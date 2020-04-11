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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко передал в больницы Украины 20 тыс. защитных костюмов. ФОТОрепортаж

Фонд Порошенко и компания "Рошен" передали в больницы Киева 8150 защитных костюмов, еще более 12 тыс. комплектов переданы в регионы.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности", передает Цензор.НЕТ

"20 000 защитных костюмов для медицинских работников от пятого президента Украины Петра Порошенко уже доставлены из Китая, распределены и отправлены в больницы разных регионов Украины", - говорится в сообщении.

Так, в больницы Киева передано 8150 зашитных костюмов, еще 2300 предоставлены медучреждениям Киевской области. В Черновицкую область направлены 3000 костюмов. В Винницкую область - 2200, в Черниговскую - 1650 штук. На Полтавщине - 400 костюмов. 

В Тернопольскую и Ивано-Франковске области доставлены 700 костюмов. В больнице Львовщины и Одесчины направили 400 костюмов. В Ривненскую и Черкасскую области - 300 комплектов.

На Волынь, в Запорожье, Днепр, Сумы, Кропивницкий, Харьков, Хмельницкий и на Закарпатье передали 700 костюмов.

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"Врачи должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты. Компания "Рошен" заключила дополнительное соглашение, была осуществлена на этой неделе оплата, и общее количество защитных костюмов, которыми будут обеспечены украинские врачи, превышает 130 000 штук. Это даст возможность на первый период иметь надежную защиту, бахилы, маски, защитные костюмы, которые позволят защитить здоровье врачей", - сообщил Порошенко.

Порошенко передал в больницы Украины 20 тыс. защитных костюмов 01
Порошенко передал в больницы Украины 20 тыс. защитных костюмов 02
Порошенко передал в больницы Украины 20 тыс. защитных костюмов 03
Порошенко передал в больницы Украины 20 тыс. защитных костюмов 04
Порошенко передал в больницы Украины 20 тыс. защитных костюмов 05

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Сообщается, что следующие партии защитных костюмов будут доставлены в Украину в течение апреля.

"Также за средства Фонда Порошенко восстанавливаются аппараты искусственной вентиляции легких в различных медицинских учреждениях по всей стране. Кроме того фонд приобрел комплекты реанимационного оборудования для больниц в Тернопольской области, Львове, Днепре, Виннице и Одессе - это мониторы пациента, пульсоксиметры, шприцевые насосы, хирургические отсосы, ларингоскопы, а также специальные очки, маски, перчатки и другое необходимое снаряжение", - рассказали в пресс-службе политсилы.

Источник: https://censor.net.ua/p3188359
 
   
 Топ комментарии
 
барыгамарадер
а янелох хороший
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спасибо - лучшему Президенту Украины
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Вот нехорошо, как ты поступил... А санитары знают?
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Это ты про зебилов? Украли маски и все средства зашиты, из гос. резерва продали ,правда ничего не подарили.
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Круто было бы увидеть хоть одного врача зебила принародно отказавшегося от костюма купленного за наворованые деньги, и отправившегося на обход в том что есть.
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Еще раз задаю вопрос!
Зачем афишировать добрые дела?
Или... Пиар наше всё!!! Порошенко передал в больницы Украины 20 тыс. защитных костюмов - Цензор.НЕТ 5783
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Рейтинг штука не постоянная требует вливаний.
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Та никаких добрых дел нет,это Фотошоп и по домам
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Порошенко передал в больницы Украины 20 тыс. защитных костюмов.

Настоящий передаст. А почему запетюнинцы здесь не восхищаются медведчуком и новинским. Те в закарпатье ещё больше такого добра напёрли. Где восторженные вскукареки?
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Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів - Цензор.НЕТ 7148

Только смайлик...
А то, три моих жизни, сегодня на форуме, были посажены админами в тюрьму на три дня Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів - Цензор.НЕТ 7148
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Везет же вам .А у меня только одна всего Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів - Цензор.НЕТ 5516
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Консервативность и принципиальность во взглядах Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів - Цензор.НЕТ 7171
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Я тоже этого придерживался!
Но потом оказалось, что ...кое-кто продался По'
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Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности", передает Цензор.НЕТ. Источник:https://censor.net.ua/p3188359

