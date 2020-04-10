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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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Все про:пожар (3988) Чернобыль (366) Шевченко Артем (194)

 Шестые сутки борьбы с пожаром в Чернобыльской зоне: спасатели показали фото. ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают бороться с пожаром в трех лесничества в Зоне отчуждения.

Представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко опубликовал в Facebook фотографии из Чернобыльской зоны, передает Цензор.НЕТ.

"Так как на первом фото поздно вечером выглядит с объекта "Укрытие" лесной пожар в Чернобыльской зоне", - пишет Шевченко.

Шестые сутки борьбы с пожаром в Чернобыльской зоне: спасатели показали фото 01

По его словам, с пожаром "уже шестые сутки отчаянно бьются и на земле, и с воздуха спасатели ГСЧС Украины". "После бесснежной зимы Украинский гидрометцентр фиксирует: трава везде пересушена, дефицит осадков - 50%, пожаров в экосистемах +23%, а площадь их выросла на 30%", - написал он.

Он отметил, что эти фотографии показывают, как выглядит ситуация в зоне ЧАЭС днем ​​с воздуха и с земли.

Шестые сутки борьбы с пожаром в Чернобыльской зоне: спасатели показали фото 02
Шестые сутки борьбы с пожаром в Чернобыльской зоне: спасатели показали фото 03

По словам Шевченко, если в этом году будет мало дождей, то Украину "ждет горячая весна".

"А так, как на последнем фото, примерно выглядит 27-летний, между прочим ранее судимый, болван из села Раговка Полесского района Киевщине. Ему полиция Киевской области уже вручила подозрение пока по ч.1 ст.245 "Уничтожение объектов растительного мира" за то, что поджег дикорастущую траву и вызвал пожар в Котовском лесничестве Чернобыльской зоны", - добавил представитель МВД.

Шестые сутки борьбы с пожаром в Чернобыльской зоне: спасатели показали фото 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3188098
 
 
 Топ комментарии
 
Назначили винуватим, добазарились. Штрих вже сидів, знову хоче безплатну баланду і дах над головою. Ну і поліція відрапортувала. Все як завжди.
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Назначили винуватим, добазарились. Штрих вже сидів, знову хоче безплатну баланду і дах над головою. Ну і поліція відрапортувала. Все як завжди.
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Уберите кубики с фото - а то не видно "как выглядит..."
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А сколько там уже животных погибло!!!!живот
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Значит, как и ожидалось пожары с Австралии начинают вылазить у нас. Только не говорите, что виновата бабулька возле грядки. Это режим планеты созданный искусственно и мы видим его результат. Австралийцы тоже вначале говорили о поджогах, но потом просто молчали.
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