Редактор Цензор.НЕТ 11.04.20 15:2011.04.20 15:42 Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве. ФОТОрепортаж За пару часов в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве, где находятся больные коронавирусом пациенты, прибыло две бригады скорой помощи. Одна из машин была с пустыми носилками.Фотокорреспондент Цензор.НЕТ заснял работу медиков на камеру. Смотрите также: Украинский "Руслан" доставил несколько тонн медсредств из Китая в Польшу. ФОТО Фото - Олег БогачукИсточник: https://censor.net.ua/p3188384 x Мне нравится
Олександрівської лікарні - помічника зеленого "слугі" Тищенка Дмитра Богдана?
Це злочинець із-за якого проводили евакуацію сотен хворих.