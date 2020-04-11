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 Политика Украины, За рубежом
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 Украинский "Руслан" доставил несколько тонн медсредств из Китая в Польшу. ФОТО

Украинские самолеты продолжают активно участвовать в международной программе НАТО по стратегическим перевозкам SALIS, в рамках которой рейсом Ан-124 "Руслан" из Китая в польский город Вроцлав доставлены тонны медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса, передает Цензор.НЕТ.

"Грузовой самолет Ан-124 перевез несколько тонн экстренно необходимого медицинского оборудования из Китая, включая 190 тысяч масок и 180 тысяч защитных костюмов. Рейс приземлился во Вроцлаве, Польша (9 апреля) для помощи в борьбе в этой стране с COVID-19", - говорится в сообщении.

Украинский Руслан доставил несколько тонн медсредств из Китая в Польшу 01

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Программа SALIS предоставляет странам НАТО гарантированный доступ к пяти самолетам Антонова AN-124 в течение нескольких дней. Девять союзников по НАТО (Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения) участвуют в этой программе при поддержке Агентства НАТО по обеспечению и заказам. Самолеты эксплуатируются компанией Antonov Logistics SALIS из аэропортов Лейпциг/Халле.

До этого в рамках программы SALIS украинские самолеты по заказу НАТО доставили десятки тонн медицинского груза из Китая в Чешскую республику и Словакию.

Источник: https://censor.net.ua/p3188374
 
   
 Топ комментарии
 
ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ ЛЯГУШКИ
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Якби ж ти був такий розумний 21.04.2019, як зараз...
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А где джипы?? Еще не подогнали?
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Чому ми возимо маски з Китаю маленькими пасажирськими літаками, коли навіть Польща розуміє що потрібно возити великими вантажними літаками і арендує в нас ці літаки? А ми самі не можемо задіяти свої літаки для себе? Що за хрєнь? НАТО від нас вимагає надати літаки а влада наші літаки не задіює! Може ще будемо дронами маски з Китаю возити? Чи власники авіакомпанії в якої ми беремо літаки в оренду ще не всі державні гроші заробили?
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тому що тоді маски будуть коштувати 5 грн, а так ті що коштують 2 грн коштують 23 грн .....
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..будете возити Ан-124, маски будуть по 50 гривень! Думать починайте!
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А може це тобі варто почати думати. Звичайно, якщо по 5000 возити Аном то буде по 20 грн, але не по 23 як зараз, і якщо возити по 10000 чартерами, то буде по 50 так як ти говориш. То ж почни хочаб трохи думати сам.
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..Ну давай...посчитай для всех! Ан-124 -20-25 тонн лёгкого но объёмного груза! БОЛЬШЕ НЕ ВЛЕЗЕТ!!!! Объём грузовой кабины 1050 кубов! Алма-Ата (где сейчас стоят наши Ан-124)- Шанхай. 6 часов 66 тонн топлива ( рейс пустой) 70 тысяч долларов. Взлёт-посадка Алма-Ата примерно 8 тысяч долларов. Пролёт стран до 3000 Итого только туда без амортизации и оплаты экипажу, оплаты за получение разрешений 80-82 тысячи.
Шанхай! Загрузка груза 25 тонн 25000 . Обслуживание аэропорта -4000 Взлёт -посадка 10000. Итого: 39000 Шанхай - Алма-Ата 6 часов 70 тонн Пролёт 3000 Взлёт-посадка -обслуживание Алма-Ата 8000 .. Алма- Ата -Борисполь 6 часов... и так далее... А теперь умник сложи всё...и ужаснись!!! Ан-124 не предназначен для перевозки груза с малым весом. Это СПЕЦИФИЧЕСКИЙ самолёт !!!
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Ну, звичайно. Ти розумний, а ті поляки такі ідіоти... І німці і американці, які возять грузи такими літаками. Та й взагалі навіщо то й антонов їх побудував такі неефективні літаки. Краще б квадрокоптери для таких як ти АВІАТОРІВ розробляв, щоб можна було знімати себе на риболовлі. Молодець! Тримай краба...
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АН-124 это ВОЕННО-транспортный самолет для перевозки бронетехники, которым можно перевезти четыре танка, или два истребителя (без крыльев).
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Дякую за інформацію, а я не знав, думав, що ним тільки туалетний папір перевозять. Тепер все стало зрозуміло....
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Баран! Ан-124 ..самолёт для перевозки НЕГАБАРИТНЫХ и сверхтяжёлых грузов!! Эти самолёты используются для доставки таких грузов в труднодоступные районы, и на большие расстояния! Возить лёгкий груз на таком самолёте..нерентабельно и глупо!!! НАТО и ЕС имеет финансовую возможность оплатить такие сверхрасходы. И объёмы потребляемого оборудования в Европе сейчас в разы больше. Посмотри на ФР-24. В воздухе сотни ГРУЗОВЫХ самолётов. Они расписаны на месяцы вперёд сейчас. Их банально не хватает. Из семи украинских Ан-124 пять летают не вынимая. Хотя ..что можно доказать барану, написавшему о неэффективности Ан-124. Вози себе домой покупки с супермаркета на БЕЛАЗе.... Может дойдёт?(((
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Баран, ти такий смішний. Один єдиний твій послідовник вище нас просвітив, що ними танки малогабаритні та літаки возят, а ти ним туалетний папір. Просто крім масок, ним ще везли і інші грузи, які необхідні, і тому разом цей груз везти Аном набагато вигідніше. Але ж в твоїй голові полова, вона рахує тільки масками. І вона ж така ж легка, як і самі маски. І доречі ти мабуть забагато їх носиш, бо видно що полова починає пріти....
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..ну давай... что кроме тестов..масок..халатов... очков.. везут из Китая!? Турбины или 50 тонные насосы для одного аппарата вентиляции лёгких? ))) Или китайскими смартфонами загружают? Какие грузы сейчас везут из Китая? Если везти турбину в 80 тонн и дозагрузить масками...то выгодно!!! Так что везут из Китая ещё? Овца безмозглая...расскажи?!
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Развернутый и грамотный ответ, но быдло это не оценит.
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А теперь, умник, воспользуйся поиском и узнай, сколько государство платит СкайАпу за один рейс! Український "Руслан" доставив кілька тонн медзасобів із Китаю до Польщі - Цензор.НЕТ 9203
https://www.youtube.com/watch?v=7hQsU7tCDsw
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..что с тобой убогий разговаривать, если ты не знаешь, что государство обеспечивает только дипломатические разрешения по линии МИД. И только первый рейс военного Ил-76 был за госсчёт! Казахов и Скай Ап оплачивают коммерческие организации и фонды, которые закупают в Китае и Южной Корее всё необходимое и поставляют в Украину. А государство необходимое для больниц закупает у украинских коммерсантов. Рейс из ОАЭ, полностью коммерческая закупка 10 тонн ! Ни одного кг. так называемой гуманитарной т.е бесплатной помощи в Украину НИКТО НЕ ЗАВЁЗ! Но дурачёк способен только читать...Но осознавать написанное не способен!
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То есть поиском пользоваться не умеешь?
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Так бубочка лично своим распоряжением отправляет самолет "презедента", а так какой-то пилот доставил. Разница есть?
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Патамушо СкайАп поддерживать нада!!! Который выпер куеву тучу народу за границу, в том числе во время начавшегося карантина, а сейчас в Китай за 180 тыщ доллариев летает. Отдых в Китае на двоих! на 10 дней с завтраками стоит 800-900 долларов, это с проживанием в 3-х звёздочном отеле. В самолёте 189-215 пассажиров. Арифметика предельно проста.

