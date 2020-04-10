 Русские горки, золотые правки в закон, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Снова русофобия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непредсказуемыми и негативными последствиями может обернуться решение США перекрыть наркопоставки в Латинской Америке, - спикер МИД РФ Захарова

Совсем плохой стал...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "И печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия", - Путин сравнил коронавирус с проблемами древнерусской истории

Игорь Валерьевич лично сказал!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поправковий тероризм. Як розгляд "антиколомойського" законопроєкту намагаються затягнути і чи існує план виходу

Самую малость поправим...

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Читайте на "Цензор.НЕТ": У Разумкова нет даты второго чтения "антиКоломойского" законопроекта: Таблица с поправками еще не сформирована

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина, аптекам рекомендовано работать круглосуточно

На новый лад...

Конец карантина

Русские горки

Бункер

Вечный карантин

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