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Все про:Запорожье (1610) мост (598) Укравтодор (413) Госархстройинспекция (54) Кубраков Александр (11)

 ГАСИ выдала разрешение на строительство моста в Запорожье, - Кубраков. ФОТО

Государственная архитектурно-строительная инспекция предоставила разрешение на начало строительства моста в Запорожье.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Алексанр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"Деньги на первый этап работ на мосту выделены. Строительная площадка на объекте оборудована. И последний этап подготовки тоже преодолен – ГАСИ предоставила разрешение на начало строительных работ", - написал он.

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ГАСИ выдала разрешение на строительство моста в Запорожье, - Кубраков 01
ГАСИ выдала разрешение на строительство моста в Запорожье, - Кубраков 02
ГАСИ выдала разрешение на строительство моста в Запорожье, - Кубраков 03

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Как сообщалось, "Укравтодор" и турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi (Анкара) в начале марта 2020 года подписали контракт на строительство моста в Запорожье.

Onur Taahhut стала победителем тендерной процедуры на строительство моста в Запорожье с предложением 11,918 млрд грн.

Согласно проекту строительства мост представляет собой магистраль длинной 9,1 тыс. м, которая связывает правобережную часть города с центральной левобережной частью и основной северной промышленной зоной через оба рукава р. Днепр и о. Хортица. Магистраль состоит из шести транспортных развязок в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассные мосты с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

ГАСИ выдала разрешение на строительство моста в Запорожье, - Кубраков 04
ГАСИ выдала разрешение на строительство моста в Запорожье, - Кубраков 05

Источник: https://censor.net.ua/p3188268
 
 
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Багатостраждальні та довгоочікувані мости! (((
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О! Я думав шо той міст давно побудували!!!
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