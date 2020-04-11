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 В ДТП на Ривненщине погиб закарпатский король контрабанды Горват по прозвищу Доки, - СМИ. ФОТОрепортаж

"Мерседес" на полной скорости въехал в отбойник и перевернулся в кювет.

Авария произошла около 6:40 на автодороге "Киев-Чоп". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"На автодороге вблизи села Великая Омеляна водитель автомобиля "Mercedes-Benz C-Class", - 45-летний житель Закарпатской области, - не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник с последующим опрокидыванием в кювет", — сказано в сообщении.

Водитель погиб на месте. Был ли он пьян, станет известно в результате судебно-медицинской экспертизы, отметили в полиции.

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Издание "Мукачево" со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что погибший — Аттила Горват из села В. Бийгань, известный на Закарпатье контрабандист по прозвищу Доки.

В ДТП на Ривненщине погиб закарпатский король контрабанды Горват по прозвищу Доки, - СМИ 01
В ДТП на Ривненщине погиб закарпатский король контрабанды Горват по прозвищу Доки, - СМИ 02
В ДТП на Ривненщине погиб закарпатский король контрабанды Горват по прозвищу Доки, - СМИ 03
В ДТП на Ривненщине погиб закарпатский король контрабанды Горват по прозвищу Доки, - СМИ 04
В ДТП на Ривненщине погиб закарпатский король контрабанды Горват по прозвищу Доки, - СМИ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3188375
 
 
 Топ комментарии
 
Органи зайняті Марусею Звіробій, Фединою, Чорновол... Не до Аттили сьогодні!
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погибший - Аттила Горват из села В. Бийгань, известный на Закарпатье контрабандист по прозвищу "Доки"

Судя по имени это мадяр.
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"известный на Закарпатье контрабандист..." и что, много лет он всем был известен как суперконтрабандист, а органы ни жу-жу?? "хорошая" работа, ничего не скажешь
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Яка трагедія!! Давайте приспустимо прапори...
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Убегал от кого-то? Наверное зашибли и списали на несчастный случай.
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Нет у нас королей контрабанды) Контрабанду реформировали и побороли)
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ЧТО ИНТЕРЕСНО---знают всех бандюг по фамилиям и кличках,а ПОСАДИТЬ не могут,даже уголовное дело не открывают-----ВЫВОД---зеленая плесень только бла-бла может !!!!!
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Аль Капоне взагалі змогли посадити лишень за несплату податків, хоч всі знали чим він займається насправді. Згадав просто, в Україні мафія і силовики одне і теж.
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зламав огорожу - це символізує прорив через кордон
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Космополіт. Людина,яка не визнавала кордонів. А як показала реальність, є кордони за які вилітати не слід....
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Ні, це вільна людина.... Ну, так вони думають У ДТП на Рівненщині загинув закарпатський король контрабанди Горват на прізвисько Докі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7537
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погибший - Аттила Горват из села В. Бийгань, известный на Закарпатье контрабандист по прозвищу "Доки"

