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 Иностранец, находящийся в международном розыске за мошенничество, задержан в Киеве, - контрразведка СБУ. ФОТО

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали гражданина одной из стран Каспийского бассейна, который находился в международном розыске за мошенничество в крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что 51-летний иностранец скрывался в Украине с ноября прошлого года. Злоумышленник передвигался по столице только на такси и менял номера телефона, чтобы не выдать себя.

Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на Родине, мужчина пытался получить статус политического беженца.

В результате проведения правоохранителями оперативно-розыскных мероприятий удалось установить его место жительства. Задержали иностранца в Голосеевском районе столицы в арендованной квартире.

Проводятся соответствующие следственные действия для применения процессуальных процедур и экстрадиции.

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Иностранец, находящийся в международном розыске за мошенничество, задержан в Киеве, - контрразведка СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3188198
 
 
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..и заметьте, чурка не рогатая, что весьма странно,,,
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...задержали гражданина одной из стран Каспийского бассейна, который..

Как загадочно каждый раз. Иностранец, находящийся в международном розыске за мошенничество, задержан в Киеве, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 4630
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хоть не Тихоокеанского бассейна, могут когда захотят сузить бассейн поиска.
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Це новий мусорськи евфемізм для "ліц капказской національності"
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Пора делать отличия между чурками и иностранцами.
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Зашифрували ... Іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за шахрайство, затримано в Києві, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4440
Так громадянин з якої з країн: Росія, Іран, Азербайджан, Турменістан, Казахстан?
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