Как когда то газета Правда была печатным органом ЦК КПСС, так и Цензор теперь интернет орган " Европейской Солидарности",
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Можно было еще прикупить, но часть денег ушла на джинсу.
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У зебанатов все деньги ушли на джинсу -на костюмы не хватило
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Так в растянутых спортивках им удобнее пивасик за гаражами долбить.
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1. Що він вкрав? Факти. Кацапські фейки не пропонувати
2. Чим допомогли обікраденим "нарідною" владою узеленські, тимошенківці та інші переживльники?
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Зато от тебя, зерыги ,один вред Украине
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ну с барыгой то всё ясно...
а что передал фонд 95 квартала?..
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---Вова,ты чо в больницы ничо не купил?
---Мне Ленка денег не даёт.Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів - Цензор.НЕТ 9770
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мародер передал? - верю.
буба за ленкин счет в Оман летал? - верю сразу и навсегда!
зеленые по скока килограмм лапши у вас каждое ухо держит?
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она у них уже вросла в ухо ))) там только перфоратором пробить можно.. и то насквозь ))))
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никогда не думал, шо я так люблю людей - вижу? - лыбу давлю
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Ленка узнала ,что слетали за ее счет -теперь вечно зареванная
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она как все мамы - детей спасает.
буба? - ваша работа не американская...
ошибки бывают всегда и у всех - исправлять вроде надо....
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А без пиара Петро не Петро, заболеет 😊
Как Фонд Рината Ахметова...
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гебняві, дарма ви тут розпихтілись
тут вам гівна не подадуть, залишитесь голодними
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Все гівно поїли такі позорні сраколизи як ти з підлогою.
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Полазил по инету. У малороских зегенератов и русни не хило так бомбит от этого... Порошенко передал в больницы Украины 20 тыс. защитных костюмов - Цензор.НЕТ 2393
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Ну и молодец. Но не надо обольщаться, все олигархи просто передрейфили, и такой помощью, спасают, прежде всего свои жизни, свои деньги, свой бизнес. Потому что понимают что если начнётся массовый мор, то бежать им некуда.
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Они боятся уменьшения поголовья крепостных. Некому будет выковыривать полезные ископаемые в угольных норах, лепить карамель и платить справедлыви тарифы на ЖКХ вышеуказанным панам
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Петіне малесеньке бунгало на 400 квадратів в Іспанії теж на карантині.
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последнее слово не точное... скорее - передаст... (при чем во всех смыслах ))))
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БукАвочки Д и Р, ты Вася местами перепутал
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а откуда Вы поняли что перепутал? )))) может я именно хотел написать про будущее время к слову передал? ))) (хотя... и не хотел)))) Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів - Цензор.НЕТ 3988 (ну нельзя же так)))))) а-я-яй!
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И это всего лишь в 10 раз дешевле, чем подлинник Айвазовского, который он подарил на именины своему любимому шефу Януковичу
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ЗЕботы-калоеды тут как тут. Слетелись как мухи на дерьмо
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Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів - Цензор.НЕТ 4561

Кто такие мухи - выяснили!
Теперь осталось выяснить кто же является дерьмом Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів - Цензор.НЕТ 3281
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Так ты и есть дерьмо, бот ЗЕблевотный Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів - Цензор.НЕТ 7446
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маладец педя.по одному костюму на больницу.всем должно хватить
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А може краще це свиняче падло поверне мені ті 6 тисяч доларів, що я втратив на їхніх з Сатановською-Гонтарєвою валютних шахрайських оборудках? То й ця нікчемна "допомога" буде не потрібна. Таких брехливих мерзотних тварин, як сучий Потрох, потрібно патрати живцем, а кишки розвішувати на деревах в якості "прикрас".
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А может ты перестанешь вкладывать деньги в пирамиды?
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@баний кретин, які "піраміди", мерзота ботська?
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Потому, что банки-насосы типа Михайловского были натуральными пирамидами прибыль с которых получали только их бенефициары.

И только тупые зебилоиды думали, что тоже смогут на этом заработать, ведять на большие проценты.

Не надо было быть тупым, как ступа. Ты б еще цыганам свои деньги дал.
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Зато Сбербанк расии лучшая пьяная жаба галактики не закрыла. Вот это силища! Вот куда деньги нести надо было по мнению соевых пчевдопатриотов
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У тебя деньги в Сбербанке Роиси? Сколько ты на нем потерял, имбицил?
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Значит по сути вопроса тебе ответить ему нечего .А жаба действительно ни притронулась ни к одному кацапскому банку .Совпадение ? Не думаю
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По сути вопроса я ответил сразу.
Почему дебилов, просравших свои деньги на пирамидах, интересует Сбербанк Роиси?

