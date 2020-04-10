 По материалам контрразведки 15 лет тюрьмы заочно получил террорист НВФ "Брянка СССР" и "Призрак" Кравцов. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины установили, что в 2014 году житель Славянска добровольно присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в рядах ОПГ "Призрак", он с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. За это злоумышленник был неоднократно награжден отличиями так называемой "ЛНР".

Впоследствии боевик перешел в террористическую группировку "Брянка СССР", где его назначили "заместителем командира 1 механизированной роты". Там он руководил боевыми группами незаконных вооруженных формирований, оказавших сопротивление украинским военным подразделениям. Злоумышленник, в частности, командовал боевиками на опорном пункте террористов вблизи города Первомайск Луганской области.

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По материалам СБУ суд признал фигуранта виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и заочно назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленник объявлен в розыск.

Досудебное расследование осуществляли сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.



