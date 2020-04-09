 В центре Одессы обрушилась стена старинного дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Одессы на углу Канатной и переулка Нахимова обрушился старинный дом, ифнормации о пострадавших пока нет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Сообщается, что обрушился памятник архитектуры местного значения, построенный в 1893 году. На днях в этом доме начались работы, нежилое левое крыло было ограждено, когда произошло обрушение.

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Также сообщается, что рабочие не пострадали. Однако не исключено, что могло завалить прохожего, на месте работают спасатели ГСЧС. В связи с этим переулок Нахимова и начало улицы Канатной перекрыты.

Ремонтные работы в здании были санкционированы облгосадминистрацией.



















