 Минометчики 36-й ОБМП провели учения с боевой стрельбой из 120-мм минометов "Сани". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Минометные расчеты отработали ведение огня из открытых и закрытых позиций.







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Морские пехотинцы продемонстрировали умения и практические навыки в работе на штатным вооружением и военной техникой.







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