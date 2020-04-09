 Военнослужащие получили 4 пожарных танка. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
Такой пожарный танк — единственный вид бронированной гусеничной техники на вооружении ВСУ, который можно применять для тушения пожаров там, где не пройдет любая другая техника.
Он создан на базе танка Т-55 и содержит содержит цистерну для воды емкостью 10 м3, а также бак для пены емкостью 1,1 м3. Танк может тушить пожар водой на расстоянии до 60 метров.
Еще 3 таких танка находятся на Львовском бронетанковом заводе на завершающей стадии капитального ремонта и модернизации, их ремонт планируют закончить до конца месяца.
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"Львовский бронетанковый завод — единственное в Украине предприятие, которое производит и осуществляет капитальный ремонт пожарных танков. Многие комплектующих к этой технике либо уже не выпускаются, либо были российского производства, поэтому на заводе освоено изготовление части этих деталей", — сказано в сообщении.
Беспредел полным ходом
Вот так за неполный год просрали все то за что боролись 5 лет...
На столичному Печерську правоохоронці склали сім адміністративних протоколів на осіб, які влаштували акцію біля забудови
Найбільш активних учасників акції доставили до районного управління поліції. Після встановлення анкетних даних та складання адмінматеріалів їх відпустили.
Вчора група осіб влаштувала акцію біля забудови на вулиці Лабараторній у Печерському районі столиці, де блокувала виїзд техніки.
На місці події співробітники поліції провели із людьми профілактичну бесіду.
Однак, попри законні вимоги поліцейських припинити порушення, група невідомих ігнорувала попередження поліції.
У результаті правоохоронці доставили до Печерського управління поліції сім найбільш активних учасників - чотири чоловіки та три жінки.
Одна з них поширила відео в мережі Інтернет про те, що вчора вона нібито йшла в аптеку, коли її незаконно затримали правоохоронці. Насправді ж громадянка була учасником цієї акції і не виконувала законні вимоги поліції.
У територіальному управлінні поліції встановили анкетні дані правопорушників та склали на них адміністративні протоколи.
Після складання адмінматеріалів, які будуть направлені на розгляд суду, усіх учасників події відпустили.
Відділ комунікації поліції Києва