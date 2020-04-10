 Поверхностные залежи торфа горят на Полтавщине, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

9 апреля в 6:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем на открытой территории возле с. Зубани Глобинского района.

Было установлено, что горят поверхностные залежи торфа на площади 0,4 га. Пожар был локализован в 13:00. По состоянию на утро 10 апреля осталось ликвидировать на площади 0,2 га.

К тушению привлекаются 5 человек личного состава 6-го Государственного пожарно-спасательного поста, 1 автоцистерна и 2 мотопомпы.

Предполагаемая причина возгорания устанавливается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Долго не гулять, закрыть окна, проводить влажную уборку: в Голосеевском районе столицы наблюдается ухудшение воздуха