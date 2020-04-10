 Иностранец, находящийся в международном розыске за мошенничество, задержан в Киеве, - контрразведка СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что 51-летний иностранец скрывался в Украине с ноября прошлого года. Злоумышленник передвигался по столице только на такси и менял номера телефона, чтобы не выдать себя.

Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на Родине, мужчина пытался получить статус политического беженца.

В результате проведения правоохранителями оперативно-розыскных мероприятий удалось установить его место жительства. Задержали иностранца в Голосеевском районе столицы в арендованной квартире.

Проводятся соответствующие следственные действия для применения процессуальных процедур и экстрадиции.

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