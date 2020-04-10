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 Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование "Схем". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналисты расследовательской программы "Схемы" зафиксировали, как люди без должностей в Министерстве здравоохранения вывозят из ведомства медицинские средства, включая тесты на Covid-19 с китайского груза.

Об этом говорится в расследовании журналистов, передает Цензор.НЕТ.

"Журналисты заметили, как главный санитарный врач страны здоровается с мужчиной, который только что загрузил ему в багажник коробку, похоже, с какими-то медицинскими изделиями", - говорится в расследовании.

Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование Схем 01

Журналисты напоминают, что 23 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыл первый самолет из Китая, который доставил "тест-системы полимеразной цепной реакции, экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и еще многое необходимого".

"А за два дня, 25 марта журналистам удалось зафиксировать, как часть этих тестов отгрузили с авто Центра общественного здоровья. По данным источников "Схем" на таможне, экспресс-тесты именно этого бренда - китайской AmonMedCAS - закупило министерство. И именно Минздрав является их единственным импортером за последние 2 месяца", - пишут журналисты.

Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование Схем 02
Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование Схем 03

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова отметила в Facebook, что если ранее Минздрав "не покупал лекарства, то теперь раздвигают по своим элитных тачках коробки с тестами, которые прилетели из Китая и должны поехать в регионы".

"Это дно, когда людей в регионах не тестируют - а на видео коробки с китайской гуманитарной помощью пакуют в джипы!", - пишет Устинова.

По ее словам среди тех, кто это делает - Александр Чумак, "который имеет свое паркоместо на парковке Министерства здравоохранения - не то советник, не то эксперт, которые не вылезает из Минздрава. Классический решалово".

Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование Схем 04

"Именно он угрожал мне и Olga Stefanyshyna отбить бошку, когда подали законопроект, который бы снизил цены на лекарства", - пишет депутат.

"Рядом с ним на втором фото Петр Багрий, который во времена Богатыревой выигрывал тендеры на сотни миллионов гривен в Минздраве, когда откаты там составляли 40%. Помню, как Чумак написал мне, почему я его к Багрию привязываю, он типа не его соратник. Странно - а фото и комментарии Багрия и Чумака говорят об обратном", - добавляет она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На 100% гарантировать, что охватили тестированием всех, не может ни одна страна мира, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/p3188200
 
   
 Топ комментарии
 
І знову Порошенко винуватий, що зебіли крадуть тести?
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Зебіли, починайте про Супрун щось писати вже. Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 3156
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"Я прішєл чтоби создать свою сістєму", якщо хтось ще не зрозумів.
Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 3660
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оказывается богатые тоже хотят жить.. ждём гнев народа)
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а Пророшенко что, не поднимет восстание?
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восстания поднимает народ . но если тебя и таких как ты устраивает существующее положение вещей . что тесты ( ваши по сути тесты ) воруют ваши же "слуги " то смысл что то поднимать ?
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СКОТЫ!!!ТРУТЬСЯ ШО СВЫНИ ВОЗЛЕ КОРМУШКИ!!!КОГДА ЖЕ ЭТИХ СКОТОВ НА МАЙДАНЕ ПОРАЗВЕШУЮТ???!!
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Извиняюсь, что вклинилась в Вашу беседу. В последнем слове окончание правильное? Они ПОРАЗВЕШУЮТ или мы по развешиваем?
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немедленно, как только зебилы придут с повинной к Порошенко.

