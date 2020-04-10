 Полиция Киевщины изъяла поддельных антисептиков на 320 тыс.: продажа велась через Telegram. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"24-летний житель города Бровары разместил объявление в мессенджере Telegram о продаже антисептика в больших объемах по цене 300 гривен за литр. Полицейские изъяли у него 368 литров антисептической жидкости на сумму в 120 000 гривен. Его "коллега" организовал продажу антисептиков по цене 100 гривен за 200 мл. У него правоохранители изъяли продукции на сумму 200 000 гривен", - говорится в сообщении.
Изъятые вещественные доказательства направлены на исследование. В отношении обоих нарушителей правоохранители составили админпротоколы.
Коронавіруси можуть бути активними на поверхні людського тіла протягом годин і навіть днів. Дезінфектори, спеціальні рідини, серветки, гелі і креми, які містять спирт, можуть допомогти позбутися від їх.
Але всі вони не такі ефективні, як звичайне мило.
Для тих, хто розуміє англійську мову, оригінал:
«The science of soap - here's how it kills the coronavirus.»
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/12/science-soap-kills-coronavirus-alcohol-based-disinfectants
«"Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе", - призналась Ракова. Заммэра Москвы сделала трудное признание о заражённых.
Она отметила: "Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжёлым течением болезни". И речь идёт как раз о тем, у кого обнаружили коронавирусную пневмонию.
Сравнивая количество последних за две минувших недели, заммэра отметила рост числа таких пациентов - с 2,6 тысяч случаев до 5,5 тысяч.
В Москве, напомним, за последние сутки прибавилось больше тысячи заражённых COVID-19. Это абсолютный рекорд - до этого такого количества новых больных в столице ещё не было. В других городах России такой серьёзный прирост также ещё ни разу не фиксировали. К пятнице, 10 апреля, в городе прибавилось 1124 случая заражения коронавирусом. Всего же в столице - 7822 пациента.»
Прими, тебя отлично продизенфицирует.
Закончится жидкость - не выбрасывай, а налей крепкий самогон...
нахрена платить барыгам больше....?
это не считается харамом во время эпидемии..
так он поставил большую бутыль самогона на стол - все моют руки, лица, шеи чуть ли не ноги...- каждые пол.часа..
следующую смену другой принесет и тд...
внутрь конечно нет..
и начальство, которое до этого за запах алкоголя расстреливало - дало добро...
такой расход антисептиков я думаю себе не позволили бы...
в этом и фишка...
А нужен именно такой крепости, потому что вся фишка в том, чтобы антисептик высушивал и денатурировал белки.
стандарт...
https://glavcom.ua/ru/news/30-gradusnyy-alkogol-ubivaet-koronavirus-uchenye-667300.html
Сначала они попробовали раствор 85-процентного этанола с водой, формула, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения для изготовления антисептиков для рук в домашних условиях. Оказалось, что формула может устранить вирусную активность после 30 секунд контакта.
Затем они повторили испытания при более низких концентрациях этанола. При десяти и двадцати процентах вирус остался нетронутым, но когда содержание алкоголя достигло 30 процентов, уровень дезинфекции оказался на уровне формулы ВОЗ. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/30-gradusnyy-alkogol-ubivaet-koronavirus-uchenye-667300.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/12/science-soap-kills-coronavirus-alcohol-based-disinfectants
Мова не про намилювання- змилювання-змивання.
Спробуйте прочитати.
Короче, там зовсім не складно, для Вас, про ліпідну оболонку і РНК.
Старики - как дети.