EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Фоторепортаж
  993  14
Материалы по теме:
Все про:преступления против Майдана (125) Офис генерального прокурора (224)

 Проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих на Майдане, – Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокуроры Офиса генерального прокурора 8 и 9 апреля 2020 года провели два следственных эксперимента в уголовном производстве по фактам организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства в ноябре 2013 - феврале 2014 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих на Майдане, – Офис генпрокурора 01

Эксперименты были проведены совместно со следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, а также с представителями потерпевших.

"В частности, во время проведения следственных экспериментов на улице Институтской в Киеве по имеющимся видео- и фотоматериалам уточнены сведения об обстоятельствах убийства 20 февраля 2014 года одного из пострадавших. Установлено несколько мест получения им ранений и наиболее вероятно воспроизведено положение его тела на местности.

Проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих на Майдане, – Офис генпрокурора 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведены 4 следственных эксперимента по делам расстрела майдановцев на Институтской, Шелковичной и Майдане Незалежности, - ГБР. ФОТО

Проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих на Майдане, – Офис генпрокурора 03

Также участники следственного действия получили дополнительную информацию о перемещении и местоположении правоохранителей, находившихся 20 февраля 2014 года на ул.Институтской и применявших огнестрельное оружие против участников акций протеста", - говорится в сообщении.

Проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих на Майдане, – Офис генпрокурора 04
Проведены следственные эксперименты по делу об убийстве протестующих на Майдане, – Офис генпрокурора 05

Также смотрите: Проведен следственный эксперимент по делу расстрелов на Институтской, - ГБР. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3188001
 
 
 Топ комментарии
 
І отримали результати цих експериментів, де винними зроблять майданівців.
 показать весь комментарий
 
Обвиняемых на Россию передали, теперь так и скажут - "майдановцы сами себя постреляли"...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І отримали результати цих експериментів, де винними зроблять майданівців.
 показать весь комментарий
 
 
Обвиняемых на Россию передали, теперь так и скажут - "майдановцы сами себя постреляли"...
 показать весь комментарий
 
 
Это идеология реванша - антимайдана и кремлядей.
 показать весь комментарий
 
 
Кацорыл, хоть на шмурдяк сегодня уже заработал? Проведено слідчі експерименти у справі про вбивство протестуючих на Майдані, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 3751 Шо петуховича-хама енакиевского ждешь?
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению, в данное время, такой вариант возможен.......
 показать весь комментарий
 
Шесть лет прошло, какое следствие, это цирк.
 показать весь комментарий
 
Бред они что Беркут по 2 кругу судить собрались или на Пашинского копают
 показать весь комментарий
 
все это делается, чтобы как можно дольше затянуть приговор суда. ведь беркутня и мусорня, убивавшая безоружных евромайдановцев уже пошла на зелин обмен, а сбу-шники спокойно дослуживают до пенсии. про рыгодебилов типа портнова, лукаш и прочих из банды януковоща вообще молчек.
 показать весь комментарий
 
на первых двух фотках-какая-то тётка,это не венедиктова?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх