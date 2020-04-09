 Пограничники начали использовать переданные Францией вертолеты Airbus Helikopters H125. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Оба вертолета пока используются для обучения летного состава и технического персонала Одесской и Харьковской авиаэскадрилий. В настоящее время летным составом эскадрилий проводятся наземные тренировки, проверка теоретических знаний и выполнения учебно-тренировочных полетов на новых вертолетах. Эти полеты будут происходить в том числе и у госграницы, поэтому пограничники смогут не только осваивать современную технику, но и одновременно осуществлять воздушный мониторинг границы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в рамках выполнения межправительственного соглашения с Французской Республикой и реализации инвестиционного проекта МВД по созданию единой системы авиационной безопасности и защиты, Украина должна пополниться 55 новыми образцами авиатехники. Из них Госпогранслужба Украины получит 24 новых вертолета.

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