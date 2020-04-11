EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Фоторепортаж, За рубежом
  839  6
Материалы по теме:
Все про:Ватикан (115) карантин (2871) Папа_Римский (239) COVID-19 (3590) коронавирус (2289)

 Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи. ФОТОрепортаж

Вечером в Страстную пятницу, которую католическая и протестантская церковь в этом году отмечали 10 апреля, Папа Римский Франциск I совершил Крестный ход по почти пустой площади Святого Петра в Ватикане.

Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.

Обычно эта процессия, в которой ежегодно принимают участие тысячи паломников со всего мира, происходит у стен Колизея в Риме. Однако в этом году понтифика сопровождали только пять заключенных из тюрьмы из итальянского города Падуя, который сильно пострадал от эпидемии коронавируса, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.

Участники процессии прошли от обелиска в центре площади до ступенек собора. Во время шествия были зачитаны медитативные размышления на тему страданий Христа. В этом году они были написаны заключенными в тюрьмах и семьей женщины, которая стала жертвой домашнего насилия, сообщили в Ватикане.

После шествия Франциск не произнес речь или молитву, как обычно, а всего несколько минут молча помолился. Так он почтил память жертв пандемии коронавируса.

Читайте также: В Ватикане выявили коронавирус у кардинала

Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 01
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 02
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 03
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 04
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 05
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 06
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 07
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 08
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 09
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 10
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 11
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 12
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 13
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 14
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 15
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 16
Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи 17

Источник: https://censor.net.ua/p3188365
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да вирус любого вирусолога победит, а не то что какого-то там бога. Может разве бога Нургла не победит Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи - Цензор.НЕТ 5779
 показать весь комментарий
 
"- чем ответит мацковский патриархат?
- да! чем?"
 показать весь комментарий
 
 
Вірус передається не так через повітря як через руки.
 показать весь комментарий
 
Не завидую Попе - обосрался по уши. Это же надо.... бормотать мантры чтобы тоТ кто наслал вирус "загрехинаши", ..... взял его взад Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи - Цензор.НЕТ 3588
А как же "навсеволябошья"? Вон, когда была чума - Климент нагнал веропитеков, сотни тыс. тоже "ход", против чумы..... 90% участников очень обрадовали гробовщиков))
Шизосекта это христоедение однако.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх