 В ДТП на Ривненщине погиб закарпатский король контрабанды Горват по прозвищу Доки, - СМИ. ФОТОрепортаж

Авария произошла около 6:40 на автодороге "Киев-Чоп". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ривненской области.
"На автодороге вблизи села Великая Омеляна водитель автомобиля "Mercedes-Benz C-Class", - 45-летний житель Закарпатской области, - не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник с последующим опрокидыванием в кювет", — сказано в сообщении.
Водитель погиб на месте. Был ли он пьян, станет известно в результате судебно-медицинской экспертизы, отметили в полиции.
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Издание "Мукачево" со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что погибший — Аттила Горват из села В. Бийгань, известный на Закарпатье контрабандист по прозвищу Доки.
Судя по имени это мадяр.
Тут мутна ситуація - чи то мусори у бандюків "на шухєрі" стоять, чи то бандюки платять данину міністру макакову.
Хто буде новим "королем"?
- дааа.. красиво бабка ушла...
Душевно...
В рамках борьбы за престол!
Главного фигуранта спецоперации силовиков в Закарпатской области Аттилу Горвата по прозвищу Доки отпустили под домашний арест еще на выходных. Об этом пишет Mukachevo.net. Тот факт, что контрабандист уже дома, подтвердил глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль.
Он считает, что спецоперация силовиков, которая прошла на Закарпатье на прошлой неделе, является не более чем пиар-акцией. В то же время, несколько местных жителей села Большая Бийгань, где живет Аттила Горват, рассказали, что видели Доки дома уже в понедельник, 20 ноября.
Как сообщалось, в Мукачево в санатории Карпаты 16 ноября в задержали жителя села Большая Бийгань Горвата Аттилу по прозвищу Доки по делу о контрабанде, организовавшего так называемую "частную границу".