EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Фоторепортаж
  7074  31
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (5136) карантин (2800) Коломойский (1344) МИД РФ (1300) Песков (1029) Путин (25533) фотожаба (9979) Захарова (207)

 Русские горки, золотые правки в закон, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Русские горки, золотые правки в закон, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Снова русофобия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непредсказуемыми и негативными последствиями может обернуться решение США перекрыть наркопоставки в Латинской Америке, - спикер МИД РФ Захарова

Русские горки, золотые правки в закон, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Совсем плохой стал...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "И печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия", - Путин сравнил коронавирус с проблемами древнерусской истории

Русские горки, золотые правки в закон, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Игорь Валерьевич лично сказал!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поправковий тероризм. Як розгляд "антиколомойського" законопроєкту намагаються затягнути і чи існує план виходу

Русские горки, золотые правки в закон, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Самую малость поправим...

Русские горки, золотые правки в закон, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Нравится?

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Разумкова нет даты второго чтения "антиКоломойского" законопроекта: Таблица с поправками еще не сформирована

Русские горки, золотые правки в закон, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

На правах рекламы

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина, аптекам рекомендовано работать круглосуточно

Русские горки, золотые правки в закон, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

На новый лад...

Русские горки, золотые правки в закон, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Конец карантина

Русские горки, золотые правки в закон, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Русские горки

Русские горки, золотые правки в закон, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Бункер

Русские горки, золотые правки в закон, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Вечный карантин

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3188310
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Доведеться його швидко постарити, хоча б за наступний місяць.
 показать весь комментарий
 
 
Брехало ж, що лише на один строк приперлося...
 показать весь комментарий
 
"Ви подолали страх телекамер і в короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків і школярів. Помилитися - не страшно. Страшно - за все своє життя не створити нічого. Страшно - це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважає своїм священним обов'язком написати гидоту на адресу українських вчителів", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3188280 Русские горки, золотые правки в закон, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2157
 показать весь комментарий
 
 


Лариса Сарган@SarganLarysa 14 ч

Сніданок на 1+1 активно захищає вчителів: то все хвилювання, стрес, немає учнів, а є камери тощо.
Ок. Дитина, що здає ЗНО у реально стресових умовах - поліція, обшуки кишень і перевірка документів, вчителі-наглядачі - це не стрес?
Але помилка вчителя допускається, а учня - Ніт!
 показать весь комментарий
 
 
Лєнка только такое и могла наснимать - не просыхает баба.
И уже в обносках ослиной секретутки Мендель инстаграмится. Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6001
 показать весь комментарий
 
 
Залишилося тільки ще порівняти країну з розбитим коритом.
 показать весь комментарий
 
 
Вот именно, Вова, пора !
Лапотки одел и шуруй на ... ! 😂
 показать весь комментарий
 
Та ну, канешно, котя прочитав stand here...
А єслі не було написано, то поперся б далі...
 показать весь комментарий
 
 
И оно надо было Коломойского трогать? Всю страну закошмарил же. Либо дожимать надо было, либо вообще не рыпаться. Теперь трястись - решит ли дедушка сделать дефолт, или пощадит(если выгодно). Будет "гореть вечно" же, неужели не боится?
 показать весь комментарий
 
От не треба було Порошенка трогать. При ньому ми вже й забули про Беню....
 показать весь комментарий
 
 
Леша Ступин наверно превзошел Пикассо и Моне.ТАЛАНТИЩЕ!!!.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх