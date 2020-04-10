 Полиция Киевщины изъяла поддельных антисептиков на 320 тыс.: продажа велась через Telegram. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"24-летний житель города Бровары разместил объявление в мессенджере Telegram о продаже антисептика в больших объемах по цене 300 гривен за литр. Полицейские изъяли у него 368 литров антисептической жидкости на сумму в 120 000 гривен. Его "коллега" организовал продажу антисептиков по цене 100 гривен за 200 мл. У него правоохранители изъяли продукции на сумму 200 000 гривен", - говорится в сообщении.

Изъятые вещественные доказательства направлены на исследование. В отношении обоих нарушителей правоохранители составили админпротоколы.

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