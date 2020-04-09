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Все про:ДТП (6087) Николаев (1257) Ляшко Виктор (228)

 Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве. ФОТОрепортаж

Днем в четверг, 9 апреля, на ул. Лазурной в Николаеве автомобиль Volkswagen Passat, на котором по Николаеву передвигается главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Novosti-N.

По словам очевидцев, водитель "Фольксвагена", сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус. На момент аварии Ляшко в автомобиле не было.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве 01

Автомобиль "Фольксваген Пассат", попавший в ДТП, предоставлен в распоряжение Виктора Ляшко Николаевской облгосадминистрацией на время его пребывания в городе Николаеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главный санврач Ляшко приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса. ВИДЕО

Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве 02
Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве 03
Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве 04
Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве 05
Фото: сайт Novosti-N

Источник: https://censor.net.ua/p3187877
 
 
 Топ комментарии
 
Журналисты явно превысили скорость парковки!
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Ну говорили же шо будет весело.
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Це я знаю. Я про аварію - це знак, що головний санлікар робить щось не те, чи вже оцінка, що діє неправильно.
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Є така прикмета, якщо йдеш у якісь справі і спіткнешся, то буде невдача. Зробив аварію, в переносному значенні теж спіткнувся. Після карантину, а може й раніше, Буба повісить на нього всіх собак і вижене.
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ну вот...теперь еще деньги ,кроме тестов,масок,ивл еще и на бусик журналюг выделять...
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Эфта была "свобода слова" от зебилов 😁😁😁
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Журналисты явно превысили скорость парковки!
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Водитель увидел, что в бусе больше 2 человек, и решил действовать самостоятельно без начальника.
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ташоштозанапасть....... не утопите его там николаевцы
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Клоуны у власти-клоуны за рулём...Фольксвагена.
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Водитель заразился вирусом зелёного идиотизма ?))
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Шо творится так и без ГлавСанВрача недолго остаться.
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Нет у меня слишком развитое воображение на фоне просмотра Resident Evil
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Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве.

Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве - Цензор.НЕТ 5519
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По словам очевидцев, водитель "Фольксвагена", сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус, тупо подперли, это подстава!
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та и на фото нету "мехповреждений". на всех фото то
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Це так Ляшко помстився за відсутність короновірусу в Миколаєві?
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На хфотах половина без масак. И Эта при самом главном типа санвраче.
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Он же позволяет себе давать интервью без маски,вчера в новостях,да и ношение маски на улице это полный бред!
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бл... и тут обосрались... ну что за люди... в полупустом городе найти микрик журналистов и врезаться в него. феерические дятлы
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Ляшко, кретин, залишался б вдома, оруууу.
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А в Задригайлівці напроти хати голови сільради насрав пес.
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Еще раз убеждаемся, что Ляшко врал, когда говорил о вреде алкоголя в период карантина.
Сам то даже не садится в автомобиль к трезвому водителю .
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Цікаво, хто власник того каналу, кінці на кого виводять? Може там якийсь зебіл за рахунок держави свою тачку відремонтувати захотів.
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у предоставленного Николаевской облгосадминистрацией номера киевские....где-то тут ******
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Ляшку теперь придётся валить из Николаева пешком:
Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве - Цензор.НЕТ 393
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забор воздуха и воды на исследование брать будут?
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"Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов в Николаеве." - только у зелёных - СЭС нет, а главный санврач Украины есть и неплохую зарплату получает.
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Автомобиль главного санврача Украины врезался в микроавтобус журналистов(с)
На самом деле "врезался" сдавая назад на парковке. На самом деле автомобиль не главного санврача Украины, а бусик с водилой Николаевской обладминистрации. На самом деле не микроавтобус журналистов, а другой пустой припаркованный бусик. Короче, версия бухого главного санврача за рулём своего автомобиля, атакующего честных журналистов не подтвердилась. Зато сколько просмотров соберёт эта новость от свободной жёлтой прессы!
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А если б Бубочка поехал разбираться, отчего в Николаеве нет вируса, то без жертв бы не обошлось бы)
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Говорили ж тебе дурню:--сиди дома,не рыпайся,Николаев сам с вирусом все перетрет и все порешает,а ты занимайся своими зебуинами.
Не послушал....идиот.
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Николаев никого не любит, даже своих жителей, по себе знаю..
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А нефиг было вирус привозить в Николаев!
Пока Ляшка небыло и вируса небыло.
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Еще инкубационный период! Первые три дня не обнаруживается совсем.
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