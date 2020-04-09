 Проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих на Майдане, – Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Эксперименты были проведены совместно со следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, а также с представителями потерпевших.

"В частности, во время проведения следственных экспериментов на улице Институтской в Киеве по имеющимся видео- и фотоматериалам уточнены сведения об обстоятельствах убийства 20 февраля 2014 года одного из пострадавших. Установлено несколько мест получения им ранений и наиболее вероятно воспроизведено положение его тела на местности.

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Также участники следственного действия получили дополнительную информацию о перемещении и местоположении правоохранителей, находившихся 20 февраля 2014 года на ул.Институтской и применявших огнестрельное оружие против участников акций протеста", - говорится в сообщении.





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Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.