 Шестые сутки борьбы с пожаром в Чернобыльской зоне: спасатели показали фото. ФОТОрепортаж

Представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко опубликовал в Facebook фотографии из Чернобыльской зоны, передает Цензор.НЕТ.

"Так как на первом фото поздно вечером выглядит с объекта "Укрытие" лесной пожар в Чернобыльской зоне", - пишет Шевченко.

По его словам, с пожаром "уже шестые сутки отчаянно бьются и на земле, и с воздуха спасатели ГСЧС Украины". "После бесснежной зимы Украинский гидрометцентр фиксирует: трава везде пересушена, дефицит осадков - 50%, пожаров в экосистемах +23%, а площадь их выросла на 30%", - написал он.

Он отметил, что эти фотографии показывают, как выглядит ситуация в зоне ЧАЭС днем ​​с воздуха и с земли.





По словам Шевченко, если в этом году будет мало дождей, то Украину "ждет горячая весна".

"А так, как на последнем фото, примерно выглядит 27-летний, между прочим ранее судимый, болван из села Раговка Полесского района Киевщине. Ему полиция Киевской области уже вручила подозрение пока по ч.1 ст.245 "Уничтожение объектов растительного мира" за то, что поджег дикорастущую траву и вызвал пожар в Котовском лесничестве Чернобыльской зоны", - добавил представитель МВД.

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