 Дела Майдана: ГБР провело 3 следственных эксперимента на месте расстрела активистов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"8 апреля 2020 состоялись 3 следственных эксперимента на улицах Институтской и Майдане Независимости в Киеве, в рамках которых следователи ГБР уточняли сведения об обстоятельствах совершения покушений на умышленные убийства протестующих и причинения им телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время следственных действий ГБР получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства во время событий, которые происходили в центре Киева в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

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