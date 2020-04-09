 Снаряд наемников РФ попал во двор местной жительницы на Луганщине, пострадавших нет, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Применив минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы, российские оккупанты подвергли опасности местных жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения.
Сегодня, вражеский заряд от АГС-17 взорвался во дворе местной жительницы. Осколки от гранаты повредили окна и кровлю дома. К счастью, никто не пострадал.
Поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей подразделения Объединенных сил открыли огонь.
Татишо !