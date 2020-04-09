 Военнослужащие получили 4 пожарных танка. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Такой пожарный танк — единственный вид бронированной гусеничной техники на вооружении ВСУ, который можно применять для тушения пожаров там, где не пройдет любая другая техника.

Он создан на базе танка Т-55 и содержит содержит цистерну для воды емкостью 10 м3, а также бак для пены емкостью 1,1 м3. Танк может тушить пожар водой на расстоянии до 60 метров.

Еще 3 таких танка находятся на Львовском бронетанковом заводе на завершающей стадии капитального ремонта и модернизации, их ремонт планируют закончить до конца месяца.

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"Львовский бронетанковый завод — единственное в Украине предприятие, которое производит и осуществляет капитальный ремонт пожарных танков. Многие комплектующих к этой технике либо уже не выпускаются, либо были российского производства, поэтому на заводе освоено изготовление части этих деталей", — сказано в сообщении.





