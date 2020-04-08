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 Группа военнослужащих производила амфетамин и каннабис для продажи своим сослуживцам. ФОТО

Правоохранители разоблачили схему незаконного изготовления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ военнослужащими среди своих сослуживцев.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, группа военнослужащих осуществляла незаконное изготовление психотропного вещества - амфетамина и каннабиса и систематически сбывала их военнослужащим.

Сейчас организаторы группы задержаны после реализации очередной партии наркотических средств. Ее участникам готовится сообщение о подозрении по факту незаконного сбыта психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Принимаются меры по избрании им меры пресечения.

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Группа военнослужащих производила амфетамин и каннабис для продажи своим сослуживцам 01
Группа военнослужащих производила амфетамин и каннабис для продажи своим сослуживцам 02

Источник: https://censor.net.ua/p3187610
 
 
 Топ комментарии
 
Как иможно изготовить каннабис?.Видно я отстал от жизни.
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А теперь о самом страшном - они это все делали без масок и респираторов!
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да. когда собаке нехер делать, она яйца лижет. от скуки все...
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От скуки во время войны?
Это что-то новенькое...
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А теперь о самом страшном - они это все делали без масок и респираторов!
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Волк, я понимаю, что ты со времен Красной Шапочки на бабушек возбуждаешься, а потом будешь дырки в животе штопать.
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Как иможно изготовить каннабис?.Видно я отстал от жизни.
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новость ни о чём...
называется "пёрднул в лужу"
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Послемайданный мэр Киева Бондаренко в интервью рассказывал, что в период Майдана в здании КГГА производилась наркота, армейцы продолжили традицию подкрепления героизма.
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Під час Другої Світової, солдатам офіційно видавались подібні речовини.
В США таблетки коли, у Німеччині, кетанов, в СРСР горілка.
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Ну амфетамин понятно...но как можно ,,производить,, канабис? Разве что ты выпускник Хогвардса?
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