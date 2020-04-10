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 Полиция Киевщины изъяла поддельных антисептиков на 320 тыс.: продажа велась через Telegram. ФОТОрепортаж

Полицейские на Киевщине изъяли антисептическую продукцию сомнительного происхождения на сумму 320 000 гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"24-летний житель города Бровары разместил объявление в мессенджере Telegram о продаже антисептика в больших объемах по цене 300 гривен за литр. Полицейские изъяли у него 368 литров антисептической жидкости на сумму в 120 000 гривен. Его "коллега" организовал продажу антисептиков по цене 100 гривен за 200 мл. У него правоохранители изъяли продукции на сумму 200 000 гривен", - говорится в сообщении.

Изъятые вещественные доказательства направлены на исследование. В отношении обоих нарушителей правоохранители составили админпротоколы.

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Полиция Киевщины изъяла поддельных антисептиков на 320 тыс.: продажа велась через Telegram 01
Полиция Киевщины изъяла поддельных антисептиков на 320 тыс.: продажа велась через Telegram 02
Полиция Киевщины изъяла поддельных антисептиков на 320 тыс.: продажа велась через Telegram 03

Источник: https://censor.net.ua/p3188180
 
 
 Топ комментарии
 
А что значит поддельных? Там спирт ненастоящий? Полиция Киевщины изъяла поддельных антисептиков на 320 тыс.: продажа велась через Telegram - Цензор.НЕТ 2676
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Пацан решил наварится на лоххах не поделившись.
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Нехер цены задирать! При адекватной цене нет смысла подделывать.
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А что значит поддельных? Там спирт ненастоящий? Полиция Киевщины изъяла поддельных антисептиков на 320 тыс.: продажа велась через Telegram - Цензор.НЕТ 2676
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Пацан решил наварится на лоххах не поделившись.
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Як же мило діє на коронавірус Sars-CoV-2 і на більшість інших вірусів? Воно його вбиває.

Коронавіруси можуть бути активними на поверхні людського тіла протягом годин і навіть днів. Дезінфектори, спеціальні рідини, серветки, гелі і креми, які містять спирт, можуть допомогти позбутися від їх.
Але всі вони не такі ефективні, як звичайне мило.


Для тих, хто розуміє англійську мову, оригінал:
«The science of soap - here's how it kills the coronavirus.»
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/12/science-soap-kills-coronavirus-alcohol-based-disinfectants

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А почему киберполиция? Это же нее отрасль.
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Нехер цены задирать! При адекватной цене нет смысла подделывать.
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Критикам мера Києва, присвячується:

«"Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе", - призналась Ракова. Заммэра Москвы сделала трудное признание о заражённых.

Она отметила: "Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжёлым течением болезни". И речь идёт как раз о тем, у кого обнаружили коронавирусную пневмонию.

