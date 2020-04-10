 Пожар под Чернобылем виден из космоса, - NASA. ФОТО

Фото опубликовано на сайте NASA, информирует Цензор.НЕТ.
"Спутник Suomi NPP от NASA снял кадр пожара, вызванного человеком, у Чернобыльской атомной электростанции в Украине", - сказано в сообщении на сайте организации.
В ведомстве добавили, что площади пожаров составляют около 100 гектаров.
Отмечается что сам снимок был сделан еще 5 апреля.
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Напомним, 4 апреля спасателям поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения возле с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
5 апреля там снова зафиксировали возгорание. По факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла уголовное производство.
Злоумышленник, по вине которого выгорели 5 га в Чернобыльской зоне, установлен. Ему вручили подозрение.
По состоянию на пятницу, 10 апреля, борьба с пожаром в лесничествах в зоне отчуждения продолжается шестые сутки. Согласно прогнозам, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух должен попасть в столицу, но угрозы здоровью киевлян он не несет.
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Кстати, это все за 1.7 лярда с бюджета Украины
что за бред?
вот к примеру разрешение для гражданского пользования с разрешением не 10-15 см, как вы правильно написали, а 40...
Не так давно компания впервые опубликовала пробные снимки разрешением 40 см. На сегодня это самые детальные спутниковые снимки, которые когда-либо были легально и открыто опубликованы.
Для примера DigitalGlobe выложили снимки Мадрида.
"09.04.2020. Корабль доставил на станцию членов новой длительной экспедиции - космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Криса Кэссиди. «Союз МС-16» стал первым пилотируемым кораблем, который отправился на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1а» с полностью российской системой управления. До этого все пилотируемые пуски осуществлялись на ракете «Союз-ФГ» с украинской системой управления."
поправки нужны?
паликматеры ждут!