Немецкие асы дрожали бы при виде сего чуда!!! Український "Руслан" доставив кілька тонн медзасобів із Китаю до Польщі - Цензор.НЕТ 3377
Український "Руслан" доставив кілька тонн медзасобів із Китаю до Польщі - Цензор.НЕТ 3866
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..а чего Бубочка не поддержал в столь тяжёлый час компанию своего дружка Коломоя МАУ? Чего ж МАУ даже с одним своим грузовым В-737 стоит и не летает!? Тут такое косилово Скай Ап крутит, а Коломой стоит? Наверное нет смысла МАУ летать, как Скай Апу по себестоимости. Оказалось, что казахские В-757 дешевле МАУ, и это с учётом пустого прогона с Каазахстана в Китай и с Борисполя до Казахстана. ))) Может тут Ваше мнение можно услышать?! Да и государство рейсы в Китай не оплачивает...а арендуют фонды и коммерсанты. И заказчиков на один самолёт несколько.
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Почитай там повыше. Український "Руслан" доставив кілька тонн медзасобів із Китаю до Польщі - Цензор.НЕТ 9660 Какие нах&й фонды!!!??? Когда несколько заказчиков, то барыги, которые потом здесь барыжат этими масками, а какую компанию поставить на рейс, решает государство. Так что про ценник скажешь, счетовод?
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Баран! У нас нет авиакомпаний...которыми командует государство!!! Кроме президентской Украины! И ВВС Украины! Государство не командует авиакомпаниями. Оно может только ПОПРОСИТЬ!!!))))
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нам уже не надо ,видно ... ляшко сказал, что пронесло и пика эпидемии в Украине не будет)
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..Если наше государство начнёт возить в Украину эти грузы на Ан-124, то и так с голой задницей, а с Русланами зубы сразу можно на полку ложить. НАТО и Европа позволить подобное могут. Достаточно одного Ил-76, который сподобилось государство запустить. Сейчас все перевозки с Китая на плечах различных фондов и коммерческих компаний...но не государства! Государство сдулось полностью.
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Чим більший літак тим більше вантажів за один раз можно перевезти, тим дешевше вартість перевезень однієї тони вантажу! Навіть в Польщі це розуміють! Не розуміють тільки наші чиновники!
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Якби ж ти був такий розумний 21.04.2019, як зараз...
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..уважу тебя..баран..сегодня... в честь коронавируса твоего мозжечка !!! Отвечу! Стоимость часа полёта Ан-124 с объёмным но небольшим по весу грузом в пять раз дороже часа грузового В-737 или в четыре В-757. Или ты..тупенькое думаешь , что забитый коробками с весом в 20 тонн Ан-124 дешевле пяти В-737 с весом по 7 тонн? Или ты, убогое думаешь, что коммерсы и фонды способны оплатить прогон такого монстра? Ты хоть знаешь, дурноватое, что в час Ан-124 палит до 13 тонн топлива, а В-737 2.5 тонны? Как же ты так, специалист от абортов до устройства коллайдера такое не усёк? Стареешь наверное?
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Пока писал Игорьку ответку ты меня опередил
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Слід тільки добавити, що «Руслан», це транспортування крупногабаритних нероз'ємних вантажів. От тут В-737 і В-757 відпочивають.

