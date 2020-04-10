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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Житомирщина (849) пожар (3988) ГСЧС (2578)

 Спасатели на Житомирщине не успели потушить один поджог травы, как граждане подожгли новый участок, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Несмотря на все введенные меры специалистами ГСЧС люди продолжают бесконтрольно выжигать сухую растительность на открытых территориях, от которых огонь ежедневно перекидывается на лесные массивы, жилые, хозяйственные и административные здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В частности, 9 апреля в 13:36 к спасателям поступило сообщение о возгорании сухой травы в с. Свитын Житомирского района.

По прибытию Государственной пожарно-спасательной части на место происшествия выяснилось, что огонь от сухой травы с поля распространился на лесополосу. Горение происходило на общей площади около 1 га. Первоначально спасатели сосредоточили свои силы на отражение огня от лесопосадки. В 14:11 пожар был локализован.

Пока бойцы ГСЧС поехали на дозаправку водой, на расстоянии около 100 м от места пожара кто-то снова подожег лесную подстилку. Сразу на место происшествия прибыли лесники. Также из-за ветренной погоды огонь добрался к трем недостроенным деревянным зданиям. На помощь были привлечены дополнительные силы и средства.

Совместными усилиями в 17:26 пожар удалось ликвидировать и не допустить переброски пламени на деревья и здания.

На ликвидации чрезвычайного происшествия работало 11 пожарных на двух автоцистернах и 3 лесника. Причины возникновения обоих возгораний устанавливаются.

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Спасатели на Житомирщине не успели потушить один поджог травы, как граждане подожгли новый участок, - ГСЧС 01
Спасатели на Житомирщине не успели потушить один поджог травы, как граждане подожгли новый участок, - ГСЧС 02
Спасатели на Житомирщине не успели потушить один поджог травы, как граждане подожгли новый участок, - ГСЧС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3188214
 
 
 Топ комментарии
 
... не успели потушить один поджог травы, как граждане подожгли новый участок.
Це не громадяни, а наволоч без мізків. Дозволити стріляти їм по ногах. В голову "бесполезно"
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Сажать нужно граждан. Где закон об уголовной ответственности? Депутаты ждут пока их подпалят? Где обращение к гражданам по телевизору? Бардак сплошной.
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это подсознательное желание глупого человека " обновить травку" . Еще от одной идиотки слышал " старая травка сгорит и пепел хорошое удобрение" в тот же день поджигательница погибла задохнувшись в дыму своего же сарая.
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кто-нить мне может объяснить, отчего ентим поджигателям неймётся?
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Злость, ненависть, психопатия. Это все последствия якобы борьбы с вирусом. Процент пролетариев, которым нечего терять кроме своих цепей, с каждым днём растет что куда там тому вирусу.
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это подсознательное желание глупого человека " обновить травку" . Еще от одной идиотки слышал " старая травка сгорит и пепел хорошое удобрение" в тот же день поджигательница погибла задохнувшись в дыму своего же сарая.
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... не успели потушить один поджог травы, как граждане подожгли новый участок.
Це не громадяни, а наволоч без мізків. Дозволити стріляти їм по ногах. В голову "бесполезно"
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Сажать нужно граждан. Где закон об уголовной ответственности? Депутаты ждут пока их подпалят? Где обращение к гражданам по телевизору? Бардак сплошной.
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Да , и возможно это диверсия агрессора, такое тоже может быть.
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Кацапи нагортають - дурні ведуться і самі палять свою хату , кляті . Замість того , щоб палити кацапів ...
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А не пробовали сотрудники МЧС, естественно с разрешения суда, поджигать хаты и дома этих поджигателей? Вместе с поджигателями. Что то мне подсказывает, если в каждом селе один раз провести такую профилактическую процедуру, то в этом селе, лет 50, как минимум, ни кто ни чего поджигать не будет. Спасатели на Житомирщине не успели потушить один поджог травы, как граждане подожгли новый участок, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2272
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А вот эта душевнобольная получила по заслугам.
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у Черновол скорее всего тоже биполярное расстройство. Оч.похоже как врач говорю.
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Смотрите как МОЗ разворовывает китайские поставки по борьбе с коронавирусом! Распространяйте! Расследование "СХЕМЫ". https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=LAcO5jP3lYs&feature=emb_logo
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Вот мне интересно, почему эти суперпреступления не расследует прокуратура, СБУ и т.д. Почему это расследуют журналисты. Кругом воровство, наглое, неприкрытое, и всем службам пох. Зачем такая власть? Медицина развалена и разворована. ЖАХ.
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Лора, скажи честно, ты этим вопросом задаёшься последний год или... последние 29?
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Это называется деструктивное поведение. Люди в ответку начали с самого малого - поджогов травы. Дальше - больше. Вот и вся польза от так сказать карантина. Далі буде.....
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дебіли після Союзу весь час траву палять ...при Союзі такого не було майже ...у тюрму ніхто не хотів
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Це якась дурня.. і в чому сенс не зрозуміти.. на Рівненщині, Житомирщині палять все , що горить.. Може то з вірусом боряться, а може барони мають око на нові землі підчас всесвітнього шухєра
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Так милицию подключить - все равно ничем не занимаются, кроме алкоголя.
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так впіймайте одного ...нагрузіть штрафом та компенсацією за завдані збитки а ще додайте з рік у кар"єрі камінь поламати ...буде зразковий район ...всі у пожежники запишуться ...
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А предложение вернуть людям возможность работать будем рассматривать?
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Это ни как ни относится к тому что кретины палят траву. Вообще не могу понять кто не работает? Только депутаты, ну и может учителя.
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Да ну! А Фастов? А Ирпень? Как людям на работу доехать?
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Палити траву, знаючи, до чого це призводить, так як по всіх новинах показують наслідки підпалів якось пов"язане з роботою?
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В каміння кувалдою лупити і дороги мостити - міцно і надійно, бо які дороги , таке й життя .
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те що палить траву і на роботі таке ж безмізке
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Це не деструктивна , а суїцидальна поведінка ! Оточуючі не повинні хворіти і гинути через цих самогубць , або таки повинні , якщо терплять ... Дітей шкода ,... старих ні , старі могли б хоч якось висловитись з цього приводу , хоч кашлянути вголос проти диму ...
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хорошо это, или плохо, но теперь это земля порошенка, вакарчука и зеленского ...
пусть горит, хер с ней ....
зато Портнов на коне ...
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Чернобыль точно стал на мозгах сказываться!
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Надо брандспойтом гасить не пожар, а таких поджигателей, причем промеж глаз.
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