Ищете где еще просрать?
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Если бы у него деньги были в кацапском банке то он даже заработал бы .Но он наоборот видимо потерял .И благодарен за это Жабе и Пете , а не Бене .Почему ? Может имбицил не он а ты ?
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А потім ти прокинувся і пішов збирати пляшки.
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Спочатку було 100 000 "закуплено". Потім - 70 тис.перекупили в китайців росіяни. Тепер уже 20 тис.... Бреше, як і всі 5 років царювання.
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Все, кто думает, что парашенка должен вернуться, помните, что с ним же вернуться галетей, шокин, ярема, луценко с дамой 3 тысячелетия, мертвячук в какой-нибудь еще более опасной роли, и этот список бесконечен.
Зельц не меньшая сволочь и рано или поздно он свое получит. Были бы выборы раз в год - уже получил бы(возможно, вел бы себя на посту более проукраински, тогда был бы шанс не получить).
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И в какой более опасной роли, чем сейчас, вернется мертвечук? Какие у мокшей пугалки теперь смешные)))))
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Цинизму нет придела, сотни даже тысячи бизнесменов и простых граждан помогают врачам и медработникам в столь сложный период и не пиарясь при этом. а барыга никак не может без пиара. Украл на миллиарды, а помощи миллион, но крику по всех своих продажных медия.
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КАК ХОРОШО ЭТОТ ВОРЮГА ПОРОХ ПИАРИТСЯ ЗА УКРАДЕННЫЕ У НАС И НАШЕЙ АРМИИ ДЕНЬГИ, ПРОКУРОР ВЕНЕДИКТОВА!!!!!!МОЖЕТ ПОРА СПЭТЕЙ РАЗОБРАТЬСЯ?????
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а может пора вам ботярам зп урезать вдвое в честь карантина?
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Свинья по имени Нонна пёрднула,хрюкнула и поползла дальше вонять на просторах интернета.
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Людина яка віддавала свої вантажівки на потреби армії, купляла снайперські комплекси для морської піхоти, за 3 роки перевела оснащення армії зі стандартів 1975 р до ********, почала будівнцтво армійськіх гуртожитків, нових ******** складів для ***********, та організувала і налагодила повний цикл виробництва боеприпасів для артилерійських снарядів і зараз під час пандемії закуповує засоби особистого захисту для лікарів які не може закупити турборежимна монобільшість в Україні зветься баригою і мародером.
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А где же самолёты с миллионами масок,сотнями тысяч костюмов,сотнями аппаратов ИВЛ,миллионами тестов которые нам обещал шут гороховый? Всё никак не долетят? В последнее время о них как то подзабылось?
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не забылось! ... там шуму и пиару не любят - там по-тихому тыбзят машинами с черного ходу
Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів - Цензор.НЕТ 7999
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Ну как же так!? Ну мы же в очереди первыми стояли, а те, кто сзади нас, давно уже едят.
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Как говаривал один персонаж " я вам ничего не должен," голосовали за Зелю, с него и спрашивайте
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Мда, зелені "анкорупціонери" розкрадають і вивозять захисні засоби за кордон, а "барига" за свої гроші там їх викуповує і завозить "тупому електорату-73". Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів - Цензор.НЕТ 8786
Прямо ангел. Я би так не зміг. Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів - Цензор.НЕТ 9007
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Я бы после 2019 разве что яда закупил для 73%, шоб не мучились.
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ЗЕскот негадует, мол маленькая помощь всего на пару тыщь...,а вот наш найвЭличнишый ЗЕкловун аж целый видосик запилил - вот это помощь!!
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Пецик ..передаст !? Порошенко передав до лікарень України 20 тис. захисних костюмів - Цензор.НЕТ 3359
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Слабенькая компенсация за четыре года бездарно-воровского президентства,парочкой костюмов тебе не отмыться от свинарчуковского позора,справедливым наказанием за преступления может быть только срок лишения свободы,а не жалкие костюмные подачки с диким пиаром на болезни.
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В спам, бот тупорылый
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Четыре года?
А еще год куда выпал?
Вы не местный?
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Еще год у него наверное борьба за независимость народа дамбаса заняла.
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Ты ещё откуда здесь нарисовался? Эй санитары,больной из 6 палаты сбежал!
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Вот лошара, нет чтобы масками и тестами барыжить как все нармальные пацаны - нелохи!
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В Петином случае лучшая инвестиция была бы в новую тюрьму...шоп пребывание там для него было максимально комфортным
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Так цікаво спостерігати за суперечкою черні, - чий пан кинув кращу кісточку
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Слабенькая компенсация за четыре года бездарно-воровского президентства,парочкой костюмов тебе не отмыться от свинарчуковского позора,справедливым наказанием за преступления может быть только срок лишения свободы,а не жалкие костюмные подачки с диким пиаром на болезни.

Это не спам свинарчуковские порохоботы,это правда.
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Респект Порошенку за це. Так має вчинити любий поважаючий себе бізнесмен.
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а соратники янелоха тихонько дерибанят костюмы и тесты во дворе МОЗ
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