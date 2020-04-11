 Папа Римский провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра: его сопровождали заключенные и врачи. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.

Обычно эта процессия, в которой ежегодно принимают участие тысячи паломников со всего мира, происходит у стен Колизея в Риме. Однако в этом году понтифика сопровождали только пять заключенных из тюрьмы из итальянского города Падуя, который сильно пострадал от эпидемии коронавируса, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.

Участники процессии прошли от обелиска в центре площади до ступенек собора. Во время шествия были зачитаны медитативные размышления на тему страданий Христа. В этом году они были написаны заключенными в тюрьмах и семьей женщины, которая стала жертвой домашнего насилия, сообщили в Ватикане.

После шествия Франциск не произнес речь или молитву, как обычно, а всего несколько минут молча помолился. Так он почтил память жертв пандемии коронавируса.

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