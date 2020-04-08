EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  196  10
Материалы по теме:
Все про:Восточное партнерство (133) карантин (2632) помощь (3255) Евросоюз (12844) Варгеи (11) COVID-19 (3420) коронавирус (2018)

 Украина получит 190 миллионов евро в рамках поддержки Евросоюзом стран Восточного партнерства, - еврокомиссар Варгеи. ИНФОГРАФИКА

Европейский союз выделит 962 миллиона евро странам Восточного партнерства для борьбы со вспышкой коронавируса. Из них Украине - 190 миллионов евро.

Об этом сообщил в Twitter еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, информирует Цензор.НЕТ.

"В поддержку наших восточных партнеров в борьбе против коронавируса региональные и двусторонние фонды были перенаправлены как часть ответа "Команды Европы", они составят 962 миллиона евро для немедленных потребностей и для уменьшения социально-экономического ущерба", - говорится в публикации.

Украина получит 190 миллионов евро в рамках поддержки Евросоюзом стран Восточного партнерства, - еврокомиссар Варгеи 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС выделил Украине помощь в размере 80 млн евро, - Шмыгаль

Украина получит 190 миллионов евро в рамках поддержки Евросоюзом стран Восточного партнерства, - еврокомиссар Варгеи 02
Украина получит 190 миллионов евро в рамках поддержки Евросоюзом стран Восточного партнерства, - еврокомиссар Варгеи 03

На сайте Еврокомиссии уточняется, что в рамках "Команды Европы" ЕС мобилизует для стран Восточного партнерства 80 миллионов евро. В частности, 30 миллионов евро пойдут на закупку и поставку медицинских приборов и оборудования.

Также читайте: Украина, Грузия и Молдова просят ЕС увеличить финансирование Восточного партнерства, - МИД

Евросоюз дополнительно выделит 11,3 миллиона евро малых грантов для поддержки гражданского общества. Например, проектов, связанных с организацией дистанционного обучения.

100 миллионов евро пойдут на поддержание малых и средних предприятий.

Источник: https://censor.net.ua/p3187755
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Разворуют, суки. А те , кто дал , возможно и в курсе, что разворуют. Нафига дают? Смысл?
 показать весь комментарий
 
І значну її частину направить в якості гуманітарної допомоги Італії... Украина получит 190 миллионов евро в рамках поддержки Евросоюзом стран Восточного партнерства, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 8298
 показать весь комментарий
 
 
Непонятно куда все эти сотни миллионов деваются. Как в черную дыру.
 показать весь комментарий
 
 
не переживай ...мвф знає у яких офшорах гроші лежать ...
 показать весь комментарий
 
 
подарят ...или как всегда ...в кредит а на "проценты" "лес" ?
 показать весь комментарий
 
Дайте их разуцкому,он купит маски в Китае по 10 евро за штуку.
 показать весь комментарий
 
 
Валюту Евро контролируют несколько банков Евросоюза,украсть что либо практически невозможно.Вы плохо знаете специфику работы шпионов от банка, который дайот кредит.Точно такая ситуация и с долларами США.
 показать весь комментарий
 
Судя по главе ВОЗ, у всех контролеров ( шпионов ) рыльце в коррупционном пушку.
 показать весь комментарий
 
Эти деньги пойдут
Ермакам-Мудакам на новые мерсы
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх