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 Блогерша из Киева по заданию РФ распространяла фейки о коронавирусе и пропагандировала сепаратизм, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли в столице деятельность блогерши, которая на персональных страницах в интернете размещала публикации с пропагандой сепаратизма, призывами к изменению границ территории нашего государства и распространяла фейки о коронавирусе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Киевлянка по заданию кураторов из России пыталась дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Украине. С этой целью блогерша размещала в сети ложную информацию о пандемии COVID-19, а также искривленные факты о ситуации в нашей стране накануне Дня победы над нацизмом.

Для подготовки деструктивных материалов агитаторша использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и распространяла собственные публикации на аудиторию в несколько десятков тысяч пользователей интернета.

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы следователи спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Деятельность пророссийской блогерши расследуется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.

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Блогерша из Киева по заданию РФ распространяла фейки о коронавирусе и пропагандировала сепаратизм, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3187606
 
 
 Топ комментарии
 
Она не была замечена в сепаратизме.


агитировавшие за ЗЕ по умолчанию сепары
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сепаратизм...вот чем может россия привлечь украинцев, не знаю... но некоторые ведутся, нельзя россии прощать ее зло. они не заслуживают ничего из того что имеют.
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сепаратизм...вот чем может россия привлечь украинцев, не знаю... но некоторые ведутся, нельзя россии прощать ее зло. они не заслуживают ничего из того что имеют.
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На Таню не похоже. Она не была замечена в сепаратизме.
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От тупости до сепаратизма - один шаг.
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Она не была замечена в сепаратизме.


агитировавшие за ЗЕ по умолчанию сепары
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Так точно вороги самі собі....всі хто голосував за це зелене чмо.Насрали свойм дітям на голову зебіли
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Сулиму и Дмытрыка уже и помянуть успели, а они - на месте. Так шо...
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для яких лохів ця інформація? план виконують по затриманням шпіонов чи шо?
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Мабуть для тих лохов, які не чули про русскіє інформаційні спецпідрозділи, завдання яких створення хаосу у мізках українців?
Нє?
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*удак твій тато, шо сусід регоче Блогерка з Києва за завданням РФ поширювала фейки про коронавірус і пропагувала сепаратизм, - СБУ - Цензор.НЕТ 2800 я не бачу ані фактів, ані доказів.. фото купки телефонів можу тобі надсилати щодня Блогерка з Києва за завданням РФ поширювала фейки про коронавірус і пропагувала сепаратизм, - СБУ - Цензор.НЕТ 1326
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Мдааа отупели ниче "блогери" нет что б ползоватся компом и соцсетями они ползуються кнопочними телефонами. Хоть не циферник сфоткали
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Помогите уже человеку обзавестись принципами: порвите ей жовто блакитний паспорт,ведь,как известно, Украины не существует,а раз так,то нехер трясти паспортами непризнаных держав. Хай едет в лднр ****** торговать и кобзона слушать
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хоть бы разок пример фейка написали... мне каЭтся, наша правда покруче любого фейка буИт... Блогерша из Киева по заданию РФ распространяла фейки о коронавирусе и пропагандировала сепаратизм, - СБУ - Цензор.НЕТ 2845
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Интересно, что считается фейком о вирусе?
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У той как раз - наоборот: будет похуже, чем в Италии. Что вполне вписывается в рашкопропаганду.
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Она что , торгашка с блошиного рынка ? Хотя одно правильно - чтобы победить сепаратизм , начинать надо с Киева .
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О, точно такой нокией я колю орехи на даче!
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Гонишь? Через тридцать лет этот девайс будет стоить, как новое авто! Блогерша из Киева по заданию РФ распространяла фейки о коронавирусе и пропагандировала сепаратизм, - СБУ - Цензор.НЕТ 7899
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А шо ему будет?
Даже краска не облезла.
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Такими "элементарными" телефонами пользуются многие "консервы".
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Рассия НАСТОЛЬКО ЗАСРАЛА 9 МАЯ, что лично меня тошнит от ЛЮБОГО обсасывания этой темы. Включая европейское 8 мая.
Похороните наконец своих дедов!
Дайте им покой!
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С чего ты взял,что Европа носится "со своими дедами"? Или тебе за своих стыдно?
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Кацяпп, дєло хьітроє..
Типу: «Якщо наша не взяла, то хай горить тоді і наша, і ваша !»

