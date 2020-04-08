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 На вооружение ВСУ принят бронеавтомобиль "КОЗАК-2М1". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автомобиль может выдержать обстрел бронебойными пулями и подрыв мины или фугаса под колесом. Он способен двигаться по местности, предназначенной исключительно для движения гусеничной техники, и развивает скорость до 110 км/ч.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Defence News.

Бронеавтомобиль "КОЗАК-2М1" разработан и серийно производится киевской компанией НПО "Практика". Указ о его приеме на вооружение ВСУ министр обороны Андрей Таран подписал 3 апреля.

""Козак-2М1" соответствует натовским стандартам защиты STANAG 4569 level 2 для защиты от стрелкового оружия и level 3а по противоминной защите. То есть, бронеавтомобиль способен выдержать обстрел бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62х39 в любой проекции и подрыв 8 кг мины или фугаса под колесом. Для повышения защиты экипажа и десанта он оборудован противоминными сиденьями и многослойным полом", — сказано в сообщении.

На вооружение ВСУ принят бронеавтомобиль КОЗАК-2М1 01

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Автомобиль весит 14 тонн, оснащается оснащается 280-сильным дизельным двигателем с объемом в 5,9 л. и крутящим моментом в 950 Нм. У него независимая подвеска с возможностью блокировки всех колес, клиренс в 500 мм и вертикальный ход колес в 260 мм. Максимальная скорость "Казак-2М1" — 110 км/ч.

"Главным вооружением "Казак-2М1" является 12,7 мм великокалибрений пулемет НСВ, который установлен в защищенной турели. Он обеспечивает прицельную стрельбу на расстояние до 2 км по наземным целям. Экипаж бронемашины составляет 8 человек — 2 члена экипажа и 6 бойцов в десантном отделении", — сказано в сообщении.

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На вооружение ВСУ принят бронеавтомобиль КОЗАК-2М1 02На вооружение ВСУ принят бронеавтомобиль КОЗАК-2М1 03
На вооружение ВСУ принят бронеавтомобиль КОЗАК-2М1 04

Источник: https://censor.net.ua/p3187703
 
   
 Топ комментарии
 
Касьянов не пались. Твої БПЛА - гавно.
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Нарешті! Тепер ЗСУ отримає першу боронемашину за яку не буде соромно! І вона піде на експорт великими партіями!
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Так завжди було і так завжди буде.
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Нарешті! Тепер ЗСУ отримає першу боронемашину за яку не буде соромно! І вона піде на експорт великими партіями!
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тю блін, а я думав що то тільки при Пеці, а зараз весна прийшла...
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І це правильний бізнес, за 6 років війни в нас мало бути купа таких бізнесів, але корупція в міноборони задушила всіх виробників! Касьянов виробляє чудові БПЛА які не мають аналогів у світі, які можуть надати ЗСУ тотальну перевагу на полі бою, а вже зараз вробляє роботизовані тележки, але в нього Міноборони не бере нічого, бо не дає відкати! БПЛА Касьянова могли б вибити російських терористів, знищити авіацію ворога, підірвати мости та залізниці, але нікому не потрібна перемога, всі хочуть перемагати тільки безпечних ворогів, які вибухівку під машину не закладуть - таких як коронавірус!
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БПЛА Касьянова це технологічний прорив в будівництві БПЛА. Конструкторські рішення БПЛА Касьянова це останнє слово військово-технічної авіа-інженерії!
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Ви часом там не працюєте?
Щоб Ви знали цей теж не літає і не стріляє бластерами і лазером.
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Козак-2М1 це унікальна машина, яка витримує вибух міни під кузовом та колесом, витримує бронебійні кулі в корпус, має незалежну підвіску, з централізованою підкачкою та блокуванням коліс. Нічого подібного в нас досі не було і в сусідів ніде немає! Практика має вже розробляти цивільну версію і її будуть купляти як гарячі пиріжки по всьому світу!
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А пулемёты НСВ мы где берём???
Украина их не выпускает.
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Какой нафиг современный, натовский бронеавтобус? Вы там хоть одну антенну видели? Для понимания, американский хаммер в базовой комплектации имеет не менее 7 антенн (по периметру) и около 10 посадочных мест на будущее? Вы в этом автобусе что-то подобное видите? Я нет... Такое "чудо" нафиг никому не надо, как и БПЛА Касьянова, которые на 433 МГц работают..
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Це той у якого броня куплена за завищеними в три рази цінами? В тюрьму всіх хто таке допустив.
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