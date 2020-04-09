 Сообщение о минировании Александровской больницы оказалось ложным: эвакуировали более 100 человек. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Во время проверки здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. На момент обследования заведения были эвакуированы более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал.
Следственным отделом Печерского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание псевдоминера.
Фото - "Киев Оперативный"
а взагалі я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, труханови, венедіктови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!