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 Полицейский вымогал взятку за работу предприятия во время карантина на Харьковщине. ФОТО

Сообщено о подозрении начальнику отделения одного из отделов ГУ НП в Харьковской области по факту предложения предоставить неправомерную выгоду для себя за несовершение действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения (ч. 1 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании правоохранителю меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В марте этого года полицейский узнал, что предприятие, осуществляющее оптовую торговлю металлолом, продолжает вести предпринимательскую деятельность, несмотря на установленный на территории Украины карантин и запрет работы субъектов хозяйствования, который предусматривает прием посетителей (постановление Кабинета министров Украины "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2").

Правоохранитель встретился с руководителем цеха предприятия и сообщил, что в случае предоставления ему 15 тыс. грн и далее ежемесячно по 2 тыс. грн, предприятие сможет продолжить свою работу, несмотря на установленные карантином ограничения, а его работников не будут привлечены к административной ответственности.

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Полицейский вымогал взятку за работу предприятия во время карантина на Харьковщине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3188167
 
   
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Зелене лайно несе особисто відповідальність за діяльність поліції, він залишив на посаді сабакова який в свою чергу перетворив поліцію в ОЗУ..Брехун і подонок президент.
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непідйомні штрафи не для покарання , а для створення потоку "відбитих" грошей!
Стара схема поповнення карманів мусорського керівництва! Менти в захваті , довгожанна свобода, коли можно все і їм нічого не буде! Золотий потік!
Можно безкарно знущатись над громадянами, як в старі добрі(для мусарні) часи!!
Поліцейський вимагав хабар за роботу підприємства під час карантину на Харківщині - Цензор.НЕТ 8727
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Полицейский,получив задание от сАбакова, вымогал взятку за работу предприятия во время карантина на Харьковщине
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У ментов уже камунизм начался, вот и быкуют в Одессе Харькове да по свей Украине. Реформированный блин мусора.
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