и НА КОЛЕНЯХ БУДУТ УМОЛЯТЬ до тех пор, пока Порошенко - в качестве вели-и-и-и-кой милости - не согласится опять стать Президентом и вытащить страну из зеленой сраки, в которой она оказалась.
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Жить, всмысле пройти тесты на вирус и пройти комплексное обследования с целью выявить вирус на ранней стадии, или, жить, всмысле наварить бабла на продаже тестов, которых катострофически не хватает?
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спросите у тех кому повезли тесты.. хотя.. может они их по селам повезли .. для самых бедных=)
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Я думаю, богатым не надо везти целую партию тестов, они могут спокойно за бабло пройти все, что им надо, и в любой украинской больнице. По селам говоришь? ))))) Рассмешил))
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пройти то могут.. только не все тесты имеют знак китайского качества.. З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 1306
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Не знаю куди повезуть, але явно видно, що морди в них не бідні, маски не налазять.
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Да что ж вы сразу людям штампу ставите .
Это ж типичные волонтеры , новый вид , альтруисты . По лицам же видно . Видать помогают побыстрее распространить среди населения , причём абсолютно бескорыстно .
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Эти фото смотреть всем трясущимся от страха перед КОРОНАВИРУСОМ!
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І знову Порошенко винуватий, що зебіли крадуть тести?
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Естественно, ведь Порошенко не запретил выборы, на которых зебилы выбрали земразей.
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Хоть что-то да стянуть. Узнаю советскую привычку. Только мутировала в нынешних условиях.
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"Я прішєл чтоби создать свою сістєму", якщо хтось ще не зрозумів.
Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 3660
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Зебіли, починайте про Супрун щось писати вже. Из Минздрава вывозят китайские тесты на коронавирус на частных автомобилях, - расследование "Схем" - Цензор.НЕТ 3156
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Да им некогда сейчас.Они Черновол обгладывают кости.Столько времени на голодном пайке а сегодня несказанно повезло.
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Та ще й як! Цілий арсенал зброї вилучили, приготовленної для здійснення путчу шляхом проникнення через огорожу територіі ДБР.
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Так сказали ж. что теперь это китайское фуфло будут гражданам по аптекам втюхивать. А в больницах, обращающихся с чем бы то ни было, будут заставлять его покупать. Вывихнул руку? Сначала купи тест. А вдруг ты коронаносец?
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Очевидно что так и будет. Кому то же надо эти фуфлотесты продать.
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Можуть і даром роздавать.Як Вілкул в Криворозі https://twitter.com/i/status/1248501737737957377
А в Франції китайська гуманітарка-це хіт. https://twitter.com/i/status/1248456343050059784
З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 1574
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Они все виноваты - от председателя сельсовета!
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В период с 25.03.2020 г. по 04.03. 2020 г. через таможенный контроль на территорию Украины поступило товаров помеченного как "державні закупівлі" и "гуманітарна допомога" 2 083 690 шт. "маски медичні", 56 000 "комплект одягу спеціалізовнний медичний", 29 "апарати дихальні" (видимо искусственной вентиляции легких), "тести виявлення інфекційних захворювань" (какие не указано) 988 000. Приблизительно за это же время с 30.03. 2020 по 05.04.2020 г. в региональные структуры здравоохранения было передано из этой номенклатуры "маски медичні" -890 000, "комплект одягу спеціалізовнний медичний" - 14 200, "апарати дихальні" (ШВЛ) - 0. А где остальное?.
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это так естественно) так поступает подовляющее большинство населения
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Так уже ж заявили что скоро они появятся в аптеках...
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Тесты хорошо и быстро развозить джиипами и бентлами...
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А потом люди спрашивают, куда делись миллионы тестов, которые привез зебил из Китая?
Нечем тестировать людей с подозрением на корону.

Тесты разобрали олигархи, слуги народа, топ чиновники и их родственники, друзья, прислуга, шлюхи.
С другой стороны, 73 процентное стадо сделало это вместе
Бо кожен з вас президент
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Зелохи, ваши тесты увозят на продажу.
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сколько из 13,5 миллионов голосов зеленского за это голосовало?
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Та то пустышки, бабло отмыли и в утилизацию
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теперь уже у любого здравомыслящего украинца получен ответ, зачем зеленский и его команда пришли к власти - грабить страну и ее граждан.
респект журналистам.
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То, что выложено в фото , неплохо было бы видно и через оптический прицел...
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с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 !!!!
Красота)) Ну наконец. Вот знают же, что это не "инфекционная с тяжёлыми последствиями".. Вот лошары , даже не читают, инфа и просачивается от вирусологов )))

10.04.20 14:59 На Киевщине ужесточен карантин: ограничено передвижение и пребывание людей в общественных местах https://censor.net.ua/news/3188193/na_kievschine_ujestochen_karantin_ogranicheno_peredvijenie_i_prebyvanie_lyudeyi_v_obschestvennyh_mestah/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73443735
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Зеленский ! Собирай вещи и проваливай с должности ! Скандалы с Ермаком, обвинения Уманского в коррупции Кабмина ,а сейчас воровство тестов на коронавирус показывает что ТЫ НИЧЕГО НЕ КОНТРОЛИРУЕШЬ! Украинскому народу не нужен ТАКОЙ президент !
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За що боролися, на ,те,й напоролися
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не может такого быть! вова же обещал сажать! а это просто его друзья)))
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Ліна Костенко
доборолися! добалакались!
досварилися, аж гримить!
Україно, чи ти була колись
незалежною хоч на мить ?

від кайданів, що волю сковують,
від копит, що у душу б'ють,
від чужих, що тебе скуповують,
і своїх, що тебе продають?!
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це асистенти кРадуцького - організовують "реекспорт"...
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Нові Свинарчуки? Де ті, які кричали про відрубані руки? А, команди "фас" немає.До речі, а де поліція пане Аваков? Там же адмінпорушення, більше двох людей стовпилися в умовах карантина і маски не наділи як треба, а дехто і без маски.
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tZE inform
Большинство тест-систем передающихся в регионы не имеют товарных накладных с указанием точного количества тестов. В накладных пишут количество коробок. Потому в Николаевскую область передано "2 коробки" где было 128 тестов, а в учете МОЗ числится 500 тестов. Хроника
"Схемы" вы не там ищете 33 000 тест-систем Ляшко там коробочку всего себе загрузил. Остальное уже в Одессе.

З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування "Схем" - Цензор.НЕТ 7238
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А что министр на это скажет? Как прокомментирует? Куда тесты уехали? В какую больницу? А президент в курсе что присланную украинцам
гуманитарку по частным аптекам уже "бизнес", наш "любимый", распиливает????
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треба ж встигнути бабло заробити..
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Значить скоро будуть в аптеках по астрономічній ціні. І без тесту в лікарню й на поріг не пустять.Коломойський навчив вести своїх слуг бізнес.Свинарчуки і в долю не падають.Тільки щоб не довелось Зе -резиденту їхати в Ростов грати х-м на балалайці.
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