Сравнивая количество последних за две минувших недели, заммэра отметила рост числа таких пациентов - с 2,6 тысяч случаев до 5,5 тысяч.
В Москве, напомним, за последние сутки прибавилось больше тысячи заражённых COVID-19. Это абсолютный рекорд - до этого такого количества новых больных в столице ещё не было. В других городах России такой серьёзный прирост также ещё ни разу не фиксировали. К пятнице, 10 апреля, в городе прибавилось 1124 случая заражения коронавирусом. Всего же в столице - 7822 пациента.»
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Зараз завод Фармак почав випускати маленькі компактні пляшки антисептика. Дуже зручно!
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Справка для лохов. Тебе подойдёт. Итак ,водка вирусы не убивает а привод в слегка возбужденное состояние. Поэтому водку дезинфицируют путем добавления спирто-глицериновой смеси. Удачи!
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У мене повно родичів і знайомих хіміків, тому звертайся до лохів. Цей препарат мені купили на Фармаку і їм користуються самі працівники цього заводу!
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Добавляй этот препарат во все блюда включая водку.
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Якщо тобі, то добавлю. А ще можу тобі добавити отруту.
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Оставь себе, пригодится родных кончать для харча.
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Мені не жаль дати тобі отрути. Рідні самі розуміються на хімії, тому розповідай лохам. Знав би ти кому розповідаєш, то мабуть мовчав!
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Лохи - это те, кто считает возможным остановить вирус передающийся воздушно-капельным путем, с помощью ежеминутного протирания рук спиртом. Ты лох.
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Лох ти, якщо думаєш так про мене! Мені все це відомо, бо про те, скільки у мене родичів-лікарів я теж розповідав. Прощавай, зелене хамло і їх свій зебільний вибір та не скигли.
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Ты смотри какой нервный.... сперва гордится антисептиком в бутылочке для анализов, потом говорит "я знаю что это бесполезно". Ну хоть чему то научился.
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Не бесполезно, у имеет меньшую эффективность по сравнению с другими методами. Смесь этилового и изопропилового спирта денатурирует белки за 15-12 секунд, так что если пользоваться правильно, всё там нормально. Хирурги такими антисептиками себе руки обливают, перед тем как вас вскрывать, а ты тут такой "бесполезно"...
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Приятно услышать умного человека из морга! А теперь навопрос ответь, умник - как протирание конечностей спиртами спасет от инфицирования вирусом передающимся воздушно-капельным путем?
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Спирто-глицериновая смесь - это тормозная жидкость.
Прими, тебя отлично продизенфицирует.
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Я и сам руки не мыл с ожесточением никогда и детям не давал мыть. В результате они переболели ротовирусом в два года без проблем, а вот их одногодки всей группой в садике обкакались с визгом и воплями мамаш любящих сверхчистоту. Все окей, тормозуху пьют и вытирают ей руки идиоты вроде тебя.
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да такие (спрей) в АТБ продавались сколько себя помню....
Закончится жидкость - не выбрасывай, а налей крепкий самогон... Полиция Киевщины изъяла поддельных антисептиков на 320 тыс.: продажа велась через Telegram - Цензор.НЕТ 2629
нахрена платить барыгам больше....?
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купи
это не считается харамом во время эпидемии..
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У мене є справжні антисептики. Можеш проконсультуватися у хіміків про різні антисептики. Не обов'язково впертися лише у спиртові антисептики.
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у меня товарищ работает на режимном объекте где проходят много народа (не мусор)...
так он поставил большую бутыль самогона на стол - все моют руки, лица, шеи чуть ли не ноги...- каждые пол.часа..
следующую смену другой принесет и тд...
внутрь конечно нет..
и начальство, которое до этого за запах алкоголя расстреливало - дало добро...
такой расход антисептиков я думаю себе не позволили бы...
в этом и фишка...
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Можно і так, якщо дозволяють. А мене перевели на дистанційну роботу, тому я лише виходу зрідка у маркет. Сьогодні купив їжу у 4-30. Був один у магазині. Тому раз руки протерти самогону не треба!
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Самогон ничего не дезинфицирует. Получить этиловый спирт крепче 72-75 градусов возгонкой в домашних условиях невозможно. Разве что добавлять негашеную известь в самогон и потом аккуратно сливать верх.
А нужен именно такой крепости, потому что вся фишка в том, чтобы антисептик высушивал и денатурировал белки.
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мой самогон сахар-дрожжи законченного перегона 50-55 гр.., как и у других вообщем...
стандарт...

https://glavcom.ua/ru/news/30-gradusnyy-alkogol-ubivaet-koronavirus-uchenye-667300.html

Сначала они попробовали раствор 85-процентного этанола с водой, формула, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения для изготовления антисептиков для рук в домашних условиях. Оказалось, что формула может устранить вирусную активность после 30 секунд контакта.

Затем они повторили испытания при более низких концентрациях этанола. При десяти и двадцати процентах вирус остался нетронутым, но когда содержание алкоголя достигло 30 процентов, уровень дезинфекции оказался на уровне формулы ВОЗ. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/30-gradusnyy-alkogol-ubivaet-koronavirus-uchenye-667300.html
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Звичайно, що гарне мило теж допомагає.
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Просте, хазяйське.
Мова не про намилювання- змилювання-змивання.
Спробуйте прочитати.
Короче, там зовсім не складно, для Вас, про ліпідну оболонку і РНК.
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Тепер колотитимуть якусь бурду в кожному гаражі.
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Так это не для питья, шляпа. На руки брызгать. Полиция Киевщины изъяла поддельных антисептиков на 320 тыс.: продажа велась через Telegram - Цензор.НЕТ 2215
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А он всё привык в рот совать.
Старики - как дети.
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Краще скажіть який стосунок має кіберполіція до підробленого антисептику?
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Судячи з назви ANTISEPTIC це розраховано виключно на 73% тих що голосували за зєлєнського. Може краще було б пустити в продаж.
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Бред сивой кобылы , кибер полиция Поліція Київщини вилучила підроблених антисептиків на 320 тис.: продаж здійснювався через Telegram - Цензор.НЕТ 402 , а причем тут они , Ну продают поцаны антисептик ,какие проблемы , если государство не может обеспечить в нужном количестве Поліція Київщини вилучила підроблених антисептиків на 320 тис.: продаж здійснювався через Telegram - Цензор.НЕТ 1795 есть претензии к качеству , Поліція Київщини вилучила підроблених антисептиків на 320 тис.: продаж здійснювався через Telegram - Цензор.НЕТ 978 Так завалите аптеки дешевым спиртом и вся проблема Поліція Київщини вилучила підроблених антисептиків на 320 тис.: продаж здійснювався через Telegram - Цензор.НЕТ 1795 Савок был савком остался Поліція Київщини вилучила підроблених антисептиків на 320 тис.: продаж здійснювався через Telegram - Цензор.НЕТ 1795
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