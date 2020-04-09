 Сообщение о минировании Александровской больницы оказалось ложным: эвакуировали более 100 человек. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Во время проверки здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. На момент обследования заведения были эвакуированы более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал.

Следственным отделом Печерского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание псевдоминера.

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Фото - "Киев Оперативный"