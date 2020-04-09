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 Масштабный лесной пожар на Черниговщине тушат с помощью самолетов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Возле села Сорокошичи Козелецкого района Черниговщины продолжается ликвидация масштабного лесного пожара. Для тушения привлекается авиация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Черниговщины.

8 апреля в 13:20 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре сухой растительности и настила в лесу возле с. Сорокошичи Козелецкого района. Наблюдаются отдельные очаги горения на общей площади около 140 га.

К тушению пожара привлечены 165 работников и 34 единицы техники, из них от УГСЧС - 16 единиц техники, 66 человек личного состава.

Также, для тушения пожара задействованы 3 самолета Ан-32П специального авиационного отряда ГСЧС Украины.

Авиацией ГСЧС Украины осуществлено три сброса воды. Тушение пожара продолжается.

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Масштабный лесной пожар на Черниговщине тушат с помощью самолетов, - ГСЧС 01
Масштабный лесной пожар на Черниговщине тушат с помощью самолетов, - ГСЧС 02
Масштабный лесной пожар на Черниговщине тушат с помощью самолетов, - ГСЧС 03
Масштабный лесной пожар на Черниговщине тушат с помощью самолетов, - ГСЧС 04
Масштабный лесной пожар на Черниговщине тушат с помощью самолетов, - ГСЧС 05

Источник: https://censor.net.ua/p3187847
 
 
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Отупевшие крестьяне.Борцы с сухой травой, биля!
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Закрывайте границу с россией и давите внутри страны инспирированных агентов! Разве не видно, что россия пылает от вируса, возможно, созданного ими, но при этом пытается уничтожить соседей всеми доступными способами?
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короновирус - 1-й бич, пожары 2 й, засуха - 3й,саранча -4й, затем неурожай и голод - 5й, война -6й и массовый мор (смерть) 7-й!
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Одной авиации для тушения пожаров недостаточно, нужны большие скопления людей занимающихся ручной работой.
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Пока не поймают поджигателей и не впаяют им лет по 10 , показательным судом ,пожары будут продолжатся и дальше . Пока не сгорит вся Украина . Масштабну лісову пожежу на Чернігівщині гасять за допомогою літаків, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7910 .

Или ,, знаю например , одного чувака , который сейчас инвалид ,, а раньше был здоровый , пока не поджёг сухую траву на своём дачном участке ,, вследствие чего сгорела дача одного криминального авторитета .
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мене в цій ситуації цікавить лише одне: чи буде зворотній зв'язок і наші Слуги народу та примкнувшиє до них приймуть законодавство, яке забороняє, в принципі, підпал листя та бадилля на городах?
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