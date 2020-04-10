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Все про:NASA (83) поджог (712) пожар (3988) Чернобыль (366)

 Пожар под Чернобылем виден из космоса, - NASA. ФОТО

Спутник Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сфотографировал, как пожар в зоне отчуждения ЧАЭС выглядит из космоса.

Фото опубликовано на сайте NASA, информирует Цензор.НЕТ.

"Спутник Suomi NPP от NASA снял кадр пожара, вызванного человеком, у Чернобыльской атомной электростанции в Украине", - сказано в сообщении на сайте организации.

В ведомстве добавили, что площади пожаров составляют около 100 гектаров.

Отмечается что сам снимок был сделан еще 5 апреля.

Пожар под Чернобылем виден из космоса, - NASA 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Шестые сутки борьбы с пожаром в Чернобыльской зоне: спасатели показали фото. ФОТОрепортаж

Напомним, 4 апреля спасателям поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения возле с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

5 апреля там снова зафиксировали возгорание. По факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство.

Злоумышленник, по вине которого выгорели 5 га в Чернобыльской зоне, установлен. Ему вручили подозрение.

По состоянию на пятницу, 10 апреля, борьба с пожаром в лесничествах в зоне отчуждения продолжается шестые сутки. Согласно прогнозам, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух должен попасть в столицу, но угрозы здоровью киевлян он не несет.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчине, который сжег Долину нарциссов, грозит до 12 лет за решеткой

Источник: https://censor.net.ua/p3188270
 
 
 Топ комментарии
 
Вот это у земразей бомбит. Опять Порошенко виноват... вот же тупорылые животные...
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фонд Петра та Марини Порошенко виділять кошти на відновлення 3-х вогнегасників, щоб погасити ту пожежу...
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Вот это у земразей бомбит. Опять Порошенко виноват... вот же тупорылые животные...
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Чего же. Ведь пэтька любит ремонтировать старье, потом говорит, что это благодийнисть.
Кстати, это все за 1.7 лярда с бюджета Украины
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А де наші гелікоптери які мають тушити пожежу? Де допомога інших країн, яким ми допомагаємо коли в них пожежі? Ніхто не поспішає до нас на допомогу? Навпаки Аваков відправляє важкий імпортний рятувальний гелікоптер який може тушити пожежу - в Італію! Авакова потрібно знімати, він неадекватний!
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Спочатку спиляли, потім зпалили, зараз списують.
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с космоса можно увидеть и номер автомобиля с современным разрешением камер...
что за бред?
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Пока это невозможно. Лучшие спутники видят пиксели в 10-15 сантиметров. Номера машин всё же миниатюрнее
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ну ОК..., проверил - вы правы..., но хороший костер для шашлыка будет уже виден..
вот к примеру разрешение для гражданского пользования с разрешением не 10-15 см, как вы правильно написали, а 40...

Не так давно компания впервые опубликовала пробные снимки разрешением 40 см. На сегодня это самые детальные спутниковые снимки, которые когда-либо были легально и открыто опубликованы.

Для примера DigitalGlobe выложили снимки Мадрида.



Пожар под Чернобылем виден из космоса, - NASA - Цензор.НЕТ 4784

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Це те, що було у військових приблизно від 20 років тому.
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Короновирус осваивает ближний космос Пожар под Чернобылем виден из космоса, - NASA - Цензор.НЕТ 1708
"09.04.2020. Корабль доставил на станцию членов новой длительной экспедиции - космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Криса Кэссиди. «Союз МС-16» стал первым пилотируемым кораблем, который отправился на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1а» с полностью российской системой управления. До этого все пилотируемые пуски осуществлялись на ракете «Союз-ФГ» с украинской системой управления."
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Косплей рашки какой-то. Когда косплей Европы будет?
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Сча вiслюк еще вторым Чернобылем "прославится"! (не дай Бог)...
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кацапов на помощь позовите - те со своими дровами на танках приедут.
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позорище, а не власть - ни одной проблемы решить не может.
поправки нужны?
паликматеры ждут!
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"Є чим пишатись". Якщо не может впоратися самостійно, чи не варто поросити допоги у Європи?. Чи почекаєте ..? Може вигорить, а може дощ загасить. В усьому бардак і нищення
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Вижу ботофермы зеленого говна снова принялись за работу, в любой статье лезут и пытаются дискредитировать помощь от Порошенко, дебилы, этот номер больше не пройдет, все уже увидели, что из себя представляет зеленое говно!
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