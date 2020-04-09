 Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Novosti-N.
По словам очевидцев, водитель "Фольксвагена", сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус. На момент аварии Ляшко в автомобиле не было.
В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.
Автомобиль "Фольксваген Пассат", попавший в ДТП, предоставлен в распоряжение Виктора Ляшко Николаевской облгосадминистрацией на время его пребывания в городе Николаеве.
Сам то даже не садится в автомобиль к трезвому водителю .
На самом деле "врезался" сдавая назад на парковке. На самом деле автомобиль не главного санврача Украины, а бусик с водилой Николаевской обладминистрации. На самом деле не микроавтобус журналистов, а другой пустой припаркованный бусик. Короче, версия бухого главного санврача за рулём своего автомобиля, атакующего честных журналистов не подтвердилась. Зато сколько просмотров соберёт эта новость от свободной жёлтой прессы!
Не послушал....идиот.
Пока Ляшка небыло и вируса небыло.
И где?)