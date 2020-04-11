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 Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве. ФОТОрепортаж

За пару часов в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве, где находятся больные коронавирусом пациенты, прибыло две бригады скорой помощи. Одна из машин была с пустыми носилками.

Фотокорреспондент Цензор.НЕТ заснял работу медиков на камеру.

Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве 01
Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве 02
Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве 03
Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве 04
Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве 05
Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве 06

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Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве 07
Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве 08Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве 09
Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве 10Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве 11
Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве 12
Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве 13
Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве 14

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3188384
 
 
 Топ комментарии
 
нема такої тему у якій Ігор не професіонал Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы - Цензор.НЕТ 2689
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У нас в Крижополі, так само. Навіть крутіше.
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я перед новим роком мав можливість лікуватися там, в лор відділенні. то був такий треш(ремонт який тривав, туалети, душові, кухні), і що було добре то це лікарі- справжні специ в своєму ділі. центральна лікарня виглядає як повне ує...біще
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А цей дешевий намет на дворі це повне уродство! Що не можна було надувні намети поставити?
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просто нет у него табу ни в какой теме )
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ну так! у него такой крутой шеф, как онтоле, тоже и швец и жнец ))
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через КП на нижньому фото ще восени можна було за 10-20 грн заїхати..цікаво, а як зараз..?
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У нас в Крижополі, так само. Навіть крутіше.
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та что с путыми носилками вернулась, это от простолюдина. обнаглел, начитался официальных алгоритмов и на их основании, - неделю температура под 39, кашель, задышка,... осмелился настаивать на приезде скорой. бригада с трудом отбилась от его назойливых требований сделать тест. еле-еле удрали. вот из-за таких пустых панических вызовов можно ведь и какого-нибудь депутата потерять типо яременко, с не табу насморком в отдельных местах.
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в стране два фронта и на передовой военные и врачи... всем сил!...
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Коли поліція, ДБР, Генпрокуратура затримають "мінера"
Олександрівської лікарні - помічника зеленого "слугі" Тищенка Дмитра Богдана?

Це злочинець із-за якого проводили евакуацію сотен хворих.
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но есть и не плохие новости из столицы запоребрика "в мацкве наблюдается тяжелая ситуация из-за распространения коронавируса. об этом в субботу, 11 апреля, сообщил пресс-секретарь ***** ********, передает тасс". так может для профилактики снова её сжечь nach!, как ту колонию в ангарске? ))
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ко-ко-ко ничегонет мывсеумрем дажемасок нетвбольнице
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Давайте поможем медикам - нужно лишь сидеть дома и соблюдать масочный режим: ВИДЕО
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