плакал.
Но у этой стены можно. У этой не стыдно.
И людей не было. Карантин.
Может потому и пришел.
Я был лишним", - написал журналист в комментарии к снимку.
Вони просто перестраждали, переничкарились і вибрали свого презедента.
Как можно быть такими ублюдками?!?!
Но бледная любовь стояла между нами...
(Тэффи)