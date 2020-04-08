 Подпольное производство некачественных антисептиков блокировано на Киевщине и Житомирщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В начале марта оперативники Управления СБ Украины в Житомирской области получили информацию о попытке группы лиц поставить фальсифицированное антисептическое средство в лечебные учреждения региона, в частности в областную детскую больницу. Правоохранители блокировали поставки, по данному факту было начато уголовное производство.
По данным предварительного расследования установлено, что незаконное производство и сбыт некачественного фальсификата в Житомирской области организовали трое жителей области. Одна из сообщниц ранее работала на местном предприятии, которое легально производит антисептик.
Подпольный цех злоумышленники обустроили в арендованных помещениях в промышленной зоне областного центра. Сотрудники СБУ задокументировали, что производство контрафактных дезинфицирующих средств происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения по неизвестной рецептуре без разрешительных документов и контроля качества.
Производство поддельного антисептика также осуществлялось в нежилых помещениях на окраине столицы и в Киевской области. "Бизнес-партнеры" житомирян наладили изготовление не только "отечественных" дезинфицирующих средств, но и антисептика "стандарта ЕС".
Готовую продукцию под видом известных марок отечественных и европейских дезинфицирующих средств злоумышленники сбывали на территории нашего государства через аптечные сети, в том числе коммунальные, и интернет-магазины.
Во время санкционированных следственных действий по местам производства фальсификата в Житомире и в Киеве правоохранители обнаружили почти 70 000 литров спиртосодержащего вещества "этанол", примерно 10,5 тыс. литров готовой фальсифицированной продукции, химические соединения, пустую тару, наклейки марок производителей и оборудование для изготовления контрафактных дезинфицирующих средств.
Обнаружены также бухгалтерские документы, печати 84 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности и клише подписей их руководителей. Изъятые образцы продукции отправлены на экспертизу.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности. Дополнительно проверяется механизм сбыта некачественного антисептического средства в аптечных заведениях, особенно учитывая ажиотаж, связанный с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Вы там определитесь - антисептик некачественный или просто контрафактный. А то будет как в анекдоте
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