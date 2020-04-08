 На вооружение ВСУ принят бронеавтомобиль "КОЗАК-2М1". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Defence News.

Бронеавтомобиль "КОЗАК-2М1" разработан и серийно производится киевской компанией НПО "Практика". Указ о его приеме на вооружение ВСУ министр обороны Андрей Таран подписал 3 апреля.

""Козак-2М1" соответствует натовским стандартам защиты STANAG 4569 level 2 для защиты от стрелкового оружия и level 3а по противоминной защите. То есть, бронеавтомобиль способен выдержать обстрел бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62х39 в любой проекции и подрыв 8 кг мины или фугаса под колесом. Для повышения защиты экипажа и десанта он оборудован противоминными сиденьями и многослойным полом", — сказано в сообщении.

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Автомобиль весит 14 тонн, оснащается оснащается 280-сильным дизельным двигателем с объемом в 5,9 л. и крутящим моментом в 950 Нм. У него независимая подвеска с возможностью блокировки всех колес, клиренс в 500 мм и вертикальный ход колес в 260 мм. Максимальная скорость "Казак-2М1" — 110 км/ч.

"Главным вооружением "Казак-2М1" является 12,7 мм великокалибрений пулемет НСВ, который установлен в защищенной турели. Он обеспечивает прицельную стрельбу на расстояние до 2 км по наземным целям. Экипаж бронемашины составляет 8 человек — 2 члена экипажа и 6 бойцов в десантном отделении", — сказано в сообщении.

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