Судя по имени это мадяр.
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Дратують гомосячі погремухи оцих нових кримінальників . Очевидно , нині без гомосексуального досвіду в бандити не беруть . Дивні новомодні порядки ...
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"известный на Закарпатье контрабандист..." и что, много лет он всем был известен как суперконтрабандист, а органы ни жу-жу?? "хорошая" работа, ничего не скажешь
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Органи зайняті Марусею Звіробій, Фединою, Чорновол... Не до Аттили сьогодні!
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Маруся? В Правом Секторе обрела популярность как Манька Облигация
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Это был кого надо контрабандист ! Органы - естественно в курсе, да и в доле.
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Таможня потеряла одного из кормильцев, печалька.
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Все схемы наверх поломал, сейчас опять все налаживай - негидник.
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убегал от коронавируса. мерседес не ушёл от погони. на сходке по поводу зарытия тела, братвы прилично заразится. но от предложения прийти они не могут отказаться.
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Это вроде не ц-класс, а S-класс 221 кузов. Хороший большой чемодан, который спасёт почти всегда. Либо он просто не был пристёгнут.
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Долетался, прямо как Гагарин. Высшие силы прибрали потенциального убийцу с дороги.
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"Дока".. он же Аттила Горват... именно его считают организатором так называемой «частной границы» в Закарпатье (вдоль линии границы с Венгрией) и нескончаемого потока контрабанды через эту границу.
В ДТП на Ривненщине погиб закарпатский король контрабанды "Доки", - СМИ - Цензор.НЕТ 91
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Помнишь "операцию" с вертолетами? Его взяли, он отлистал луцику, отпустили
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А Мерин почти целехонький стоит .Подлатают его , следующему лётчику достанется .
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Мене завжди дивував такий парадокс - от якщо він відомий контрабандист, то чому ж тоді він не в тюрмі, чому про це з придиханням говорять і люди, і ЗМІ, як наприклад про відомого героя праці чи славетного музиканта чи популярного медика... Що це за честь бути відомим контрабандистом і не понести за це відповідальність? Виходить, що у нас це почесна професія, а не кримінал?
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Прізвисько його чув ? Напевно , його свої й прибрали , щоб контрабандистів не ганьбив .
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Если кто не знает сейчас идет война между криминалом по всей Украине.
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Ну, у них свои социальные ниши есть. Что конкретно делят ? Траффик дури ? Рынок первача ?
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Та да , "потужна" "війна" - змагання , хто швидше під мусорів ляже .
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...Або під кого мусорня ляже.
Тут мутна ситуація - чи то мусори у бандюків "на шухєрі" стоять, чи то бандюки платять данину міністру макакову.
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Например киевский вор в законе Неделя воюет с Днепровским вором Умкой.
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Стыдно за страну , когда читаешь про таких "королей"...
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Еремеев тоже с лошади упал...Кушнарева случайно подстрелили...Вертолеты тоже ломаются...
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"Король помер! Хай живе король!"
Хто буде новим "королем"?
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Бабка через дорогу переходит... тут откуда ни возьмись мерседес 600, бац бабку и навзничь.. тут в мерседес сзади врезается Хаммер, в него Ламборджини, в него порш, в него Бугатти, в него Майбах и Бентли Мульсан, все это всмятку, взрывается, полыхает, и во все это в конце феррари врезается.. Из феррари выходит чувак, подходит к пепелищу, подкуривает от него и выдыхает:
- дааа.. красиво бабка ушла...
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Возможно, сразу за "королем", последуют несколько "герцогов"!
В рамках борьбы за престол!

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Если всем силовым структурам, сесть вдоль реки, то можно дождаться, что тело преступника когда то, проплывёт мимо них.
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2017 год.
Главного фигуранта спецоперации силовиков в Закарпатской области Аттилу Горвата по прозвищу Доки отпустили под домашний арест еще на выходных. Об этом пишет Mukachevo.net. Тот факт, что контрабандист уже дома, подтвердил глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль.
Он считает, что спецоперация силовиков, которая прошла на Закарпатье на прошлой неделе, является не более чем пиар-акцией. В то же время, несколько местных жителей села Большая Бийгань, где живет Аттила Горват, рассказали, что видели Доки дома уже в понедельник, 20 ноября.
Как сообщалось, в Мукачево в санатории Карпаты 16 ноября в задержали жителя села Большая Бийгань Горвата Аттилу по прозвищу Доки по делу о контрабанде, организовавшего так называемую "частную границу".
У ДТП на Рівненщині загинув закарпатський король контрабанди Докі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6395
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диски и резина можно продать, а так уже не отрихтуеш, тока на запчасти.
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Что это он контрабандист,человек просто раздавал взятки таможенникам,пользовался почти законной системой созданной киевскими мудрецами.
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Траса на Київ. По ходу щось віз в столицю. Цікаво тільки яку суму, кому і за яке питання.
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