 "Улица-призрак" Чавдар в Киеве, где в прошлом году в яме застрял пассажирский автобус, снова вся глубоких выбоинах. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналист Денис Казанский пишет на странице в сети Facebook.

"С улицей Чавдар творятся какие-то странные дела. Если помните, я уже писал о ней раньше. Это улица-призрак, которой нет на балансе города, и из-за этого она долгое время не ремонтировалась" - написал он.

Вместе с тем, Казанский отметил, что после нескольких постов его постов в соцсти Facebook с описанием проблемы, а также личной встречи с мэром Кличко, в мае прошлого года ямы на ул. Чавдар все-таки залатали. По его словам, тогда же мэр пообещал взять улицу на баланс и провести полноценный ремонт, но этого так и не случилось. Поэтому за зиму на месте старых латок снова образовалось несколько больших ям и улица снова стала труднопроходимой.

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"Недавно кто-то написал на асфальте краской КличкО чОрт, таким образом, чтобы ямы были вместо буквы О. А сегодня утром ямы принялись спешно латать прямо под дождем, укладывая асфальт в лужи", - отметил журналист.

Позже журналист извинился перед своими подписчиками за то, что предыдущим постом случайно ввел их в заблуждение, поскольку ямы на улице Чавдар никто не залатал: "Оказывается, это просто мусор убирают".

"Прямо заколдованная улица. На баланс города ее не берут. Нормально отремонтировать асфальт из-за этого нельзя. А убирать мусор почему-то можно. То есть, в одном случае улица для коммунальных служб видима, а в другом - нет", - написал он.

Также Казанский опубликовал соответствующие фото:

"На фото вы видите состояние асфальта после прошлогоднего ремонта. Меньше чем за год снова образовались глубокие выбоины. Самую большую яму народ засыпал строительным мусором самостоятельно ещё зимой. Но недавно возникли новые", - написал он.

"Какой-то сюрреализм. Уже тянет сценарий для комедийного сериала написать. Такого сюжета в другой стране не придумают, потому что нигде больше нет такого маразма", - резюмировал Казанский.

Напомним, в мае прошлого года, в Дарницком районе Киева на улице Елизаветы Чавдар в огромной яме посреди дороги застрял пассажирский автобус. Также там регулярно повреждаются легковые авто.





Фото: Казанский/Facebook





