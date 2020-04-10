 Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование "Схем". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится в расследовании журналистов, передает Цензор.НЕТ.
"Журналисты заметили, как главный санитарный врач страны здоровается с мужчиной, который только что загрузил ему в багажник коробку, похоже, с какими-то медицинскими изделиями", - говорится в расследовании.
Журналисты напоминают, что 23 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыл первый самолет из Китая, который доставил "тест-системы полимеразной цепной реакции, экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и еще многое необходимого".
"А за два дня, 25 марта журналистам удалось зафиксировать, как часть этих тестов отгрузили с авто Центра общественного здоровья. По данным источников "Схем" на таможне, экспресс-тесты именно этого бренда - китайской AmonMedCAS - закупило министерство. И именно Минздрав является их единственным импортером за последние 2 месяца", - пишут журналисты.
Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова отметила в Facebook, что если ранее Минздрав "не покупал лекарства, то теперь раздвигают по своим элитных тачках коробки с тестами, которые прилетели из Китая и должны поехать в регионы".
"Это дно, когда людей в регионах не тестируют - а на видео коробки с китайской гуманитарной помощью пакуют в джипы!", - пишет Устинова.
По ее словам среди тех, кто это делает - Александр Чумак, "который имеет свое паркоместо на парковке Министерства здравоохранения - не то советник, не то эксперт, которые не вылезает из Минздрава. Классический решалово".
"Именно он угрожал мне и Olga Stefanyshyna отбить бошку, когда подали законопроект, который бы снизил цены на лекарства", - пишет депутат.
"Рядом с ним на втором фото Петр Багрий, который во времена Богатыревой выигрывал тендеры на сотни миллионов гривен в Минздраве, когда откаты там составляли 40%. Помню, как Чумак написал мне, почему я его к Багрию привязываю, он типа не его соратник. Странно - а фото и комментарии Багрия и Чумака говорят об обратном", - добавляет она.
и НА КОЛЕНЯХ БУДУТ УМОЛЯТЬ до тех пор, пока Порошенко - в качестве вели-и-и-и-кой милости - не согласится опять стать Президентом и вытащить страну из зеленой сраки, в которой она оказалась.
Это ж типичные волонтеры , новый вид , альтруисты . По лицам же видно . Видать помогают побыстрее распространить среди населения , причём абсолютно бескорыстно .
А в Франції китайська гуманітарка-це хіт. https://twitter.com/i/status/1248456343050059784
Нечем тестировать людей с подозрением на корону.
Тесты разобрали олигархи, слуги народа, топ чиновники и их родственники, друзья, прислуга, шлюхи.
С другой стороны, 73 процентное стадо сделало это вместе
Бо кожен з вас президент
респект журналистам.
Красота)) Ну наконец. Вот знают же, что это не "инфекционная с тяжёлыми последствиями".. Вот лошары , даже не читают, инфа и просачивается от вирусологов )))
10.04.20 14:59 На Киевщине ужесточен карантин: ограничено передвижение и пребывание людей в общественных местах https://censor.net.ua/news/3188193/na_kievschine_ujestochen_karantin_ogranicheno_peredvijenie_i_prebyvanie_lyudeyi_v_obschestvennyh_mestah/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73443735
доборолися! добалакались!
досварилися, аж гримить!
Україно, чи ти була колись
незалежною хоч на мить ?
від кайданів, що волю сковують,
від копит, що у душу б'ють,
від чужих, що тебе скуповують,
і своїх, що тебе продають?!
tZE inform
Большинство тест-систем передающихся в регионы не имеют товарных накладных с указанием точного количества тестов. В накладных пишут количество коробок. Потому в Николаевскую область передано "2 коробки" где было 128 тестов, а в учете МОЗ числится 500 тестов. Хроника
"Схемы" вы не там ищете 33 000 тест-систем Ляшко там коробочку всего себе загрузил. Остальное уже в Одессе.
гуманитарку по частным аптекам уже "бизнес", наш "любимый", распиливает????