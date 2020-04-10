 Полицейский вымогал взятку за работу предприятия во время карантина на Харьковщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
В марте этого года полицейский узнал, что предприятие, осуществляющее оптовую торговлю металлолом, продолжает вести предпринимательскую деятельность, несмотря на установленный на территории Украины карантин и запрет работы субъектов хозяйствования, который предусматривает прием посетителей (постановление Кабинета министров Украины "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2").
Правоохранитель встретился с руководителем цеха предприятия и сообщил, что в случае предоставления ему 15 тыс. грн и далее ежемесячно по 2 тыс. грн, предприятие сможет продолжить свою работу, несмотря на установленные карантином ограничения, а его работников не будут привлечены к административной ответственности.
Інфа 100%.
Стара схема поповнення карманів мусорського керівництва! Менти в захваті , довгожанна свобода, коли можно все і їм нічого не буде! Золотий потік!
Можно безкарно знущатись над громадянами, як в старі добрі(для мусарні) часи!!