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нелегко похоронить того, кого давно нет
легко приколотить на палку какой нибудь портрет
единственное условие- чтоб это был дед
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Надеюсь это магдаленазурбиена. И ее 50 никлв. Надоела одноклеточная ватница
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Давненько нет ЛаЛаЛающей - Ага ! Долалалакалася ЗЕдебілка!
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Когда уже начнутся зачистки сепарни?
Методами впоймали суд оправдал порядка не наведём.
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жаль шо не блогер...того можно было за яйца... Блогерка з Києва за завданням РФ поширювала фейки про коронавірус і пропагувала сепаратизм, - СБУ - Цензор.НЕТ 66
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Ну так эту можно за локоны, накрутить слегка)
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С таких гаджетов только СМС можно рассылать. Блогерка з Києва за завданням РФ поширювала фейки про коронавірус і пропагувала сепаратизм, - СБУ - Цензор.НЕТ 5482
В них даже нет интернета.
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Их как модемы используют ботофермы.
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Как использовать телефон в виде модема, если у него только слот для зарядки?
Перестаньте чушь нести.
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Я понял. Блогерка з Києва за завданням РФ поширювала фейки про коронавірус і пропагувала сепаратизм, - СБУ - Цензор.НЕТ 3409
Узкий специалист широкого профиля.
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Такий гаджет можна знайти на помийці, вставити сімку з радіоринку і підключити як GSM-модем до ноута. Після використання і гаджет, і сімку викинути.
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Не смеши!
Они даже не имеют возможности подключения к компу!
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смеялись с россиян, которых за лайк и перепост задерживают как террористов и сажают на 8 лет, теперь смотрите на себя, тут тоже самое, фейковое дело по заказу шьют для положительной статистики.
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Не сравнивай граждан своей страны,с предателем работающем на оккупантов!
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Так-то оно так, но вот я согласен со словами неизвестного мне Паши Казарина:

"Мы могли убеждать себя в миролюбии эпохи. Верить в нерушимость границ. Полагаться на договора и соглашения.
Мы могли отмахиваться от НАТО. Обменивать Севастополь на газовые скидки. Считать пророссийские партии - элементом внутреннего политического пейзажа. А потом случилось вторжение - и все наши соломенные домики сдул ветер истории.

Мы слишком долго жили в мире постправды. Убеждали себя, что все точки зрения имеют право на существование. Привыкли рассуждать, что "правда где-то посередине". Хотя правда лишь там, где она есть - и появление альтернативных версий вовсе не меняет ее координаты."

А теперь давайте, расскажите нам про то, что в Украине обязательно должны звучать во всю альтернативные взгляды на российско-украинские конфликт. Мы же не раися, у нас демократия.
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С помощью китайского fly можно и коронавирус распостранять.
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Ух ты, целую блогершу ликвидирова! По ордену нада раздать этим героям, которые с риском для жизни обезвредили прокацапскую блогершу.
А хто знает по имени эту блогершу и кто её читал? Такая она опасная, шо даже имени её не называют?!
Да... с такой сбу нам блогерш-фейкомётчиц можно не пугаться, нашу страну они точно не развалят. Другие развалят, до которых у сбу, почему-то, нет никакого дела.
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Одно из заданий козломордых троллей -вызвать недоверие граждан к спецслужбам своей страны! Да,ватник?
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Ты откудова меня жизни решило учить, чучело? Из Молдавии?
Ты лучше своим молдаванским согражданам про свои мысли рассказывай, а мне не надо.
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Я же Вам говорил,что на Цензоре есть украинцы-ксенофобы! Вот он,-типичный! Сейчас он откроет википедию и посмотрит,- что же это такое ксенофоб...
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Все это очень интересно, но в сообщении СБУ и ЦН нет описания какого либо состава преступления, призывы к изменению территории Украины не криминал, ст. 110 предусматривает только призывы к изменению границ противозаконным способом, а в рамках закона и Конституции Рада может менять границы как угодно.
Мы видим, что СБУ возобновила практиковавшееся при Пете запугивание народа применением уголовного преследования к лицам, не нарушающим закон, но имеющим "неправильное" по мнению СБУ мировоззрение.
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Алекс 178cd461, "призывы к изменению территории Украины не криминал, ст. 110 предусматривает только призывы к изменению границ противозаконным способом".
твій пост приклад саме тієї твоєї тупості на яку я тобі вказував вчора.
ч. 1 ст. 110 КК України - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.
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Тупость у тебя беспредельная, ты же сам цитируешь закон: "дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України". стало быть, изменение границ и призывы к их изменению с соблюдением "порядку, встановленого Конституцією України" не криминал !!!
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Где фамилия говноблогерши? Страна должна знать этих хероев.
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на паРаші "тишь да гладь"...
бо в мішках усі лежать
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