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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:дороги (1931) Киев (18924) Кличко (2939) ремонт (973) Казанский Денис (167)

 "Улица-призрак" Чавдар в Киеве, где в прошлом году в яме застрял пассажирский автобус, снова вся глубоких выбоинах. ФОТОрепортаж

На улице Елизаветы Чавдар на столичных Осокорках, известной на весь Киев ужасным состоянием асфальтового покрытия, после прошлогоднего ремонта снова образовались глубокие выбоины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналист Денис Казанский пишет на странице в сети Facebook.

"С улицей Чавдар творятся какие-то странные дела. Если помните, я уже писал о ней раньше. Это улица-призрак, которой нет на балансе города, и из-за этого она долгое время не ремонтировалась" - написал он.

Вместе с тем, Казанский отметил, что после нескольких постов его постов в соцсти Facebook с описанием проблемы, а также личной встречи с мэром Кличко, в мае прошлого года ямы на ул. Чавдар все-таки залатали. По его словам, тогда же мэр пообещал взять улицу на баланс и провести полноценный ремонт, но этого так и не случилось. Поэтому за зиму на месте старых латок снова образовалось несколько больших ям и улица снова стала труднопроходимой.

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"Недавно кто-то написал на асфальте краской КличкО чОрт, таким образом, чтобы ямы были вместо буквы О. А сегодня утром ямы принялись спешно латать прямо под дождем, укладывая асфальт в лужи", - отметил журналист.

Позже журналист извинился перед своими подписчиками за то, что предыдущим постом случайно ввел их в заблуждение, поскольку ямы на улице Чавдар никто не залатал: "Оказывается, это просто мусор убирают".

"Прямо заколдованная улица. На баланс города ее не берут. Нормально отремонтировать асфальт из-за этого нельзя. А убирать мусор почему-то можно. То есть, в одном случае улица для коммунальных служб видима, а в другом - нет", - написал он.

Также Казанский опубликовал соответствующие фото:

Улица-призрак Чавдар в Киеве, где в прошлом году в яме застрял пассажирский автобус, снова вся глубоких выбоинах 01

"На фото вы видите состояние асфальта после прошлогоднего ремонта. Меньше чем за год снова образовались глубокие выбоины. Самую большую яму народ засыпал строительным мусором самостоятельно ещё зимой. Но недавно возникли новые", - написал он.

Улица-призрак Чавдар в Киеве, где в прошлом году в яме застрял пассажирский автобус, снова вся глубоких выбоинах 02

"Какой-то сюрреализм. Уже тянет сценарий для комедийного сериала написать. Такого сюжета в другой стране не придумают, потому что нигде больше нет такого маразма", - резюмировал Казанский.

Улица-призрак Чавдар в Киеве, где в прошлом году в яме застрял пассажирский автобус, снова вся глубоких выбоинах 03

Напомним, в мае прошлого года, в Дарницком районе Киева на улице Елизаветы Чавдар в огромной яме посреди дороги застрял пассажирский автобус. Также там регулярно повреждаются легковые авто.

Улица-призрак Чавдар в Киеве, где в прошлом году в яме застрял пассажирский автобус, снова вся глубоких выбоинах 04
Улица-призрак Чавдар в Киеве, где в прошлом году в яме застрял пассажирский автобус, снова вся глубоких выбоинах 05
Фото: Казанский/Facebook

Улица-призрак Чавдар в Киеве, где в прошлом году в яме застрял пассажирский автобус, снова вся глубоких выбоинах 06

Улица-призрак Чавдар в Киеве, где в прошлом году в яме застрял пассажирский автобус, снова вся глубоких выбоинах 07

Источник: https://censor.net.ua/p3188089
 
 
 Топ комментарии
 
Вот и нашли действенный инструмент.... Яму на асфальте начали ремонтировать после обидной надписи о мэре Кличко - Цензор.НЕТ 7740
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Не думаю. Ми вже маємо жити десь на рівні штатів, судячи з того як народ до Бубачки звертається! Яму на асфальте начали ремонтировать после обидной надписи о мэре Кличко - Цензор.НЕТ 2367
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Ну все правильно..наступила Эпока Нищеты.
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"Чому пройшло * років, а нікого не посадили за розстріл Майдану" (с) з дебатів Зеленського і Порошенка.
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А это тут причём? Лишь бы ляпнуть!!!гроши ж платят!!!
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Тебя и кусать не надо,одни порохоботы сидят по 20 ников имея,
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То може напишеш інши 19? Або просто гроши тобі платять?
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А це слушна думка! Усі погані дороги будемо називати ім'ям зевлади.
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какой ты креативный. боксер уже стал зевладой?
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А сегодня утром ямы принялись спешно латать прямо под дождем, укладывая асфальт в лужи

Слава Украине Яму на асфальте начали ремонтировать после обидной надписи о мэре Кличко - Цензор.НЕТ 8669
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Не так, бо за таке ми тебе заплюємо, як ватного зебіла.
Правильно так: Слава Зебілам!
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Народно-заборное творчество более доходчиво, ибо от искренне души и без реверансов!
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А як вулиця в густонаселеному районі (не на території заводу ж!) може бути не на балансі КМДА???
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а отак, там такий пиз-дець з цим балансом відбувається Ви не уявляете. Не тільки по Києву, багато ділянок які не стоять на балансі міста, ніхто незнає кому вони належать.
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Предлагаю у каждой ямы писать о местном мэре, глядишь поможет.))
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А что там было написано, что Яму на асфальті почали ремонтувати після образливого напису про мера Кличка - Цензор.НЕТ 9065
Как там в "Берегись автомобиля":"У меня на заднем левом крыле гвоздем нацарапано неприличное слово...Какое? "У меня на заднем левом крылегвоздем нацарапано неприличное слово Яму на асфальті почали ремонтувати після образливого напису про мера Кличка - Цензор.НЕТ 4332 или тебя посодють,а ты не воруй!
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А для ремонта консерватории надо на стене нарисовать мурал, где Зеля играет на рояле.
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А что было бы, если бы написал БОЛЬШИМИ буквами - КЛИЧКО ДУРАК?
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Ну если под дождём, то лучше латать бетоном.
А то через месяц КличкО снова будет чОрт
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простіше почепити там камеру відеонагляду та роздавати штрафи 17k за порушення карантину
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почему на ослика такие заклинания не действуют? весь интернет в фотожабах, в том числе многие иностранные издания, а ему что в лоб, что полбу, что по колпаку
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Что правда? Тогда я тоже обидное скажу меру Кличко. Помнится он говорил что во время карантина не будут отключать гарячую воду,ну так это не правда,у нас отключили и пустили холодную воду. Типа вода бежит,все нормально!
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