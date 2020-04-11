 Плесень "ДНР" пожирает город: на Набережной оккупированного Донецка стала пропадать плитка. ФОТО

Об этом сообщил блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В Донецке потихоньку воруют плитку на Набережной, уложенную в прошлой сытой жизни при Украине. Так плесень под названием "ДНР" постепенно и сожрет город. Даже дорожек не останется", - написал он в комментарии под фото.

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