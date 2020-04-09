 Полиция открыла производство из-за нарушения санитарных правил в библейской школе в Першотравенске. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"В ходе обыска были изъяты видеорегистратор наружного наблюдения, журналы посещения, два системных блока, винчестеры, флешносии, карты памяти, документация. Извлечение информации с электронных носителей происходит при технической поддержке работников киберполиции, после чего будут установлены все обстоятельства правонарушения", — сказано в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Это были не баптисты: Днепропетровский облсовет перепутал название церкви, мероприятие которой вызвало вспышку коронавируса в Першотравенске

Ранее председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык ошибочно заявил в видеообращении, что очагом вспышки коронавируса в Днепропетровской области стало собрание баптистов в Першотравенске.

Позднее он исправился: общины баптистов в городе нет, а собрание проводила церковь "Новое поколение".

C 8 апреля местные власти ограничили выезд из Першотравенска и въезд в город. В Першотравенске лабораторно подтвержден 21 случай коронавируса, всего в Днепропетровской области таких случаев — 41.

Также на Цензор.НЕТ: В Днепропетровской области ограничили въезд и выезд из Першотравенска. ВИДЕО

Полиция установила 556 человек, которые были на собрании по изучению Библии в Першотравенске Днепропетровской области и могли контактировать с заразившимися коронавирусом.