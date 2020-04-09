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 Фермер на Харьковщине нанес ущерб на 65 млн незаконной добычей песка. ФОТОрепортаж

Добыча песка фермером в Харьковской области причинила государству ущерб на сумму более 65 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора

По данным следствия, руководитель фермерского хозяйства, не имея разрешения на пользование земельными участками для использования недр и надлежащим образом оформленной лицензии на добычу полезных ископаемых, без горного отвода и плана разработки месторождения полезных ископаемых с июля по ноябрь 2019 незаконно добывал песок в Волчанском районе Харьковской области. Он создал два карьера средней глубиной более 6,5 м и около 4 м. В дальнейшем добытый песок реализовывался гражданам в виде товарной продукции.

Проведенные инженерно-экологическая и судебно-экономическая экспертизы показали, что несанкционированной добычей песка создана опасность для окружающей среды, в результате чего государству причинен ущерб на сумму свыше 65,3 млн грн.

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Фермер на Харьковщине нанес ущерб на 65 млн незаконной добычей песка 01
Фермер на Харьковщине нанес ущерб на 65 млн незаконной добычей песка 02
Фермер на Харьковщине нанес ущерб на 65 млн незаконной добычей песка 03

Источник: https://censor.net.ua/p3187843
 
   
 Топ комментарии
 
мля, от кому он нанес сей ущерб? покажите, плиз, сего ущербленного...
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Ничего себе фермер, в промышленном масштабе судя по фото, грёб. Такой ещё и дотацию попросит...
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Ничего себе фермер, в промышленном масштабе судя по фото, грёб. Такой ещё и дотацию попросит...
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Так це "підсобний" робітник Гепи. Тротуари у зимі посипав...
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а ты думаешь, шо поверх такого слоя песка светят мега-урожаи?

токо сняв этот слой песка, и проведя рекультивацию даже тем грунтом от вскрыши, сюда можно вернуть сельское хозяйство. а так участок заброшен - по фоткам видно.
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После меня хоть потоп, урод он лаптеногий.
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Скорее всего, землю он арендовал у владельца земельного пая и сомневаюсь, что владелец не был в курсе, что там добывают песок!
При чем здесь ущерб государству?
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это наверное типо экологи посчитали скока они недополучили на карман... за легальное разрешение...
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Очень рад, но мне предпочтительней, купить землю и владеть не только землей, но и ее содержимым.
А то любопытная ситуация выходит бандиты добывают янтарь, вырубают лес и все это на земле именно государственной и без лицензий и т.д.
Я же не могу добывать песок на участке, который является моим.
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мля, от кому он нанес сей ущерб? покажите, плиз, сего ущербленного...
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Прям универсал. И копал и отвозил и продавал. Не верю.
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Когда и кем присваевается такое звание??
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"Проведенные инженерно-экологическая и судебно-экономическая экспертизы показали, что несанкционированной добычей песка создана опасность для окружающей среды"

из какого пальца это высосано? Фермер на Харківщині завдав збитків на 65 млн незаконним видобутком піску - Цензор.НЕТ 6353
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Песок - отличнейший -мелкий, ни камешка, ни ракушки... Если проехать по правому (западномн) берегу речки Молочной от г..Молочанск до с.Терпенье (Запорожская область), то можно увидеть не меньше десятка мест (мини карьеров), где десятки лет берут такой же песок.
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Это земля не паевая,а государственные неудобья.Использование и той и другой - преступление.Песок -кварцевый,очень дорогой,его грех использовать на строительные нужды.Волчанский район примыкает с обоих сторон к рекреационной зоне вокруг Салтовского водохранилища.Это лакомое место власть предержащих в Харькове,в том числе и Гени -сепаратиста.Ввиду удалённости песчаных карьеров от больших строек для крутых этот фермер озолотился за счёт крутьков Харькова.
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