Прикро, що Україна згідно: «Программа SALIS предоставляет странам НАТО гарантированный доступ к пяти самолетам Антонова AN-124 в течение нескольких дней. Источник: https://censor.net.ua/p3188374»,
а сама, не в НАТО.
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А ты внимательней прочитай: Ан-124 грузоподъёмностью 150 тн. доставил несколько тонн медсредств? А сколько он топлива сожрал. Любой Боинг или Эрбас жрёт топлива в разы меньше и привезёт те же несколько тонн. Груз объёмный но не тяжёлый.
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да Вы не доказывайте! Оно думает , что Ан-124 можно затолкать 150 тонн масок и привезти одним махом. А если ещё и не заправляться, не платить за пролёт нескольких стран ..взлёты и посадки ...то вообще маски можно по гривне продавать. Оно же не знает..что только взлёт - посадка и обслуживание Ан-124 в Китае в сумме примерно 10-12 тысяч долларов. (((
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А тебя, извращенец, уже привлекли в гей-бордель Туретчины Український "Руслан" доставив кілька тонн медзасобів із Китаю до Польщі - Цензор.НЕТ 58Работай там усердно!
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Міністр оборони Таран працює на Росію. Задача - зупинити рух України до НАТО

Таран почав із заяви, що адаптація ЗСУ до стандартів НАТО - тепер недосяжна мета (його заява вступає у протиріччя з Конституцією).
Сьогодні стало відомо, що робота Офісу реформ МОУ є заблокованою. Як повідомила керівниця офісу Олеся Фаворська, серед іншого з 26 березня 2020 року усі перепустки експертів Проектного офісу до Міністерства оборони України та ГШ ЗС України (Повітрофлотський проспект, 6) було заблоковано і, як наслідок, остаточно заблоковано можливість роботи над проектами з оборонної реформи (позбавлено можливості брати участь в робочих нарадах, узгоджувати питання, отримувати кореспонденцію, працювати та комунікувати з підрозділами Міноборони та ГШ).
Станом на 30 березня 2020 року Проектним офісом реформ Міністерства оборони не було отримано жодної офіційної інформації щодо причин позбавлення права доступу, та щодо осіб, які ухвалили таке рішення.
Насправді, новий міністр не просто торпедує реформи. Необхідність їх продовжувати передбачена законодавством, Річною національною програмою Україна - НАТО та багатьма іншими документами. Вже неможливо просто взяти і закрити кордони Міністерства від реформ. Зупинка чи кроки назад у запровадженні життєво важливих реформ можуть мати дуже негативні наслідки для Збройних Сил, підтримки наших партнерів і союзників та ризики для євроатлантичної інтеграції.
Тобто міністр оборони, за призначення якого несе відповідальність особисто Зеленський, працює зараз на виконання інтересів Росії - країни, з якою у нас йде війна. Наразі, такі дії містять ознаки державної зради не менше, ніж плівки з братом Єрмака містять ознаки корупційних злочинів.
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Ні, на щастя якщо розібратись воно трохи по іншому виглядає. Люди по півроку на роботу не ходять, а зарплату отримувати хочуть. Я теж так хочу, але чогось не виходить. Причому їх навіть не закривають, а просто переносять офіс. Ну до цього у них був офіс на Повітрофлотському, тепер буде умовно кажучи на Оболоні, це справи армії і з таких дрібниць вона не має радитись з народом чи про щось там звітувати. У армійців має бути певна автономність від втручання в їх справи, навіть з боку громадських активістів.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2909901-u-minoboroni-zaperecuut-blokuvanna-roboti-proektnogo-ofisu-reform.html
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Блин, прочитал "несколько тонн медсестер"
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Новость конечно сенсационная и обязательная для обсуждения
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нєсколько тонн? он ращітан на 120-140 тонн груза
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Тонна масок по размерам больше двух танков.
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И что? Всем, срочно, нужно гордится этим?
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Грузподъемность "руслана" 171 тонна. **** тут считать - идиоты.
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У вівторок до Варшави наша Мрія доставить подібний вантаж на замовлення польського уряду.
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Украинские "Русланы" возят маски то Чехию, то в Польшу, только не в Украину.
Из Украины маски вывозят.
Илларионов прямым текстом сказал в свежайшем интервью Алесе Бацман,
что Зеленский сзнательно работает во вред Украине.
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Сознательно. Системно. По совести. И как Беня заказал.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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