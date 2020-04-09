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 В центре Одессы обрушилась стена старинного дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели разбирают завалы дома.

В центре Одессы на углу Канатной и переулка Нахимова обрушился старинный дом, ифнормации о пострадавших пока нет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Сообщается, что обрушился памятник архитектуры местного значения, построенный в 1893 году. На днях в этом доме начались работы, нежилое левое крыло было ограждено, когда произошло обрушение.

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Также сообщается, что рабочие не пострадали. Однако не исключено, что могло завалить прохожего, на месте работают спасатели ГСЧС. В связи с этим переулок Нахимова и начало улицы Канатной перекрыты.

Ремонтные работы в здании были санкционированы облгосадминистрацией.

В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 01
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 02
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 03
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 04
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 05
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 06
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 07
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 08
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 09
В центре Одессы обрушилась стена старинного дома 10

Источник: https://censor.net.ua/p3187825
 
 
 Топ комментарии
 
Він не старовинний,він старий й гнилий...
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а почему на крыше построили дополнительно только один этаж? нормальные пацаны на ракушняк по 5 этажей лепят и ничё, главное чтоб ветер не сильно дул.
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Не селити кацапів годованих горохом...
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Він не старовинний,він старий й гнилий...
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Перекрытия деревянные сгнили вот он и рухнул
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В Одесских новостях писали,что производились работы в ПУСТУЮЩЕМ крыле здания.А в пустующем и мороз и солнце и вода и лёд могут быть Промыло прогнило замёрзло - ракушняк(как впрочем и силикат) воды не любит - вот и развалилось.
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Теперь можно снести и построить стекляшку.
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а почему на крыше построили дополнительно только один этаж? нормальные пацаны на ракушняк по 5 этажей лепят и ничё, главное чтоб ветер не сильно дул.
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Обычное дело там. Выложат новую стену, падумаишь.
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хоспаді! на чому та стіна трималась?!?!?! пил
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проблема Одессы в том, что ней уже давно правят и живут люди, которым "старая Одесса" и нахер не нужна. назовите мне хоть один западно-европейский город, в котором на столетнее здание нахерячили бы такую убогую халабуду, как на соседнем из сюжета.
очень жаль, что один из немногих красивых городов страны превращается в убогое гетто мародеров и вандалов.
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уход за зданием - это обязанность собственников, власти лишь должны контролировать состояние, и если оно не соответствует нормам либо судебно лишать права на собственность (путем наложения штрафов превышающих его оценочную стоимость), искать другого (состоятельного собственника) или сносить рухлядь, если она является угрозой для жизни!
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При Николае Втором "Кровавом"стоял... При Керенском стоял тоже. А как он стоял при нэпе! Как стоял при нэпе! При Порохе --- тоже стоял! Это были лучшие дни его (дома, не Пороха) жизни.))
А вот при Зеленском.... У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку - Цензор.НЕТ 8641
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не старинный дом, ВЕТХАЯ РУХЛЯДЬ, которая по нормам должна вовремя сноситься!
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Побудований з народних матеріалів - гімно, палки та гілки. Дивно як він простояв всі ці роки.
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І тільки у власника цього будинку сьогодні свято. Нарешті дочекався його розвалу. Тепер може спокійно будувати що заманеться. Або продати під забудову земельну ділянку.
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А скворечник достроенный на крыше, пока не пострадал.

У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку - Цензор.НЕТ 2175
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Изучив фото, пришел к выводу, что это за счет горожан-налогоплательщиков кто-то "ремонтировал" себе магазин на первом этаже и перепланировал этажи. Чтоб потом продать. А что-то в аренду сдавать. Дом явно передан ему из госсобственности бесплатно. Видно, что на втором этаже уже переделывали квартиры в коммуналки (скорее всего, где-то в 20-30 годы прошлого века). Аналогично предполагаю, что "переделали" в то же время, а потом еще позже (около 50-х - скорее всего, дом во вренмя войны пострадал) первый этаж. Ибо откуда там появиться сталинским окошечкам. Короче, никто перегородками не интересовался ни тогда, ни в 50-е. И, по всей видимости, и сейчас. А там (фрагмент заложенной двери на втором этаже, которая тоже неродная) цемента ведь нет практически. Вот и упал "памятник архитектуры", который правильнее называть объектом городского дерибана. Вот ну никак не могу догадаться кто же это такой там "строился"?
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Не кожен довбодятел візьме таке "щастя" безоплатно!
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