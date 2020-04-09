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 Минометчики 36-й ОБМП провели учения с боевой стрельбой из 120-мм минометов "Сани". ФОТОрепортаж

Подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты провело тактико-специальные учения с боевой стрельбой из 120-миллиметровых минометов 2С12 "Сани".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Минометчики 36-й ОБМП провели учения с боевой стрельбой из 120-мм минометов Сани 01

Минометные расчеты отработали ведение огня из открытых и закрытых позиций.

Минометчики 36-й ОБМП провели учения с боевой стрельбой из 120-мм минометов Сани 02
Минометчики 36-й ОБМП провели учения с боевой стрельбой из 120-мм минометов Сани 03
Минометчики 36-й ОБМП провели учения с боевой стрельбой из 120-мм минометов Сани 04

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Минометчики 36-й ОБМП провели учения с боевой стрельбой из 120-мм минометов Сани 05

Морские пехотинцы продемонстрировали умения и практические навыки в работе на штатным вооружением и военной техникой.

Минометчики 36-й ОБМП провели учения с боевой стрельбой из 120-мм минометов Сани 06
Минометчики 36-й ОБМП провели учения с боевой стрельбой из 120-мм минометов Сани 07
Минометчики 36-й ОБМП провели учения с боевой стрельбой из 120-мм минометов Сани 08

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Минометчики 36-й ОБМП провели учения с боевой стрельбой из 120-мм минометов Сани 09

Источник: https://censor.net.ua/p3188019
 
   
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Точно у ціль. Під час випробувань на полігоні ракета "Нептун" потрапила точнісінько у ціль над водою.....

https://youtu.be/9gO7sR3zWFE


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