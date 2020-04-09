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 Дела Майдана: ГБР провело 3 следственных эксперимента на месте расстрела активистов. ФОТОрепортаж

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора, провели эксперимент в уголовном производстве по факту организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства, в частности по событиям 18-20 февраля 2014 года. В следственных действиях приняли участие пострадавшие и их представители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"8 апреля 2020 состоялись 3 следственных эксперимента на улицах Институтской и Майдане Независимости в Киеве, в рамках которых следователи ГБР уточняли сведения об обстоятельствах совершения покушений на умышленные убийства протестующих и причинения им телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время следственных действий ГБР получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства во время событий, которые происходили в центре Киева в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

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Дела Майдана: ГБР провело 3 следственных эксперимента на месте расстрела активистов 01
Дела Майдана: ГБР провело 3 следственных эксперимента на месте расстрела активистов 02
Дела Майдана: ГБР провело 3 следственных эксперимента на месте расстрела активистов 03
Дела Майдана: ГБР провело 3 следственных эксперимента на месте расстрела активистов 04
Дела Майдана: ГБР провело 3 следственных эксперимента на месте расстрела активистов 05
Дела Майдана: ГБР провело 3 следственных эксперимента на месте расстрела активистов 06

Источник: https://censor.net.ua/p3187898
 
 
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Зовсім не зрозуміло,а чим же все таки займались прокурорські дєеятєлі всі ці роки,якщо до цього часу так і не провели слідчий експеримент? Може діамантами?
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Вряд ли...... дело бриллиантовых передали в суд в первых числах января 2016 года.
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это у тебя крыша уже давно тронулась.
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Ты против расследования убийств на Майдане, хрянция?
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вафля, расследование уже давно завершилось, все дела собраны и отданы в суд. просто портновско-кацапские шлюхи очень сильно не хотят, чтобы убийцы сотни безоружных людей - сидели, поэтому и затягивают вынесение приговора суда уже который год.
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Это понты для приезжих (ООН). Ибо для местных все давно шито-крыто.
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в ютубе сотни гигабайт видео в месты растрела безоружных людей, у следствия свидетельства тысяч очевидцев, весь мир уже знает фамилии уйбийц в погонах, а дебилы венедиктовой продолжают заниматься херьней. может портновские шлюхи выгораживают тех кто убивал безоружных?!
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Ты там только безоружных видел?
А ты в курсе, что стреляли с обеих сторон?
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вафля, я тебе еще раз обьясняю, что мусорские и сбушные твари должны сидеть за растрел безоружных. точно также должен сидеть порновско-рыговский сброд, который отдавал приказ растреливать безоружных людей на Майдане.
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Всё идёт к тому, что нынешние ОГПУшники (или НКВенедиктовских Дел, кому как удобнее) вскоре признают виновными самих пострадавших. Благо, что пострадавшие, оставшиеся в живых, всегда у них под рукой, в отличие от самих стрелков. За 6 лет много чего изменилось, а, главное, что по требованию рояльного паганини акценты теперь расставлены иначе, и процессуальный статус участников тех событий изменился ровно на 180 градусов. Те, кто преследовал и расстреливал участников Майдана, нынче в фаворе,
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Покажите живых Антоненко и Кузьменко.
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Майдан, сам того не подозревая, выстругал очень-и-очень кормушку для целой дивизии адвокатов, судей, прокуроров.. И что? Дело закончить и кормушку развалить?
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