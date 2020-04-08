 Блогерша из Киева по заданию РФ распространяла фейки о коронавирусе и пропагандировала сепаратизм, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Киевлянка по заданию кураторов из России пыталась дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Украине. С этой целью блогерша размещала в сети ложную информацию о пандемии COVID-19, а также искривленные факты о ситуации в нашей стране накануне Дня победы над нацизмом.
Для подготовки деструктивных материалов агитаторша использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и распространяла собственные публикации на аудиторию в несколько десятков тысяч пользователей интернета.
Во время обыска по месту жительства злоумышленницы следователи спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Деятельность пророссийской блогерши расследуется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.
Лайф !!!
агитировавшие за ЗЕ по умолчанию сепары
Нє?
Даже краска не облезла.
Похороните наконец своих дедов!
Дайте им покой!
Типу: «Якщо наша не взяла, то хай горить тоді і наша, і ваша !»
легко приколотить на палку какой нибудь портрет
единственное условие- чтоб это был дед
Методами впоймали суд оправдал порядка не наведём.
В них даже нет интернета.
Перестаньте чушь нести.
Узкий специалист широкого профиля.
Они даже не имеют возможности подключения к компу!
"Мы могли убеждать себя в миролюбии эпохи. Верить в нерушимость границ. Полагаться на договора и соглашения.
Мы могли отмахиваться от НАТО. Обменивать Севастополь на газовые скидки. Считать пророссийские партии - элементом внутреннего политического пейзажа. А потом случилось вторжение - и все наши соломенные домики сдул ветер истории.
Мы слишком долго жили в мире постправды. Убеждали себя, что все точки зрения имеют право на существование. Привыкли рассуждать, что "правда где-то посередине". Хотя правда лишь там, где она есть - и появление альтернативных версий вовсе не меняет ее координаты."
А теперь давайте, расскажите нам про то, что в Украине обязательно должны звучать во всю альтернативные взгляды на российско-украинские конфликт. Мы же не раися, у нас демократия.
А хто знает по имени эту блогершу и кто её читал? Такая она опасная, шо даже имени её не называют?!
Да... с такой сбу нам блогерш-фейкомётчиц можно не пугаться, нашу страну они точно не развалят. Другие развалят, до которых у сбу, почему-то, нет никакого дела.
Ты лучше своим молдаванским согражданам про свои мысли рассказывай, а мне не надо.
Мы видим, что СБУ возобновила практиковавшееся при Пете запугивание народа применением уголовного преследования к лицам, не нарушающим закон, но имеющим "неправильное" по мнению СБУ мировоззрение.
твій пост приклад саме тієї твоєї тупості на яку я тобі вказував вчора.
ч. 1 ст. 110 КК України - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.
бо в мішках усі лежать