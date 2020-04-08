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Все про:облгазы (51) СБУ (14541) Донецкая область (4447)

 СБУ подозревает руководство "Донецкоблгаза" в миллиардных теневых сделках с государственным природным газом. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины во процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачила топ-менеджмент ОАО "Донецкоблгаз" для реализации схемы растраты государственного природного газа на миллиарды гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Сотрудники спецслужбы установили, что некоторые промышленные предприятия Донетчины с 2017 года потребляли государственный природный газ бесплатно. При этом руководство ОАО "Донецкоблгаз" "перебрасывало" долги за потребленные коммерсантами энергоресурсы на счета жителей области.

Таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 млрд грн. Для осуществления сделки организаторы разработали и внедрили в производственной деятельности общества программное обеспечение со скрытой функцией ведения двойной бухгалтерской отчетности.

По результатам проведенных обысков в ПАО "Донецкоблгаз", по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность топ-менеджмента общества.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения руководителям ОАО "Донецкоблгаз". Продолжаются следственные действия".

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СБУ подозревает руководство Донецкоблгаза в миллиардных теневых сделках с государственным природным газом 01
СБУ подозревает руководство Донецкоблгаза в миллиардных теневых сделках с государственным природным газом 02
СБУ подозревает руководство Донецкоблгаза в миллиардных теневых сделках с государственным природным газом 03
СБУ подозревает руководство Донецкоблгаза в миллиардных теневых сделках с государственным природным газом 04
СБУ подозревает руководство Донецкоблгаза в миллиардных теневых сделках с государственным природным газом 05
СБУ подозревает руководство Донецкоблгаза в миллиардных теневых сделках с государственным природным газом 06

Источник: https://censor.net.ua/p3187667
 
 
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"... с 2017 года потребляли государственный природный газ бесплатно" . А что сегодня случилось ?
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Тільки масові розстріли корупціонерів спасуть від країну! Філіппінський президент указом дозволив громадянам стріляти в хабарників, але не на смерть. Може, перейняти нам передовий досвід?
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А что всю правду не сказали - у облгаза один и тот же хозяин что и у предприятий,которые потребляли газ за счет жителей области,и этот картежник известен всем,как и его бесконечные криминальные махинации.
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кароче, разводилово, кидалово и обувалово в тридесятой прогрессии, расплодившееся по всей неньке не хуже короновируса где каждый лох ищет возможность найти лоха
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Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений...
Спасибо за предупреждение. Обязательно будут ждать решения вопроса, сидя дома на попе ровно.
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Умнички, НО!!!
Теперь проверьте Киевгазенерго и другие, прилегающие обленерго -и сами будете при орденах и деньгах, и люди Вам спасибо скажут....
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